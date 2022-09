L’accord de logement universitaire de la représentante Katie Porter fait l’objet d’un examen minutieux

WASHINGTON (AP) – Dans le comté d’Orange, en Californie, où la maison typique se vend 1 million de dollars, la résidence de quatre chambres et trois salles de bain de la représentante Katie Porter dans un lotissement verdoyant du campus de l’Université de Californie à Irvine est une bonne affaire.

La démocrate progressiste et professeure de droit, qui a déploré le coût du logement dans son district, l’a acheté en 2011 pour 523 000 $, un prix inférieur au marché obtenu grâce à un programme que l’université utilise pour attirer les universitaires qui n’auraient autrement pas les moyens de vivre dans le zone aisée. La seule condition d’éligibilité était qu’elle continue à travailler pour l’école.

Pour Porter, cette version du logement subventionné a survécu à son temps en classe, s’étendant sur près de quatre ans après avoir pris un congé sans solde de son travail d’enseignante de 258 000 $ par an pour servir à la US House.

Mais les liens sont plus profonds, avec au moins un administrateur de la faculté de droit, qui était également un donateur de sa campagne, aidant à obtenir des prolongations de son mandat pendant qu’elle restait au Congrès, selon des courriels universitaires obtenus par l’Associated Press.

Cela a permis à Porter, une étoile montante démocrate et une centrale de collecte de fonds dont la valeur nette est évaluée à 2 millions de dollars, de conserver sa maison même si son retour à l’école reste incertain.

La situation de logement de Porter ne viole pas les règles d’éthique de la US House. Mais cela va à l’encontre du profil qu’elle a cherché à cultiver à Washington en tant que critique ardente d’un système politique qui permet aux «riches et bien connectés» de «vivre dans une réalité tandis que le reste d’entre nous vit dans une autre», comme elle l’a écrit. dans une sollicitation de financement en ligne en 2020.

Cela coïncide également avec une croissance de l’intérêt pour le programme de logement de l’école, qui a entraîné une liste d’attente de plus de 250 universitaires et administrateurs scolaires, alors qu’une pénurie de logements à l’échelle nationale fait monter en flèche les prix des maisons en dehors du développement sur le campus, les chiffres universitaires de Spectacle 2021.

La question de savoir si les électeurs seront mis à l’épreuve en novembre lorsque Porter, qui a amassé un fonds de campagne de 19,8 millions de dollars, briguera un troisième mandat dans le district républicain autrefois fiable qui est devenu plus compétitif ces dernières années.

“Cela ressemble au genre d’accord d’initié qui rend vraiment les gens fous au Congrès”, a déclaré Bradley A. Smith, professeur à la Capital University Law School de Columbus, Ohio, et ancien membre républicain de la Commission électorale fédérale. Clinton.

Dans une interview, Porter a refusé de dire si son logement était approprié. Mais elle a dit qu’elle “a suivi les politiques applicables (de l’Université de Californie), ainsi que toutes les lois étatiques et fédérales applicables”.

“Je suis toujours heureux d’être transparent avec les électeurs”, a déclaré Porter. “Je suis très fier de mon bilan en matière de transparence et de bonne gouvernance et j’ai déjà été interrogé à ce sujet par des électeurs et j’ai toujours été heureux de leur donner des informations complètes et complètes.”

Smith a déclaré que l’arrangement pourrait aller à l’encontre d’une interdiction de la FEC sur les tiers payant les frais de subsistance des candidats fédéraux. Il a toutefois averti que la situation était nuancée et unique.

« Supposons qu’ils payaient son hypothèque ? Je pense que ce serait assez clairement un problème », a déclaré Smith. « Ici, c’est un peu différent de ça. Ils la laissent juste garder un accord qu’elle avait auparavant. Mais cela semble subventionner ses revenus. Si je faisais toujours partie de la commission et que cette plainte arrivait, je serais très intéressé de voir sa réponse.

Porter a déclaré que l’analyse de Smith “est intéressante à réfléchir” et sa question de savoir si l’interdiction pourrait s’appliquer à sa situation “est tout à fait juste”. Mais elle a ajouté: “Je ne pense pas qu’il ait nécessairement tous les faits sur la structure du logement pour pouvoir répondre définitivement à cette question”, citant son paiement de taxes foncières, ainsi que des frais de propriété et d’autres dépenses.

Smith a répondu qu’il “ne sait pas comment le fait qu’elle ait payé ces frais change quoi que ce soit”.

Pendant des décennies, le coût du logement dans le comté d’Orange a grimpé au-dessus de la moyenne nationale. La solution de l’Université de Californie à Irvine était de construire University Hills, leur propre communauté universitaire exclusive, où la valeur des maisons est plafonnée pour les rendre plus abordables et des taux hypothécaires avantageux sont offerts à ceux qui sont autorisés à y vivre.

La demande refoulée de vivre à University Hills est compréhensible à la lumière du prix médian des maisons d’Irvine de 1,3 million de dollars. Les maisons de la subdivision de l’école se sont vendues ces dernières années pour environ la moitié de leur valeur marchande habituelle, selon les chiffres de l’Université de Californie à partir de 2021. La communauté se trouve à une courte distance en voiture de l’océan Pacifique et de Laguna Beach. Et la liste des commodités comprend un réseau de parcs, des sentiers pédestres, des vues panoramiques et des piscines communautaires. Il alimente également certaines des écoles les plus recherchées de la région.

Mais pour les universitaires et les administrateurs, le compromis est qu’ils sont tenus de travailler à temps plein pour l’université, avec une exception intégrée pour les retraités. Pour ceux qui ne sont plus employés par l’école, cependant, une disposition d’exécution entre en vigueur, ce qui, dans le cas de Porter, l’obligerait à rembourser son hypothèque en quelques mois.

Lorsque Porter a été recrutée, les responsables de l’école ont décrit leurs attentes dans une lettre l’informant qu’ils parraineraient sa candidature au programme de logement.

“Vos fonctions principales, bien sûr, seront de servir en tant que professeur de droit”, ont écrit les responsables de l’école dans la lettre, que Porter a signée en décembre 2010. heures de bureau et être disponible pour encadrer les étudiants.

Huit ans plus tard, après son élection en 2018, Porter a cessé de remplir ces obligations.

Au départ, les administrateurs ont signé deux périodes de congé distinctes d’un an qui lui ont permis de garder sa maison, selon des documents. Mais les responsables de l’école ont exprimé plus d’inquiétude au sujet de l’arrangement à l’approche de la réélection de Porter en 2020, montrent des e-mails.

“Existe-t-il une limite fixe au nombre d’années de congé sans solde… L’un de nos administrateurs a mentionné qu’il semblait se souvenir d’une limite de deux ans”, a écrit le vice-doyen de la faculté de droit Chris Whytock dans un e-mail d’avril 2020. Il a ajouté: “Certains services gouvernementaux peuvent, bien sûr, durer plusieurs années.”

Whytock, qui a fait don de 500 $ à la campagne de Porter en 2018, a rédigé une note décrivant les arguments en faveur de la prolongation du congé de Porter, tout en suggérant qu’il n’y a pas de limite à la durée d’un tel arrangement. Le plan nécessitait l’approbation du vice-recteur de l’école, qui a été accordée en 2020, selon les courriels.

Whytock n’a pas répondu à un e-mail demandant un commentaire.

Dans un communiqué, le porte-parole de l’UC Irvine, Tom Vasich, a déclaré que les professeurs “en congé sans solde approuvé restent des employés de l’UCI et qu’ils peuvent conserver leur domicile à University Hills”.

Porter a déclaré qu’elle avait l’intention de gagner son élection, mais qu’elle reprendrait l’enseignement si elle perdait. Elle a refusé de dire si elle chercherait un logement ailleurs si elle gagnait.

Après que l’AP a interviewé Porter, le porte-parole Jordan Wong a fourni un commentaire supplémentaire, déclarant que la membre du Congrès “n’avait aucune connaissance du rôle du vice-doyen Chris Whytock dans la recherche de sa demande de congé” et “à aucun moment” n’était en contact avec lui à ce sujet.

Pourtant, les chiens de garde de longue date de l’éthique du gouvernement à Washington, y compris ceux qui ont des opinions favorables sur la députée, disent qu’il est difficile de concilier la situation de logement de Porter avec sa rhétorique de croisade.

“Elle a la réputation d’être très éthique et d’exiger des autres qu’ils respectent cette norme”, a déclaré Craig Holman, lobbyiste pour le groupe de surveillance gouvernemental basé à Washington, Public Citizen. “Espérons qu’elle ne manque pas de sa propre éthique avec l’université.”

___

L’écrivain d’Associated Press, Collin Binkley, a contribué à ce rapport.

Brian Slodysko, Associated Press