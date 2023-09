L’accord commercial sur le Brexit avec l’Inde pourrait être conclu d’ici la mi-novembre – Rishi Sunak envisageant un voyage pour la Coupe du monde de cricket

Un accord commercial BREXIT avec l’Inde pourrait être conclu d’ici la mi-novembre – Rishi Sunak envisageant de participer à la Coupe du monde de cricket.

Les initiés affirment que les négociations sont entrées dans leur phase finale – mais la plus délicate – d’un accord global sur les biens et services.

Cela survient alors que des sources n°10 affirment que le Premier ministre canalisera le Ben Stokes qui est en lui dans les semaines à venir, promettant de lancer le « Bazball » sur Keir Starmer. Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

En cas de succès, la cérémonie de chant pourrait coïncider avec la finale d’une journée du 19 novembre en Inde, où les hommes anglais sont champions en titre.

Cela survient alors que des sources n°10 affirment que le Premier ministre – qui garde deux battes près de son bureau – canalisera le Ben Stokes qui est en lui dans les semaines à venir, promettant de lâcher « Bazball » sur Keir Starmer.

La tactique « à haut risque et à haute récompense » qui a illuminé le cricket anglais verra un certain nombre d’annonces « audacieuses et inattendues » émaner du n°10 pour tenter de contrecarrer l’opposition montante.

Hier soir, une source de Downing Street a déclaré : « La dernière partie de tout accord commercial est la partie la plus difficile, et nous ne fixons aucune date limite pour les négociations. »