L’accord de Chelsea pour Mudryk aide à faire un don de 25 millions de dollars à l’Ukraine

Chelsea a acquis l’international ukrainien Mykhailo Mudryk samedi dans le cadre d’un transfert coûteux de plus de 100 millions de dollars. Chelsea a fait irruption dans la star du Shakhtar Donetsk alors qu’il semblait qu’Arsenal était sur le point d’acquérir le talent.

Alors que les frais officiels pour le transfert de Mudryk à Chelsea sont élevés, un package de 100 millions de dollars au total, tout cela ne va pas dans le financement du Shakhtar.

Au lieu de cela, le président du Shakhtar Donetsk, Rinat Ahkmetov, alloue un quart des frais Mudryk de Chelsea, soit environ 25 millions de dollars, à ceux qui souffrent de l’invasion russe de l’Ukraine.

“J’alloue aujourd’hui 25 millions de dollars (1 milliard d’UAH) pour aider nos soldats, nos défenseurs et leurs familles”, a écrit Ahkmetov dans un communiqué. “L’argent sera utilisé pour couvrir différents besoins – de la fourniture de traitements médicaux et prothétiques et d’un soutien psychologique à la satisfaction de demandes spécifiques.”

L’invasion russe a chassé des millions d’Ukrainiens de leurs foyers. Une estimation évalue le nombre à près de 8 millions de réfugiés dispersés dans toute l’Europe. C’est presque un cinquième du pays déraciné.

L’annonce d’Ahkmetov aide ceux qui combattent dans la guerre en Ukraine.

Le Shakhtar lui-même a également ressenti les ramifications de l’invasion russe de l’Ukraine. Le club a déménagé à Kyiv, car Donetsk est assez proche de la frontière avec la Russie. Ses matchs de Ligue des champions, y compris des compétitions avec le Real Madrid et le RB Leipzig, se sont déplacés à Varsovie. Ces jeux sur site neutre ont remplacé les jeux à domicile.

Maintenant, le Shakhtar redonne à ceux qui traversent la partie la plus difficile de la guerre en Ukraine.

Mudryk a représenté l’Ukraine à plusieurs reprises au cours de sa jeune et prometteuse carrière. Cela comprend six apparitions en UEFA Nations League, puis a raté de peu la Coupe du monde avec deux apparitions en phase à élimination directe, toutes deux en tant que remplaçant. Il a arboré fièrement le drapeau ukrainien lors de son introduction à Stamford Bridge devant les fidèles de Chelsea.

PHOTO : IMAGO / Sébastien Frej