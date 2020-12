Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE, devrait rentrer à Bruxelles samedi tandis que les dirigeants discutent de l’état des pourparlers avant une éventuelle reprise dimanche – Kirsty Wigglesworth / AP

Les négociations commerciales sur le Brexit sont parvenues à une impasse vendredi soir après que l’UE ait été accusée de faire une demande «ridicule» de 10 ans d’accès sans entrave aux eaux de pêche britanniques comme prix d’un accord.

On s’attend maintenant à ce que Boris Johnson suspende les discussions pour «faire le point» sur la question de savoir si un accord peut encore être sauvé.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré: « Leur nouvelle offre était franchement risible. Ils savent que nous ne pouvons pas l’accepter. C’est ridicule. S’ils pensent que nous allons simplement céder, ils ont fait une énorme erreur de calcul. »

M. Johnson parlera samedi à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, pour tenter de sortir de l’impasse.

Il pourrait également adresser un plaidoyer personnel à Emmanuel Macron, le président français, accusé d’avoir « déstabilisé » les pourparlers en formulant des exigences déraisonnables sur la pêche et les aides d’État. M. Macron est sous la pression d’autres États membres de l’UE pour céder du terrain, avec Angela Merkel, la chancelière allemande, exhortant vendredi un « compromis » des deux côtés pour obtenir l’accord sur la ligne.

Boris Johnson et Ursula von der Leyen s’entretiendront samedi – Matt Dunham / AP

Downing Street a averti que le temps pour parler était presque écoulé, fixant une date limite provisoire à lundi pour qu’un accord soit conclu ou que les négociations soient clôturées pour de bon.

Si aucun accord ne peut être conclu, la Grande-Bretagne négociera avec l’UE aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce à partir du 1er janvier, ce qui signifie qu’il y aura des tarifs et des contrôles accrus sur les marchandises franchissant la frontière.

Les pourparlers se sont à nouveau poursuivis dans la nuit de vendredi, mais Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE, devrait revenir à Bruxelles samedi, tandis que les dirigeants discutent de l’état des pourparlers avant une éventuelle reprise dimanche.

Des sources britanniques ont déclaré qu’à moins que M. Barnier ne reçoive un nouveau mandat de la part de l’UE, il ne peut y avoir d’accord car Bruxelles formule actuellement des demandes qui vont bien au-delà des lignes rouges du Royaume-Uni.

Les négociateurs britanniques, dirigés par Lord Frost, auraient été complètement décontenancés lorsque l’UE a fait ses demandes «risibles» sur le poisson, qui comprenaient également une offre de ne restituer que 18% de ses quotas de pêche alors que le Royaume-Uni avait demandé 80 pourcent.

L’histoire continue

L’UE a également insisté à la 11e heure sur le fait que tout accord devrait lui donner le droit d’imposer des tarifs punitifs sur les produits britanniques si la Grande-Bretagne s’écarte des réglementations européennes à l’avenir.

Vendredi soir, Lord Frost et M. Barnier ont publié une déclaration commune, qui disait: « Après une semaine d’intenses négociations à Londres, les deux négociateurs en chef ont convenu que les conditions d’un accord ne sont pas remplies, en raison de divergences importantes sur l’égalité des chances. domaine », la gouvernance et la pêche.

« Sur cette base, ils ont convenu de suspendre les pourparlers afin d’informer leurs dirigeants de l’état d’avancement des négociations. Le président Von der Leyen et le Premier ministre Johnson discuteront de l’état d’avancement. »

La France a confirmé vendredi qu’elle opposerait son veto à un accord si elle n’en était pas satisfaite, tandis que M. Johnson a été averti par les députés conservateurs eurosceptiques de ne plus céder de terrain à la recherche d’un accord.

Une source britannique a déclaré: « Dans l’état actuel des choses, nous n’allons pas y arriver à moins que Barnier n’obtienne un nouveau mandat. Sans une intervention des dirigeants européens, cela ne fonctionnera pas. Il incombe désormais à eux parce que nous avons atteint la fin de la route en termes de flexibilité que nous pouvons être. «

Lord Frost avait déclaré à M. Barnier que la souveraineté britannique sur ses eaux n’était pas négociable et que les deux parties pensaient qu’un accord était conclu jeudi, la Grande-Bretagne permettant à l’UE de conserver près de 50% de ses quotas actuels au début d’un multi- période de transition d’un an, après laquelle la Grande-Bretagne allouerait des quotas sur une base annuelle.

Mais à la dernière minute, l’UE a exigé un «accès total» aux eaux britanniques pendant 10 ans, ce qui signifie que la Grande-Bretagne n’aurait aucun contrôle sur qui pourrait pêcher dans ses eaux ou où. Le bloc est également revenu à son offre initiale de ne restituer que 18% de ses quotas actuels à la Grande-Bretagne.

Des pressions sont exercées sur M. Macron par d’autres pays de l’UE qui n’ont pas de flottes de pêche dans l’Atlantique.

Le porte-parole de Mme Merkel, Steffen Siebert, a déclaré: « Pour la chancelière … la volonté de compromis est nécessaire des deux côtés. Si vous voulez un accord, alors les deux parties doivent se rapprocher. Tout le monde a ses principes. Là-bas. sont des lignes rouges, c’est clair – mais il y a toujours place pour des compromis. «

Le Premier ministre irlandais, Michael Martin, a déclaré qu’il « espérait ardemment » qu’un accord puisse être conclu ce week-end, ajoutant que M. Barnier devait disposer de « l’espace » pour conclure les pourparlers.

M. Martin a ajouté: « Un accord est dans le meilleur intérêt du Royaume-Uni, c’est dans le meilleur intérêt de l’île d’Irlande, c’est dans le meilleur intérêt de l’UE. Un accord commercial sensé serait un pas très important dans la droite. direction pour tous nos peuples maintenant, étant donné l’énorme impact négatif de Covid-19 sur notre vie économique et sociale. «

Charles Michel, président du Conseil européen, a averti les négociateurs britanniques qu’ils ne risquaient aucun accord s’ils obligeaient M. Barnier à des compromis désagréables sur la loi sur la pêche et les subventions. M. Michel a déclaré qu’il était « essentiel » que les États membres de l’UE puissent soutenir l’accord que M. Barnier espère leur apporter lors d’un sommet jeudi prochain.

Le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, a déclaré: « S’il y avait un accord qui n’est pas bon … nous nous y opposerons. Chaque pays a un droit de veto, donc c’est possible. »

Downing Street a refusé de dire si lundi était considéré comme une « échéance difficile », affirmant seulement que le temps était « court ».

Un porte-parole du numéro 10 a déclaré: « Il reste encore quelques problèmes à surmonter. Le temps presse et nous sommes à un moment très difficile des pourparlers. Ce qui est certain, c’est que nous ne pourrons pas conclure un accord qui ne respecter nos principes fondamentaux de souveraineté, de pêche et de contrôle. «