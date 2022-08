L’accord de cessez-le-feu à Gaza semble tenir

VILLE DE GAZA, Bande de Gaza –

Un accord de cessez-le-feu fragile pour mettre fin à près de trois jours de combats entre Israël et des militants palestiniens à Gaza s’est tenu jusqu’à lundi matin – un signe que le dernier cycle de violence pourrait avoir diminué.

La flambée a été le pire combat entre Israël et les groupes militants de Gaza depuis qu’Israël et les dirigeants du Hamas de Gaza ont mené une guerre de 11 jours l’année dernière, ajoutant à la destruction et à la misère qui ont tourmenté Gaza pendant des années.

Depuis vendredi, des avions israéliens ont abattu des cibles à Gaza tandis que le groupe militant du Jihad islamique palestinien soutenu par l’Iran a tiré des centaines de roquettes sur Israël.

En trois jours de combats, 44 Palestiniens ont été tués, dont 15 enfants et quatre femmes, et 311 ont été blessés, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Le Jihad islamique a déclaré que 12 des personnes tuées étaient des militants et Israël a déclaré que certains des morts avaient été tués par des roquettes ratées.

Israël a déclaré lundi qu’il rouvrait partiellement les points de passage vers Gaza pour les besoins humanitaires et qu’il les ouvrirait complètement si le calme était maintenu. Des camions-citernes ont été vus entrer dans un poste-frontière pour la première fois depuis que les points de passage avec la bande ont été fermés la semaine dernière, provoquant une pénurie de carburant qui a paralysé samedi la seule centrale électrique de Gaza. L’usine devait reprendre ses activités complètes plus tard lundi. Gaza souffre d’une crise électrique chronique.

La vie de centaines de milliers d’Israéliens a été perturbée par les violences. Les mesures de sécurité imposées ces derniers jours aux habitants du sud d’Israël ont été progressivement levées lundi, a indiqué l’armée.

Les deux camps se sont vantés de leurs succès. S’adressant aux journalistes à Téhéran dimanche, le chef du Jihad islamique Ziad al-Nakhalah a déclaré que le groupe militant restait fort, malgré la perte de deux de ses dirigeants. “C’est une victoire pour le Jihad islamique”, a-t-il déclaré.

Malgré cette affirmation, le groupe a sans aucun doute subi un coup lors de la féroce offensive d’Israël. Au-delà de la perte des deux dirigeants, il a réduit son arsenal en tirant des centaines de roquettes sans toucher un seul Israélien, grâce au système de défense antimissile israélien qui a abattu la plupart d’entre eux. Ses propres roquettes pourraient avoir tué plusieurs Gazaouis, selon Israël.

L’accord de cessez-le-feu contenait une promesse que l’Égypte travaillerait pour la libération de deux hauts responsables du Jihad islamique détenus par Israël, mais rien ne garantissait que cela se produirait. Les combats du week-end devaient également compliquer les relations du Jihad islamique avec le Hamas.

Un haut responsable diplomatique israélien a déclaré que l’offensive avait fait reculer les capacités du Jihad islamique “de plusieurs décennies”. La flambée a été “une opération antiterroriste réussie” parce qu’Israël a atteint ses objectifs en peu de temps. a-t-il dit, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car il n’était pas autorisé à discuter de l’opération avec les médias.

La violence avait menacé de dégénérer en une autre guerre totale, mais a fini par être contenue parce que le groupe Hamas au pouvoir à Gaza est resté sur la touche, peut-être parce qu’il craint les représailles israéliennes et l’annulation des accords économiques avec Israël, y compris les permis de travail israéliens pour des milliers d’habitants de Gaza, qui renforcent son contrôle sur la bande côtière.

Israël et le Hamas ont mené quatre guerres depuis que le groupe a envahi le territoire en 2007.

Israël a lancé son opération par une frappe vendredi contre un chef du Jihad islamique, affirmant qu’il y avait des “menaces concrètes” d’attaque de missiles antichars contre des Israéliens en réponse à l’arrestation la semaine dernière d’un autre haut responsable du Jihad islamique en Cisjordanie. Cette arrestation est intervenue après des mois de raids israéliens en Cisjordanie pour rassembler des suspects à la suite d’une série d’attaques palestiniennes contre Israël.

Il a tué un autre chef du Jihad islamique lors d’une frappe samedi.

Israël a déclaré que certains des décès au cours de cette ronde ont été causés par des tirs de roquettes militants errants, dont un incident dans le camp de réfugiés de Jebaliya, dans le nord de Gaza, au cours duquel six Palestiniens ont été tués samedi. Dimanche, un projectile a touché une maison dans le même quartier de Jebaliya, tuant deux hommes. Les Palestiniens ont tenu Israël pour responsable, tandis qu’Israël a déclaré qu’il enquêtait pour savoir si la zone avait été touchée par une roquette errante.

En Cisjordanie occupée lundi, les troupes israéliennes ont démoli les maisons de deux Palestiniens soupçonnés d’avoir perpétré une attaque meurtrière contre des Israéliens dans la ville d’Elad en mai. Les soldats ont fait face à une violente manifestation pendant l’opération, a indiqué l’armée.

L’explosion de violence à Gaza a été un test clé pour le Premier ministre israélien par intérim, Yair Lapid, qui manque d’expérience dans la conduite d’opérations militaires. Pourtant, il a déclenché l’offensive moins de trois mois avant une élection générale au cours de laquelle il fait campagne pour conserver son emploi.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il saluait le cessez-le-feu entre Israël et les militants basés à Gaza.

« Au cours de ces 72 dernières heures, les États-Unis ont travaillé avec des responsables d’Israël, de l’Autorité palestinienne, d’Égypte, du Qatar, de Jordanie et d’autres dans toute la région pour encourager une résolution rapide du conflit », a-t-il déclaré dimanche dans un communiqué.

Le Conseil de sécurité de l’ONU devait tenir lundi une réunion d’urgence sur les violences. La Chine, qui assure la présidence du Conseil ce mois-ci, a programmé la session en réponse à une demande des Émirats arabes unis, qui représentent les nations arabes au Conseil, ainsi que de la Chine, de la France, de l’Irlande et de la Norvège.

“Nous soulignons notre engagement à faire tout notre possible pour mettre fin à l’escalade en cours, assurer la sûreté et la sécurité de la population civile et assurer le suivi du dossier des prisonniers palestiniens”, a déclaré le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, dans un communiqué.

L’armée israélienne a déclaré que des militants à Gaza avaient tiré environ 1 100 roquettes vers Israël, dont environ 200 ont atterri à l’intérieur de l’enclave palestinienne. L’armée a déclaré que ses défenses aériennes en avaient intercepté 380, dont deux tirées vers Jérusalem. L’armée n’a pas précisé ce qui est arrivé aux autres, mais ils sont probablement tombés dans des zones dégagées ou se sont brisés en l’air.

Le Jihad islamique compte moins de combattants et de partisans que le Hamas, et on sait peu de choses sur son arsenal. Les deux groupes appellent à la destruction d’Israël, mais ont des priorités différentes, le Hamas étant contraint par les exigences du gouvernement.

Le Hamas était fortement incité à éviter une autre guerre. La guerre Israël-Hamas de l’année dernière, l’un des quatre conflits majeurs, et plusieurs petites batailles au cours des 15 dernières années, ont fait payer un lourd tribut aux 2,3 millions d’habitants palestiniens du territoire appauvri.

Au cours de l’année écoulée, Israël et le Hamas sont parvenus à des accords tacites basés sur l’échange de calme contre des permis de travail et un léger assouplissement du blocus frontalier, imposé par Israël et l’Égypte lorsque le Hamas a envahi le territoire il y a 15 ans. Israël a délivré 12 000 permis de travail à des travailleurs de Gaza et envisage d’accorder 2 000 autres permis.



Goldenberg a rapporté de Tel Aviv, Israël. L’écrivain Associated Press Edith M. Lederer aux Nations Unies a contribué à ce rapport