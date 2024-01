L’accord d’amnistie catalan du Premier ministre espagnol échoue alors que les séparatistes se révoltent

L’accord d’amnistie qui accordait au Premier ministre espagnol un nouveau mandat s’est rompu lorsque les séparatistes catalans ont voté contre un projet de loi censé garantir leur soutien à Pedro Sánchez.

Dans une journée de politique de la corde raide entre les séparatistes radicaux et les socialistes de Sánchez, l’affrontement autour de la loi d’amnistie a souligné la volatilité provoquée par les négociations du Premier ministre pour les votes parlementaires.

Sánchez a proposé l’amnistie pour absoudre les séparatistes des crimes présumés liés à l’échec de la campagne indépendantiste en 2017, mais le parti indépendantiste le plus militant a rejeté mardi le dernier projet de loi parce qu’il ne va pas assez loin.

Ensemble pour la Catalogne, dirigé par le leader auto-exilé Carles Puigdemont, a demandé à la dernière minute que l’amnistie soit élargie pour inclure tous les séparatistes catalans accusés d’actes répréhensibles, y compris ceux faisant l’objet d’une enquête pour de possibles délits de terrorisme.

Mais le Parti socialiste a refusé de s’incliner, assurant que le projet de loi serait rejeté par une majorité à la chambre basse du Parlement, y compris le Parti populaire conservateur.

Le résultat ne tue pas l’initiative d’amnistie, mais signifie que le projet de loi sera renvoyé à une commission parlementaire pour un mois de négociations supplémentaires entre les partis.

La journée a souligné la fragilité des alliances de Sánchez et le risque que les marchandages et les conflits répétés avec Ensemble, dont il a besoin des voix pour adopter une législation, éclipsent les tentatives de gouvernement dans les mois à venir.

Le PP a qualifié le résultat d’« humiliation » pour Sánchez. Lucía Méndez, chroniqueuse au journal conservateur El Mundo, a déclaré : « C’est terrible pour les socialistes parce qu’ils se ridiculisent. »

Sánchez, Premier ministre depuis 2018, a fait face à de nombreuses critiques de la part des conservateurs et de certains membres de son propre parti socialiste pour avoir conclu un accord d’amnistie en novembre qui, selon eux, porte atteinte à l’État de droit et place ses propres intérêts avant ceux du pays.

Ensemble cherchait à modifier le projet de loi d’amnistie afin de protéger Puigdemont et d’autres membres contre les tentatives des juges espagnols d’enquêter sur eux pour terrorisme et trahison.

Un responsable de Together a déclaré que le projet de loi d’amnistie, dans sa forme actuelle, ne garantissait pas les objectifs « d’inclure tout le monde et d’être immédiatement applicable », notamment parce que certaines parties du système judiciaire cherchaient à « boycotter la loi et à laisser de côté les partisans de l’indépendance ».

De possibles accusations de terrorisme concernent un groupe indépendantiste appelé Tsunami Democràtic, impliqué dans des manifestations de masse, notamment le blocus de l’aéroport de Barcelone en 2019. Le juge Manuel García-Castellón a déclaré qu’il enquêtait pour savoir si Puigdemont avait dirigé ces actes. Un autre juge, Joaquín Aguirre, enquête sur des liens potentiellement traîtres entre l’entourage de Puigdemont et la Russie.

Le parti de Sánchez et Ensemble ont convenu la semaine dernière d’amender le projet de loi d’amnistie afin qu’il couvre les personnes accusées de terrorisme, à moins que « cela ne concerne une violation grave des droits de l’homme ».

Les dernières démarches judiciaires ont néanmoins énervé le parti de Puigdemont, même si ses proches affirment que les juges sont des conservateurs politiquement motivés qui brandissent de fausses informations.

Dans des commentaires adressés à Together, un responsable socialiste a appelé à une « maturité politique » de la part de ceux qui ont signé l’accord d’amnistie. “Le projet de loi est solide et ne peut pas être modifié à chaque nouvelle nouvelle qui apparaît”, a déclaré le responsable.

Puigdemont est un fugitif de la justice espagnole, ayant fui vers la Belgique pour échapper à son arrestation après avoir mené la campagne d’indépendance de 2017. Il fait face à des accusations de désobéissance et de détournement de fonds publics.

Sánchez a déclaré que l’accord d’amnistie était nécessaire pour désamorcer le conflit sur le statut de la Catalogne au sein de l’Espagne.

Certains experts juridiques affirment que l’amnistie violerait déjà la constitution et que les exigences de Together la rendraient plus susceptible d’être annulée par les tribunaux.

Les critiques de Sánchez ont averti que le Premier ministre s’est laissé à la merci d’Ensemble, un parti qui conteste la légitimité de l’État espagnol et dont le bilan suggère qu’il émettra de nouvelles exigences chaque fois qu’il aura besoin de son soutien.

Méndez a déclaré que le message adressé au gouvernement par les juges, avec Puigdemont dans leur ligne de mire, était le suivant : « Écoutez, nous agissons conformément à la loi. Si vous avez conclu un pacte politique avec Ensemble, c’est votre problème.»