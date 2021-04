L’accord commercial de Boris Johnson sur le Brexit avec l’UE a mis en péril l’avenir de nombreuses entreprises exportatrices, 41% d’entre elles signalant une baisse des ventes à l’étranger au cours des trois premiers mois des nouveaux accords, selon une nouvelle enquête réalisée par l’une des principales organisations commerciales du Royaume-Uni. .

Les chambres de commerce britanniques ont appelé le gouvernement britannique à revenir autour de la table avec l’UE pour de nouvelles négociations visant à abaisser certaines des barrières commerciales créées par l’accord de commerce et de coopération (TCA) de la veille de Noël de M. Johnson.

Alors qu’une partie de l’effondrement du commerce avec l’Europe continentale était due à la pandémie de Covid, la BCC a déclaré que de nombreuses entreprises blâmaient le Brexit pour les retards d’expédition, l’augmentation des coûts de transport des marchandises et de nouvelles exigences en matière de paperasse.

Et le groupe a rejeté les affirmations des ministres selon lesquelles les difficultés rencontrées par les exportateurs étaient dues à des «problèmes de démarrage» suite à la sortie du marché unique et de l’union douanière de l’UE le 1er janvier.

Au lieu de cela, la co-directrice exécutive Hannah Essex a averti: «Ce sont des problèmes structurels qui, s’ils ne sont toujours pas résolus, pourraient entraîner une faiblesse à long terme, potentiellement irréversible, du secteur des exportations britannique.»

Le rapport précède la publication très attendue mardi par l’Office des statistiques nationales des chiffres du commerce pour février, qui seront soigneusement étudiés pour prouver l’impact à long terme du Brexit sur les exportations vers l’UE, après que le gouvernement a accusé le gouvernement de se lancer. problèmes pour une chute stupéfiante de 41% (5,6 milliards de livres sterling) des ventes au bloc en janvier.

Un exportateur, Alfred van Pelt du grossiste en vêtements et accessoires du Somerset Something Different, a déclaré que les ventes aux 27 États membres de l’UE s’étaient «effondrées de façon spectaculaire» depuis la transition.

«Les clients européens, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, sont réticents à acheter au Royaume-Uni», a déclaré M. Van Pelt.

«Non seulement cela a provoqué une baisse immédiate du chiffre d’affaires et le besoin de licenciements, mais a également tué une opportunité de croissance massive de notre entreprise. Notre investisseur étranger avait l’intention de faire de l’entité britannique un centre de distribution européen.

« Ce n’est plus sur les cartes car la seule distribution qui peut être effectuée à partir du Royaume-Uni de manière rentable est aux adresses de code postal du Royaume-Uni. »

Le rapport trimestriel sur les perspectives de la confiance commerciale de la BCC a interrogé plus de 2900 entreprises exportatrices britanniques et a constaté que 41 pour cent ont signalé une baisse des ventes à l’étranger au cours des trois premiers mois de 2021, contre 38 pour cent au cours des trois derniers mois de 2020. Le pourcentage déclarant une augmentation des exportations les ventes sont tombées de 22 à 20 pour cent au cours de la même période.

Les hôtels, les traiteurs, les détaillants et les grossistes étaient les plus susceptibles de signaler une baisse des ventes à l’exportation.

Et il n’y avait guère de signes d’amélioration de la situation à court terme, 81 pour cent des hôtels et des entreprises de restauration et 59 pour cent des entreprises de vente au détail et en gros signalant une baisse des ventes anticipées à l’exportation.

Mme Essex a déclaré: «Étant donné que les ventes à l’exportation sont à certains des niveaux les plus bas jamais enregistrés dans l’histoire de nos données, le fait que la situation continue de se détériorer est préoccupant. Ces nouveaux chiffres montrent que les exportateurs britanniques sont actuellement confrontés à une série de problèmes qui vont au-delà de ceux qui ont été créés par la pandémie. »

Alors que l’enquête économique trimestrielle de la BCC au début du mois a montré que les ventes intérieures revenaient vers des niveaux pré-pandémiques, le nouveau rapport a constaté que les exportations «non seulement ne se sont pas redressées, mais ont reculé», a-t-elle déclaré.

Et elle a averti: «De nombreuses entreprises nous disent que leur capacité à poursuivre leurs activités commerciales est menacée en raison de problèmes découlant de l’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE.»

Mme Essex a décrit le nouveau Fonds de soutien au Brexit de 20 millions de livres sterling destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) comme «un pas dans la bonne direction».

Mais elle a dit que les ministres devaient faire plus pour aider les exportateurs en difficulté.

«Nous pensons que l’ampleur de l’ambition doit être beaucoup plus grande», a-t-elle déclaré.

«Le message est clair et net que les difficultés auxquelles sont confrontés les exportateurs ne sont pas simplement des« problèmes de démarrage ». Ce sont des problèmes structurels qui, s’ils ne sont toujours pas résolus, pourraient entraîner une faiblesse à long terme, potentiellement irréversible, du secteur des exportations du Royaume-Uni.

«Nous appelons le Royaume-Uni et l’UE à revenir autour de la table et à proposer des solutions qui réduisent les barrières commerciales et donnent aux exportateurs une chance de se battre.»

Répondant à l’enquête, un porte-parole du gouvernement a déclaré: «L’accord de commerce et de coopération est le premier accord de libre-échange que l’UE ait jamais conclu sur la base de droits de douane et de quotas nuls. Il protège les emplois et les investissements de haute qualité dans tout le Royaume-Uni et garantit que les entreprises continuent de commercer efficacement et de vendre à leurs clients dans l’UE. «Les volumes globaux de fret entre le Royaume-Uni et l’UE sont revenus à leurs niveaux normaux, et il n’y a pas de perturbation générale dans les ports britanniques.

«Nous voulons nous assurer que les entreprises reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour commercer efficacement avec l’Europe et saisir de nouvelles opportunités alors que nous concluons des accords commerciaux avec les marchés à la croissance la plus rapide au monde. C’est pourquoi – en plus du Fonds de soutien aux PME pour le Brexit de 20 millions de livres sterling – nous gérons des lignes d’assistance à l’exportation, organisons des webinaires avec des experts et offrons un soutien aux entreprises via notre réseau de 300 conseillers en commerce international.