L’accord de Kanye West pour acheter Parler s’effondre

M. West, qui s’appelle Ye, a accepté d’acheter Parler pour une somme non divulguée en octobre, quelques jours après qu’Instagram et Twitter aient restreint ses comptes en réponse aux commentaires antisémites qu’il a partagés sur les plateformes. L’accord a mis en place Ye aux côtés d’Elon Musk, qui achetait Twitter, en tant que personnalités éminentes qui posséderaient une société de médias sociaux, leur donnant des points de vente personnels pour affirmer leur point de vue sur la parole sur les plateformes.

SAN FRANCISCO – Kanye West, le rappeur et créateur de mode connu pour ses commentaires culturels et politiques qui divisent, n’achète plus Parler, le service de médias sociaux qui se présente comme une plate-forme pour la liberté d’expression et est populaire parmi le public de droite, a déclaré la société. jeudi.

M. Musk a répondu à l’un des premiers tweets de Ye après son retour sur la plateforme avec un message qui jouait avec le nom de Ye: “Ne tue pas ce que tu détestes, sauve ce que tu aimes.”

Ye a célébré son retour sur Twitter, publiant fréquemment des messages sur le service. “J’adore le premier amendement !” il tweeté jeudi. “Je prie Jésus qu’Elon soit pour de vrai…”

Le sien compte sur Parler a été en grande partie en sommeil ces derniers jours. Le dernier message de Ye sur Parler remonte à une semaine, lorsqu’il a partagé le hashtag “#YE24”, faisant allusion à une autre course présidentielle. (Lors d’une candidature à la plus haute fonction du pays en 2020, il a manqué la date limite pour figurer sur le bulletin de vote dans de nombreux États et n’a obtenu qu’environ 60 000 voix.)

Parler, qui a été lancé en 2018 et est basé à Nashville, est connu comme un site de médias sociaux alternatif et tout-va. Il est devenu populaire parmi ceux qui ont déclaré avoir été censurés sur les plateformes grand public pour avoir tenu des opinions de droite. Soutenue par l’activiste de droite et héritière Rebekah Mercer, Parler était autrefois l’application la plus téléchargée sur l’App Store d’Apple, faisant de sa résistance aux règles de contenu strictes un argument de vente et attirant des millions de fans de M. Trump dans le processus.

L’année dernière, Apple, Amazon et Google ont expulsé Parler de leurs plates-formes après que l’application ait hébergé des appels à la violence au moment de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Apple et Google ont ensuite restauré le site dans leurs magasins d’applications, mais il a eu du mal à maintenir une large base d’utilisateurs.

Lorsque Parler est revenu sur le Play Store de Google en septembre, Christina Cravens, directrice du marketing de Parler, a déclaré dans un communiqué : “Bien que Parler pense que la meilleure façon de résoudre les problèmes de haine et de division dans la culture d’aujourd’hui est de permettre plus de parole, pas moins , nous sommes toujours heureux de faire affaire avec ceux qui pensent différemment, aux conditions sur lesquelles nous sommes d’accord.