L’accord de l’OTAN entre la Turquie, la Suède et la Finlande apporte des victoires à Erdogan

Le président turc Tayyip Erdogan tient une conférence de presse lors du sommet de l’OTAN au siège de l’Alliance à Bruxelles, en Belgique, le 14 juin 2021. Yves Hermann | Reuter

Les responsables de l’OTAN ont célébré mardi la levée par la Turquie de son veto contre l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’alliance transatlantique, une décision qui a rapproché les États nordiques d’une adhésion à part entière à l’OTAN quatre mois après le lancement par la Russie de son invasion de l’Ukraine. L’opposition initiale de la Turquie a constitué une pierre d’achoppement majeure et une surprise pour beaucoup, au milieu de l’urgence croissante parmi les nations occidentales de repousser le président russe Vladimir Poutine. La Finlande et la Suède ont pris une décision historique de mettre fin à leurs positions non alignées et de rejoindre l’alliance face à l’agression de la Russie, mais les nouveaux pays rejoignant l’OTAN nécessitent l’approbation unanime de tous les États membres existants.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan était ferme dans ses demandes à la Suède et à la Finlande, centrées sur leurs relations avec des groupes que le gouvernement turc considère comme une menace terroriste. Ce qui est une grande victoire pour l’OTAN est également une victoire pour Erdogan, selon les analystes, et dont le président avait besoin pour renforcer le soutien national alors que son économie patauge et que les Turcs luttent contre une inflation qui dépasse 70 %. “Gagner partout, à part Poutine qui est le grand perdant dans tout cela”, a écrit mercredi Timothy Ash, stratège des marchés émergents chez Bluebay Asset Management, dans une note. “Bonne décision d’Erdogan. Il prend un peu de capital politique dans les élections.” “Il a négocié dur, jusqu’à la dernière minute, et a obtenu de vraies victoires avec des assurances” sur les questions de sécurité et probablement sur plus d’équipement militaire des États-Unis, a écrit Ash. “Il a eu son appel avec Biden et aura son tête-à-tête avec Biden à Madrid. Il revient du froid avec l’Ouest.”

La Turquie “a obtenu ce qu’elle voulait”

La percée avec la Turquie a suivi quatre heures de pourparlers et des semaines de délibérations et de débats, aboutissant à un accord trilatéral entre la Turquie, la Suède et la Finlande. L’accord impliquait que les pays nordiques lèvent les embargos sur les armes qu’ils avaient précédemment imposés à la Turquie, durcissent leurs lois contre les militants kurdes qu’Ankara considère comme des terroristes et traitent les demandes d’extradition turques pour les combattants kurdes présumés. La Turquie abrite 14 millions de Kurdes, l’un des plus grands groupes ethniques au monde sans patrie. Leur population de 30 millions d’habitants est répartie en Turquie, en Irak, en Iran et en Syrie ainsi que dans les diasporas d’immigrants du monde entier. Les Kurdes ont fait face à des décennies de persécution tout au long de l’histoire moderne de la Turquie. Un important groupe séparatiste kurde, appelé le PKK, ou Parti des travailleurs kurdes, est essentiellement en guerre avec l’État turc depuis les années 1980, se livrant à des tactiques violentes qui ont déclenché des réponses sanglantes et fait plus de 40 000 morts.

Des Kurdes syriens se rassemblent autour d’un véhicule blindé américain lors d’une manifestation contre les menaces turques à côté d’une base de la coalition internationale dirigée par les États-Unis à la périphérie de la ville de Ras al-Ain, dans la province syrienne de Hasakeh, près de la frontière turque, le 6 octobre 2019. DELIL SOULEIMAN | AFP | Getty Images

La Turquie, la Suède et la Finlande classent toutes le PKK parmi les organisations terroristes. Mais Erdogan a accusé les deux États nordiques d’héberger et de soutenir des combattants du PKK, ce que ces pays nient. Mais la Suède en particulier soutient et envoie de l’aide à d’autres groupes kurdes en Syrie que le gouvernement turc ne différencie pas du PKK. Pour Erdogan, la garantie d’une meilleure coopération sur cette question et le respect démontré de ses besoins de sécurité étaient la priorité numéro un. La Turquie “a obtenu ce qu’elle voulait” de l’accord avec la Suède et la Finlande signé mardi soir, a déclaré le bureau du président turc dans un communiqué. Cela signifiait «une coopération totale avec la Turquie dans la lutte contre le PKK et ses affiliés», y compris une branche du PKK en Syrie appelée YPG, qui avait été soutenue par des pays occidentaux, dont les États-Unis, dans la lutte contre l’Etat islamique. Stockholm et Helsinki se sont également engagés “à ne pas imposer de restrictions d’embargo dans le domaine de l’industrie de la défense” à la Turquie et à prendre “des mesures concrètes pour l’extradition des criminels terroristes”, selon le communiqué.

Un accord F-16 en préparation ?

Erdogan aura également une rencontre en tête-à-tête avec le président américain Joe Biden lors du sommet de l’OTAN à Madrid, dans ce que beaucoup soupçonnent d’être un autre édulcorant à l’accord. Il devrait faire pression pour une vente américaine d’avions de chasse F-16 à la Turquie, ce qui, selon l’administration Biden, était un problème distinct de l’accord avec l’OTAN. On ne sait pas si la vente du F-16 se concrétisera, mais de nombreux observateurs s’attendent à ce qu’elle le fasse comme un geste d’unité après l’acceptation par Erdogan des nouveaux candidats à l’OTAN. En 2017, les États-Unis ont expulsé la Turquie de son programme F-35 après avoir acheté le système russe de défense antimissile S-400. “L’accord sur le F-16 doit sûrement être conclu – espérons que le Congrès américain ne mettra pas de bâton dans les roues”, a écrit Ash. Le Congrès est généralement tenu d’approuver toutes les ventes d’armes américaines.

Les dirigeants de la Finlande et de la Suède ont tous deux déclaré qu’une décision sur l’opportunité de demander l’adhésion à l’OTAN peut être attendue le plus tôt possible. Paul Wennerholm | AFP | Getty Images