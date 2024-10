L’accord de 2,78 milliards de dollars entre la NCAA et les collèges pour permettre le paiement des athlètes obtient une approbation préliminaire

Un juge a accordé lundi son approbation préliminaire au Règlement judiciaire de 2,78 milliards de dollars ce serait transformer le sport universitaire en permettant aux écoles de payer les joueurs.

La juge de district américaine Claudia Wilken a rendu une ordonnance fixant un calendrier pour un accord qui mettrait des millions de dollars dans les poches des athlètes universitaires, qui pourront commencer à demander un paiement le 18 octobre.

Une dernière audience est fixée au 7 avril 2025, jour de basket-ball universitaire match pour le titre national. S’il est finalisé, l’accord permettrait aux plus grandes écoles d’établir une réserve d’environ 21,5 millions de dollars la première année à distribuer aux athlètes via un plan de partage des revenus. Les athlètes seraient toujours en mesure de conclure des accords de nom, d’image et de ressemblance avec des groupes extérieurs.

« Nous sommes heureux d’avoir fait un pas de plus vers un changement révolutionnaire dans le sport universitaire qui permettra de partager des milliards de revenus », a déclaré l’avocat des plaignants, Steve Berman.

L’approbation du juge intervient 11 jours après celle des avocats formulation modifiée dans le règlement initial accord pour répondre aux préoccupations de Wilken. Le principal changement consistait à supprimer le mot « boosters » et à le remplacer par une description mieux définie des transactions NIL potentielles qui seraient soumises à la surveillance d’un arbitre neutre une fois la transaction conclue.

Cela n’a toutefois pas touché le cœur du règlement, qui établit un accord de partage des revenus entre les écoles et les athlètes. Le chiffre de 21,5 millions de dollars provient des 22 % des revenus moyens que les écoles de conférence génèrent grâce aux droits médiatiques, aux billets et à d’autres sources. Il sera recalculé périodiquement sur la période de 10 ans couverte par l’accord.

« Nous sommes ravis de la décision du juge Wilken de donner son approbation préliminaire à ce règlement historique qui contribuera à apporter stabilité et durabilité au sport universitaire tout en offrant des avantages accrus aux étudiants-athlètes pour les années à venir », a déclaré le président de la NCAA, Charlie Baker. « Les progrès réalisés aujourd’hui constituent une étape importante dans l’écriture du prochain chapitre de l’avenir du sport universitaire. »

Ce règlement permet également aux anciens joueurs de demander des paiements pour compenser la perte de revenus qu’ils auraient reçus dans le cadre d’accords NIL qui n’étaient pas autorisés dans les sports universitaires avant 2021. Il établit un cadre pour réglementer les futurs accords NIL et remplace les plafonds de bourses par « les limites des effectifs », qui passeront à 105 pour le football, le sport le plus important dans la plupart des grandes universités.

Ce règlement met fin à trois poursuites antitrust majeures intentées contre la NCAA, dont une menée par Grant House, un ancien nageur de l’État de l’Arizona. Le cabinet d’avocats Berman affirme que la valeur des nouveaux paiements et avantages accordés aux athlètes universitaires devrait dépasser 20 milliards de dollars sur 10 ans.

Cependant, on ne sait toujours pas combien de temps dureront les termes de cet accord. Les litiges concernant les droits des joueurs à se syndiquer et potentiellement à être considérés comme des employés restent en suspens. Pendant ce temps, la NCAA fait pression pour que la législation fédérale établisse une politique simplifiée pour NIL, qui est actuellement réglementée par une mosaïque de lois d’État, de règlements juridiques et de règles de la NCAA.

