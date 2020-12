Le négociateur en chef britannique du Brexit, David Frost

Le négociateur en chef du Brexit de Downing Street, David Frost, a salué l’accord commercial avec Bruxelles comme le début d’un «moment de renouveau national» qui élimine le rôle de la Cour européenne de justice au Royaume-Uni.

Lord Frost, s’exprimant publiquement pour la première fois depuis que l’accord a été scellé, a déclaré que c’était « l’un des accords les plus importants et les plus larges jamais réalisés », qui garantit que le Royaume-Uni « établit à nouveau ses propres lois ».

« La façon dont nous y sommes parvenus, c’est qu’il n’y a plus de rôle pour la Cour de justice européenne, il n’y a pas d’effets directs du droit de l’UE, il n’y a aucun alignement d’aucune sorte, et nous sommes hors du marché unique et hors de l’union douanière. tout comme le manifeste dit que nous serions », a-t-il dit.

« Cela devrait être le début d’un moment de renouveau national pour nous. Tous les choix sont entre nos mains en tant que pays et c’est maintenant à nous de décider comment nous les utiliserons et comment nous avancerons à l’avenir. »

Cela intervient alors que l’examen de l’accord commence, après la publication du document de 1246 pages le matin du lendemain de Noël.

Boris Johnson avec le document d’accord lors d’un message de Noël publié sur Twitter

Le Premier ministre Boris Johnson a reconnu aux députés conservateurs que « le diable est dans les détails », mais a insisté sur le fait qu’il résisterait à l’inspection du Groupe européen de recherche (GRE) des Brexiteers, qui rassemblera un panel d’avocats pour examiner le texte intégral avant un vote des Communes, le 30 décembre.

Les 27 États membres de l’UE ont indiqué qu’ils soutiendraient formellement l’accord conclu par le Royaume-Uni avec les fonctionnaires de Bruxelles dans les jours.

Il couvre un commerce d’une valeur d’environ 660 milliards de livres sterling et signifie que les marchandises peuvent être vendues sans droits de douane ni quotas sur le marché de l’UE.

Les ambassadeurs de l’UE ont été informés du contenu de l’accord par Michel Barnier, qui a dirigé l’équipe de négociation de Bruxelles dans les pourparlers avec le Royaume-Uni.

Après une réunion très inhabituelle le jour de Noël – avec au moins un diplomate portant un bonnet de Noel et un autre en pull festif – ils ont convenu d’écrire au Parlement européen pour dire qu’ils avaient l’intention de prendre une décision sur l’application provisoire de l’accord.

Le timing de l’accord de la veille de Noël a forcé les politiciens et les fonctionnaires britanniques et bruxellois à déchirer leurs plans.

Les députés et les pairs seront rappelés à Westminster le 30 décembre pour voter sur l’accord, mais les députés ne devraient pas l’approuver avant la nouvelle année, ce qui signifie qu’il devra s’appliquer à titre provisoire jusqu’à ce qu’ils lui donnent le feu vert.

L’accord sera presque certainement adopté par le Parlement, avec le soutien du Parti travailliste, car l’alternative serait une situation chaotique sans accord le 1er janvier.

Mais M. Johnson tient à conserver le soutien des eurosceptiques sur ses bancs qui l’ont aidé à atteindre le n ° 10.

Le lendemain de Noël, l’ancienne ministre conservatrice Theresa Villiers a déclaré à BBC Breakfast: «J’espère vraiment que ce traité résiste à un examen minutieux et j’espère pouvoir le soutenir.

« Mais j’ai été élu sur un manifeste qui promettait de faire aboutir le Brexit, je dois donc lire (le document) avant de pouvoir déterminer si cela nous permet réellement de le faire ou si cela nous emprisonne dans l’orbite réglementaire de l’Union européenne. «

M. Johnson avait précédemment envoyé un message aux députés conservateurs sur WhatsApp alors qu’il tentait de les rallier tous.

« Je crois vraiment que c’est le bon accord pour le Royaume-Uni et l’UE », a-t-il écrit, dans un message vu par l’agence de presse PA.

«Nous avons tenu chacun de nos engagements manifestes: contrôle de l’argent, des frontières, des lois, du poisson et tout le reste.

« Mais plus important encore, je pense que nous avons maintenant une base pour une amitié et un partenariat à long terme avec l’UE en tant qu’égaux souverains. »