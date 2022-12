L’accord de coalition met Netanyahu au bord du pouvoir en Israël

JERUSALEM – Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien le plus ancien, a annoncé mercredi qu’il avait réussi à former un gouvernement de coalition qui devrait le ramener au pouvoir à la tête de l’administration la plus à droite de l’histoire d’Israël.

Une fois finalisé et ratifié par le Parlement dans les prochains jours, l’accord de coalition ramènera M. Netanyahu au pouvoir 18 mois seulement après son départ. Sa dépendance à l’égard des factions d’extrême droite a déjà fait craindre qu’Israël ne s’éloigne de la démocratie libérale.

M. Netanyahu dirigera une coalition radicale de six partis dont les membres cherchent à renverser le système judiciaire, à réduire l’autonomie palestinienne en Cisjordanie occupée, à renforcer davantage le caractère juif d’Israël et à maximiser le soutien de l’État aux Juifs les plus religieux.

Après cinq élections au cours de quatre années de perturbations politiques, l’accord devrait donner à Israël un gouvernement idéologiquement cohérent pour la première fois depuis 2019. Mais les analystes affirment que cela n’assurera pas nécessairement la stabilité politique. Malgré leur relative homogénéité, les membres de la coalition ont fréquemment été en désaccord sur la politique lors des négociations et ont mis plus de six semaines à formaliser leur partenariat.