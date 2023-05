Les hostilités en cours s’inscrivent dans le cadre d’une impasse plus large de la « guerre froide 2.0 » entre Moscou et l’Occident, a déclaré Ibrahim Kalin

Le conflit entre Moscou et Kiev est effectivement un conflit entre la Russie et l’Occident collectif et ne peut donc être résolu qu’en parvenant à un « accord stratégique » Ibrahim Kalin, l’un des principaux conseillers présidentiels turcs en matière de politique étrangère, pense.

« Cette guerre ne se terminera pas avec des gains de position, mais avec un nouvel accord de sécurité entre les deux blocs mondiaux », Kalin lors d’une interview avec Haberturk TV dimanche. Le responsable a déclaré avoir discuté de la question et de la position de Moscou à ce sujet avec le président russe Vladimir Poutine lors de sa récente visite en Russie.

Alors que la Turquie elle-même s’est efforcée d’atteindre le « perspective » d’un tel accord, l’actuel « Le climat international est en faveur de la guerre plutôt que de la paix », Kalin a admis. « Les grandes puissances veulent que cette guerre continue », a-t-il ajouté, sans nommer les prétendus acteurs pro-guerre.

Le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine est devenu un « chaud » épisode d’un conflit plus large entre Moscou et l’Occident collectif, a expliqué Kalin, décrivant l’impasse comme la « Guerre froide 2.0. » Alors que la Russie a apparemment tenté d’éviter les hostilités lorsqu’elle a déposé un accord de sécurité global peu de temps avant le déclenchement du conflit, l’Occident l’a rejeté, a noté Kalin.

« Cette guerre n’est pas entre la Russie et l’Ukraine, mais entre la Russie et le bloc occidental. Guerre froide 2.0 », il a souligné.

La position exprimée par Kalin semble rappeler les déclarations faites à plusieurs reprises par les hauts responsables russes, qui ont décrit à plusieurs reprises les hostilités en cours comme une guerre par procuration entre la Russie et l’Occident, simplement menée aux mains des Ukrainiens. La position a été réitérée par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov vendredi, le haut diplomate déclarant qu’aucune négociation n’aurait lieu. « avec [Ukrainian President Vladimir] Zelensky, qui est une marionnette entre les mains de l’Occident, mais directement avec ses maîtres.

Au milieu du conflit plus large entre la Russie et l’Occident, la Turquie s’est affirmée en tant que médiateur, Ankara accueillant des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine au début des hostilités en cours. Alors que l’effort diplomatique a finalement échoué, Türkiye a poursuivi ses efforts, exhortant à plusieurs reprises les deux parties à reprendre les négociations, le président turc Recep Tayyip Erdogan déclarant que « même la pire paix sera meilleure que la guerre. »