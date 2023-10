L’accord de cessez-le-feu à la frontière entre Gaza et l’Égypte échoue et la violence continue

Commentez cette histoire Commentaire

LE CAIRE — Les étrangers et les doubles nationaux se sont rassemblés lundi au poste frontière entre Gaza et l’Égypte alors que les espoirs d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas ont été anéantis pour la deuxième fois en trois jours, laissant la sortie fermée alors que les frappes aériennes israéliennes pilonnaient l’enclave. Malgré les efforts du secrétaire d’État Antony Blinken pour rouvrir le passage et les informations des médias citant des responsables israéliens et égyptiens sur un cessez-le-feu à 9 heures du matin pour autoriser la sortie des binationaux et l’entrée de l’aide, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le Hamas ont nié tout un tel accord existait et la violence a persisté.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, a blâmé Israël, affirmant qu’il n’avait pas « adopté une position permettant d’ouvrir le passage du côté de Gaza pour laisser entrer l’aide ou laisser sortir les ressortissants de pays tiers ». Les médias israéliens ont, quant à eux, rapporté que « les demandes américaines sur la question humanitaire » retardaient un accord.

L’impasse à la frontière égyptienne a accru la frustration et la panique parmi les groupes humanitaires, qui préviennent que le temps presse pour les Gazaouis blessés et déplacés de recevoir des fournitures essentielles – et dans de nombreux cas, vitales –, alors que la situation humanitaire se détériore rapidement.

La crise à Gaza a été déclenchée par une incursion surprise du Hamas en Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 300 personnes dans des villes et des bases militaires, et ramenant en otages plus de 200 ressortissants israéliens et étrangers à Gaza.

En réponse, l’armée israélienne a lancé sa propre attaque contre Gaza, un territoire qui vit sous le régime du Hamas depuis 17 ans et sous blocus israélien depuis 16 ans, tuant au moins 2 670 personnes et en blessant près de 10 000 alors que les sacs mortuaires se sont épuisés et que les morts sont morts. maintenant enterrés dans des fosses communes.

Plus de 2 millions de personnes vivent dans cette enclave exiguë qui fait moins de la moitié de la taille de la ville de New York, avec des postes frontières fermés et aucun espace sûr alors que les bombes pleuvent.

Israël affirme que sa campagne militaire vise à mettre définitivement fin au règne du Hamas à Gaza et, dans ses déclarations quotidiennes, il a répertorié les dirigeants visés, ainsi que les installations militaires présumées que ses avions de combat auraient frappées.

L’armée a également annoncé lundi que 1 400 missiles avaient été lancés depuis Gaza vers la ville d’Ashkelon, la plupart interceptés par le système de défense aérienne Iron Dome. Une personne a été tuée.

Blinken est rentré en Israël lundi pour promettre son soutien au gouvernement de Netanyahu alors qu’il se prépare à intensifier son offensive militaire. Les troupes israéliennes étaient massées le long de sa frontière en prévision d’une éventuelle incursion terrestre et ont averti plus d’un million de Gazaouis de se retirer vers le sud de l’enclave, pour échapper au pire de la tempête à venir.

Au cours d’une série de réunions éclair avec des dirigeants arabes, dont le président égyptien Abdel Fatah El-Sisi, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le roi Abdallah II de Jordanie, les responsables régionaux ont clairement fait savoir à Blinken qu’ils s’opposaient au déplacement. des Palestiniens hors de Gaza vers l’Égypte, craignant qu’ils ne puissent jamais revenir.

Après sa rencontre avec Sissi, Blinken a déclaré que Rafah « serait ouvert » afin que des centaines de citoyens américains puissent avoir la chance de partir, et que les États-Unis étaient en pourparlers avec les Nations Unies, l’Égypte, Israël et d’autres pour convenir d’un mécanisme. pour permettre l’arrivée de l’aide à Gaza.

L’Égypte pensait qu’un accord avait été conclu avec les États-Unis et Israël pour ouvrir le passage pendant près de cinq heures, afin de permettre à 100 camions transportant de l’aide humanitaire vers Gaza et aux détenteurs de passeports étrangers de quitter la bande, selon une source proche des efforts diplomatiques égyptiens. , qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de négociations sensibles.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé avec les efforts visant à rouvrir le passage, un porte-parole de l’ambassade américaine au Caire a fait référence lundi à un commentaire de Blinken dimanche dans lequel il accusait le Hamas d’empêcher les ressortissants étrangers de quitter Gaza.

Le Washington Post a cependant rapporté ce week-end qu’Israël n’était pas disposé à s’engager à ne pas frapper les véhicules humanitaires qui entrent dans Gaza. Les responsables discutaient de la possibilité de mettre en place un système de contrôle qui permettrait aux Israéliens d’inspecter les marchandises dans chaque véhicule entrant à Gaza.

Mais une telle condition « sera impossible sur le terrain », a déclaré la source connaissant les efforts diplomatiques égyptiens. La manière dont fonctionneront les inspections de l’aide est « la principale préoccupation » qui bloque un accord.

Jens Laerke, porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires à Genève, a déclaré lundi que l’accord n’était pas, « à ce stade, une affaire conclue ».

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées lundi du côté palestinien de la porte en prévision de la réouverture de la frontière, ont montré des images télévisées du passage. Les Palestiniens qui attendent depuis des jours du côté égyptien de la frontière pour retourner rejoindre leurs familles à Gaza se sont entassés lundi dans des bus pour attendre, selon Ahmed Salem, directeur de la Fondation Sinaï pour les droits de l’homme, qui dispose d’une équipe qui surveille la situation. frontière.

Mais Wael Abu Omar, le porte-parole palestinien pour le passage de Rafah, a déclaré que la partie palestinienne n’avait reçu aucune notification officielle des Egyptiens annonçant la réouverture de la frontière lundi, et qu’aucun équipage palestinien n’était donc présent au passage en milieu de matinée.

Comme le reste de l’enclave longue de 40 kilomètres, Rafah a été soumise aux frappes aériennes israéliennes. Le passage lui-même a été endommagé mardi dernier, entraînant sa fermeture. Dans la ville de Rafah, proche du passage, des civils ont également été tués.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dit Dimanche, près de 600 000 Gazaouis ont été déplacés par les combats, soit plus d’un quart de la population.

« Mourir sous les bombes à Gaza ne peut pas être la seule option laissée aux gens. Les hôpitaux sont débordés. Il n’y a plus d’analgésiques. Notre personnel nous parle de blessés qui hurlent de douleur et de personnes qui ne peuvent pas se rendre à l’hôpital. dit Claire Magonele directeur général de la section française de Médecins sans frontières.

Le nouvel envoyé américain pour les efforts humanitaires, David Satterfield, ancien ambassadeur au Liban et en Turquie, sera chargé d’aider à établir des « zones de sécurité » à l’intérieur de Gaza, ont indiqué des responsables américains. Mais les aspects pratiques restent insaisissables, et les groupes humanitaires ont averti que les déplacements forcés sans garanties de passage ou de retour en toute sécurité équivaudraient à un crime de guerre.

Les combats ont également éclaté le long des frontières entre Israël, le Liban et la Syrie, laissant présager que le conflit pourrait encore attirer davantage d’acteurs régionaux.

L’armée israélienne et le ministère de la Défense ont annoncé lundi dans un communiqué qu’ils prévoyaient d’évacuer les Israéliens de 28 communautés situées à un peu plus d’un kilomètre de la frontière du pays avec le Liban. Ils seront considérés comme des déplacés internes et hébergés dans des logements financés par l’État.

L’armée israélienne dit Plus tôt, il a frappé l’infrastructure militaire du Hezbollah au Liban dans la nuit en représailles à l’attaque du groupe militant soutenu par l’Iran sur le territoire israélien dimanche. Le Hezbollah, le groupe militant libanais, a déclaré avoir mené cette frappe avec des missiles guidés en réponse aux attaques israéliennes, y compris le bombardement qui a tué un vidéaste de Reuters et blessé six autres journalistes, tous clairement identifiables portant un équipement de protection marqué « PRESS » dans le sud du Liban. vendredi.