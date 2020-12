LONDRES – Dans le pays sans fin des négociations commerciales post-Brexit, où chaque échéance semble théorique et les prolongations sans fin, on a néanmoins le sentiment que la Grande-Bretagne et l’Union européenne arrivent – vraiment et vraiment – au bout du chemin. Pour que les parlements britannique et européen ratifient un accord commercial de manière ordonnée avant l’expiration de la période de transition du Brexit le soir du Nouvel An, ont déclaré les analystes, les deux parties doivent s’entendre dimanche. Cela ne veut pas dire que la Grande-Bretagne et l’Union européenne n’ont pas pu bloquer l’accord pendant les vacances, bien que de manière plus chaotique. Ni même de suggérer qu’ils ne pourraient pas aller au-delà du 31 décembre sans accord: ils pourraient théoriquement s’entendre au début de 2021 et les mettre en place après quelques jours d’incertitude.

Mais ces scénarios plongeraient les deux parties dans un territoire inexploré, ce que les analystes ont déclaré ni ne veut. Préfigurant à quoi cela pourrait ressembler, des camions chargés de marchandises se sont alignés sur 20 miles sur l’autoroute menant au port de Douvres vendredi, en attendant les ferries pour l’Europe continentale.

Les retards ont été causés en partie par des entreprises qui stockent des marchandises au cas où la Grande-Bretagne et l’Union européenne ne parviendraient pas à un accord. Comme le fantôme des Noëls à venir, les rapprochements ont présidé au chaos encore plus grand qui pourrait éclater si les deux parties commençaient soudainement à imposer des droits de douane et d’autres barrières commerciales. Les dirigeants ont eu recours à un langage prodigieux. «C’est le moment de vérité», a déclaré le négociateur en chef de l’Union européenne, Michel Barnier. «Il nous reste très peu de temps – quelques heures seulement.» Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Je dois dire que les choses semblent difficiles. Il y a un fossé qui doit être comblé. » Avec l’essentiel des négociations derrière eux, cependant, les responsables britanniques et de l’Union européenne semblaient principalement manœuvrer pour obtenir un avantage tactique dans la manière dont l’accord sera présenté à leurs publics respectifs. Traîner un peu plus longtemps les discussions réduirait le temps que les législateurs ont pour examiner l’accord.