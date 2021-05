L’accord de libre-échange avec l’Australie «  pourrait signifier des importations de viande cruelles et nocives  »

Les écoliers et les patients hospitalisés pourraient être nourris avec de la viande de bovins nourris aux hormones, du poulet lavé au chlore et des porcs gardés dans des stalles cruelles qui sont illégales au Royaume-Uni en vertu d’un accord commercial avec l’Australie, avertissent les experts.

Les agriculteurs et les écologistes disent qu’autoriser les importations qui créent de fortes émissions de gaz à effet de serre et nuisent au bien-être des animaux serait une hypocrite de la part du gouvernement.

Le Royaume-Uni et l’Australie ont conclu «la grande majorité» d’un accord de libre-échange post-Brexit, visant à conclure un accord d’ici le mois prochain. Les ministres espèrent qu’un accord aidera l’économie à progresser alors qu’elle se remet de la pandémie.

Mais une clause dans les directives d’achat du gouvernement permet aux organismes du secteur public d’utiliser des aliments importés qu’il serait illégal de produire au Royaume-Uni s’ils peuvent justifier de le faire pour des raisons de coût.

Les députés du comité de l’alimentation et des affaires rurales des Communes ont appelé à la fermeture de la brèche pour les hôpitaux, les écoles, les prisons et les départements gouvernementaux, avertissant que les ministres devraient «montrer l’exemple» en matière de normes alimentaires.

Le gouvernement souligne que l’importation de bœuf aux hormones ou de poulet chloré serait illégale et la secrétaire au commerce, Liz Truss, qui a négocié avec l’Australie, a promis de ne pas abaisser les normes d’importation de produits alimentaires.

De plus, le manifeste conservateur déclare: «Dans toutes nos négociations commerciales, nous ne ferons aucun compromis sur nos normes élevées en matière de protection de l’environnement, de bien-être animal et d’alimentation.»

Cependant, des craintes ont surgi que la combinaison de l’échappatoire d’achat et de la pression australienne pour un accord, pourrait signifier que les personnes dans les institutions se voient proposer des produits moins chers qui vont à l’encontre des normes de production britanniques et causent davantage de dommages écologiques.

Il comprend la viande de porcs élevés dans des stalles pour truies confinées qui sont interdites au Royaume-Uni et de bovins traités aux hormones de croissance qui sont interdits dans l’UE; la laine de moutons dont le dos a été douloureusement coupé et les œufs en poudre de poules en batterie, interdits en Grande-Bretagne depuis 2012.

Les agriculteurs d’Australie et des États-Unis utilisent des hormones artificielles pour engraisser plus rapidement les bovins, même si l’on soupçonne qu’au moins l’une d’entre elles est cancérigène.

Et les carcasses de poulet sont souvent lavées avec du chlore pour tuer les bactéries qui ont infecté les oiseaux, selon les preuves de Compassion in World Farming soumises au gouvernement.

Les militants affirment que cette mesure porterait également atteinte aux agriculteurs britanniques et serait néfaste pour la santé humaine et animale.

Les avertissements font écho à ceux donnés au sujet du poulet chloré et du bœuf aux hormones en provenance des États-Unis dans le cadre d’un accord commercial.

Rob Percival, de la Soil Association, a déclaré: «Il serait extrêmement hypocrite de la part du gouvernement britannique de permettre que de la viande non durable soit servie dans les écoles et les hôpitaux.

«En tant qu’hôte de Cop26, le Royaume-Uni devrait montrer l’exemple, en donnant la priorité à l’achat d’aliments à faible émission de carbone et à meilleur bien-être. Cela signifie acheter des Britanniques et servir moins de viande de meilleure qualité. »

Il a appelé à ce que l’échappatoire soit fermée de toute urgence pour éviter d’exporter des émissions de carbone et de «trahir» les citoyens et les agriculteurs britanniques.

David Bowles, responsable des affaires publiques de la RSPCA, a déclaré L’indépendant les animaux d’élevage australiens étaient plus nombreux que ceux du Royaume-Uni, avec seulement 7 pour cent des poules en liberté, contre 55 pour cent en Grande-Bretagne.

Les moutons en laine mérinos sont soumis au «mulesing», où les plis de la peau et de la chair sont coupés sans anesthésie pour empêcher les coups de mouche, une pratique illégale au Royaume-Uni, a-t-il déclaré.

Et un récent rapport commandé par le gouvernement australien le mois dernier a révélé de «gros problèmes» d’humanité de l’abattage dans les abattoirs qui échoueraient aux normes britanniques.

«Je dirais aussi que leur niveau d’agriculture n’est pas aussi bon qu’ici. Les normes sont plus mauvaises et les normes de soins sont plus mauvaises », a-t-il déclaré. Et il a averti le gouvernement de ne pas rompre sa promesse sur le bien-être animal.

L’Australie utilise des stalles pour truies, dans lesquelles les porcs ne peuvent pas se retourner (Jo-Anne McArthur / Égalité animale / We Animals Media)

Martin Lines, président britannique du Nature Friendly Farming Network, a déclaré: «Les agriculteurs du Royaume-Uni ont travaillé sans relâche pour faire part de leurs préoccupations concernant la menace d’être sous-cotés par des produits importés de faible qualité, et ces préoccupations concernant les importations potentielles de normes environnementales peu respectueuses de l’environnement. , la viande australienne à haute teneur en carbone est exactement ce dont nous avions peur.

Kate Norgrove, du WWF, a déclaré: «Il est essentiel que tout nouvel accord commercial auquel le gouvernement britannique souscrive garantisse que tous les aliments vendus au Royaume-Uni, y compris ceux servis dans les hôpitaux et les écoles, soient produits de manière à protéger la santé des gens et l’environnement. «

L’Australie est le seul pays développé sur la liste des 24 plus grands points chauds de déforestation au monde, a-t-elle déclaré.

Mme Truss a déclaré à Andrew Marr de la BBC le mois dernier: «Je peux absolument promettre que nous n’allons pas abaisser nos excellentes normes alimentaires pour conclure cet accord commercial.»

Dans leur rapport, les députés ont déclaré qu’ils étaient «surpris et déçus» que les normes d’achat du gouvernement n’aient pas été utilisées pour améliorer le bien-être des animaux, la durabilité et le soutien aux producteurs nationaux.

Ils ont écrit: «En plus d’envoyer le mauvais message sur l’importance de telles normes, il est inapproprié pour le gouvernement de préconiser des normes de production alimentaire élevées pour les importations dans les futurs accords commerciaux lorsqu’une partie de notre secteur public est exemptée. L’échappatoire, même si elle est rarement utilisée, doit être comblée. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Ce gouvernement a clairement indiqué que dans toutes nos négociations commerciales, nous ne ferons aucun compromis sur nos normes élevées en matière de protection de l’environnement, de bien-être animal et d’alimentation, et nous resterons fermes dans les négociations commerciales pour garantir la mise en œuvre de tout futur accord commercial à la hauteur des valeurs des agriculteurs et des consommateurs du Royaume-Uni.

«Nous ne porterons pas atteinte à notre propre réputation de qualité en abaissant nos normes en matière d’alimentation et de bien-être animal dans le cadre d’un accord commercial.»