(Opinion Bloomberg) – Angela Merkel l’a encore fait: elle est «merkeled». En allemand, ce néologisme signifie couvrir, retarder, diluer et truquer – comme le chancelier allemand éponyme a coutume de le faire. Il y a beaucoup à dire sur ce style de politique élastique, en particulier dans l’Union européenne labyrinthique. Le dernier truc de Merkel, cependant, affaiblira et sapera le bloc, et ternira son héritage.

Le compromis a été trouvé entre son gouvernement, qui détient actuellement la présidence tournante de l’UE, et deux États membres voyous, la Hongrie et la Pologne. Ils ont menacé de mettre leur veto au budget de sept ans du bloc et à un fonds de relance pandémique, d’une valeur combinée de 1,8 billion d’euros (2,2 billions de dollars). Budapest et Varsovie tenaient le paquet en otage parce qu’elles voulaient supprimer un mécanisme qui lie les fonds européens au respect de l’État de droit.

Voici le fudge: le mécanisme est toujours là dans le texte, inchangé, de sorte que l’UE peut dire qu’il est resté ferme. Mais il a été stérilisé avec des «interprétations» supplémentaires de sorte qu’il ne sera presque certainement jamais appliqué. Cela permet à son tour à la Hongrie et à la Pologne de déclarer la victoire et de laisser couler l’argent de l’UE, notamment vers elles.

Le contexte est que la Hongrie, depuis une décennie et la Pologne depuis deux fois moins longtemps, réduisent les principes fondamentaux de la démocratie libérale auxquels elles ont adhéré lors de leur adhésion à l’UE en 2004. Furtivement et cyniquement, leurs gouvernements populistes ont enfreint l’indépendance de la justice. et plus encore – assez pour que Bruxelles lance une procédure formelle contre eux en vertu de l’article 7 des traités européens.

Ce processus, cependant, est notoirement insensé, car les sanctions contre tout État membre exigeraient un vote unanime des 26 autres, et Budapest et Varsovie se soutiennent mutuellement. Ainsi, les Pays-Bas et quelques pays partageant les mêmes idées, ainsi que le Parlement européen, ont insisté pour qu’un mécanisme supplémentaire soit inclus dans un accord historique sur le budget et la relance conclu en juillet.

Presque aussitôt que cette clause a été rédigée, le marchandage habituel a éclaté sur ce que cela pouvait signifier. Euro-hawks a affirmé que c’était simple: pas de règle de droit, pas d’argent. La Hongrie et la Pologne ont menacé de couler toute l’affaire.

Alors le merkeling a commencé. Dans un premier tour de compromis, le libellé a été dilué de sorte que le mécanisme est devenu presque inutile. Il ne s’applique désormais qu’aux violations de l’état de droit qui corrompent directement l’utilisation de l’argent de Bruxelles. Cela n’a plus d’incidence sur toutes les autres violations, des juges triés sur le volet au harcèlement de journalistes, d’universitaires ou d’opposants.

Même ce geste de Bruxelles, étonnamment, n’a pas suffi à apaiser Budapest et Varsovie. D’où le fudge final de Merkel: en plus de la dilution précédente du mécanisme, il y a maintenant aussi la perspective d’un retard indéfini. La clause ne entrera pas en vigueur tant que la Hongrie et la Pologne n’auront pas la possibilité de la saisir de la Cour européenne de justice à Luxembourg. Ces juges prendront leur temps et aucune décision n’est attendue avant la mi-2022. Idéalement, cela interviendra après les élections législatives hongroises, prévues pour le début de 2022.

Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, peut donc continuer à jouer son jeu cynique d’empocher l’argent européen qui soutient son économie submergée tout en dirigeant une quasi-autocratie. Son pays est un grand bénéficiaire net du budget de l’UE et devrait obtenir 6,2 milliards d’euros supplémentaires du fonds de relance de la pandémie qu’il autorise si gracieusement maintenant. La Pologne peut s’attendre à encore plus: elle est le plus grand bénéficiaire net de l’argent européen et obtiendrait 23,1 milliards d’euros en plus de la relance.

Certains rapports suggèrent qu’il peut y avoir eu des interprétations supplémentaires dans le compromis. Même après que le tribunal luxembourgeois a approuvé le mécanisme de l’état de droit, la Hongrie et la Pologne peuvent probablement faire appel ou faire dévier des décisions, les étirant ainsi pour toujours. Le Portugal, qui prendra la présidence de l’UE le 1er janvier, peut également clôturer officiellement la procédure distincte au titre de l’article 7.

Le fudge de Merkel est aussi décevant qu’inutile. Comme je l’ai soutenu la semaine dernière, l’UE détenait tous les atouts de ce jeu de bluff. Il aurait pu retarder l’adoption de son budget de sept ans et entrer à la place en 2021 avec un budget d’urgence annuel. Et les 25 pays autres que la Hongrie et la Pologne auraient pu lever seuls le fonds de relance. Cela aurait rapidement mis Budapest et Varsovie en ligne.

En général, tromper – et le talent de Merkel pour cela – est un art sous-estimé. C’est souvent le seul moyen de faire quoi que ce soit en politique, et pas seulement dans l’UE. Et pourtant, l’État de droit n’est pas une question technique comme, par exemple, un fonds de résolution pour les banques européennes ou des lignes directrices pour les déficits publics.

L’indépendance judiciaire et les institutions associées d’une presse libre et de la société civile sont essentielles pour un bloc supranational qui est finalement lié par des valeurs. Comme me l’a dit l’historien et auteur Timothy Garton Ash, la primauté du droit est en fait «existentielle» pour le syndicat. Diluez-le et vous commencez à dissoudre l’UE.

L’Europe sous la direction d’Angela Merkel, qui devait prendre sa retraite dans moins d’un an, avait un choix faustien à faire: elle pourrait défendre ses valeurs, même au prix de retarder une infusion nécessaire d’argent, ou elle pourrait obtenir l’argent. fluide, mais au prix de vendre son âme. Malheureusement, l’UE a échoué au test.

