L’accord commercial sur le Brexit avec l’Australie n’est “pas très bon”, admet un ancien ministre

L’accord commercial phare de la Grande-Bretagne après le Brexit avec l’Australie “n’était pas vraiment une très bonne affaire” et le Royaume-Uni “a donné beaucoup trop pour beaucoup trop peu en retour”, a admis un membre du cabinet qui l’a fait adopter.

Dans une série de remarques cinglantes aux Communes, le secrétaire à l’environnement de l’ère Johnson, George Eustice, a exhorté le gouvernement à reconnaître les “échecs” du ministère du Commerce international lors de la négociation de ce qu’il a salué en décembre dernier comme un accord “historique”.

Les accords avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les seuls nouveaux accords commerciaux signés depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’Union européenne, et les contrats ont suscité des allégations de “trahison” parmi les agriculteurs qui craignaient d’être sapés par des importations moins chères.

Dans ses commentaires de lundi, M. Eustice a déclaré que le Royaume-Uni “n’avait pas réellement besoin” d’accorder à l’Australie ni à la Nouvelle-Zélande une libéralisation complète de la viande bovine et ovine, et “ce n’était pas dans notre intérêt économique de le faire” – faisant écho aux informations faisant état de son implication. dans une « dispute féroce » avec Liz Truss à ce sujet à l’époque.

Savourant sa nouvelle “liberté des banquettes” après avoir été démis de ses fonctions par Mme Truss en septembre, M. Eustice a attaqué le secrétaire au commerce international de l’époque pour “avoir mis la montre contre nous” en imposant un “objectif arbitraire” pour la conclusion de l’accord.

“A partir de ce moment, le Royaume-Uni a été sur le dos à plusieurs reprises”, a déclaré M. Eustice aux députés, accusant Mme Truss d’avoir “demandé à son homologue australien ce dont il aurait besoin pour pouvoir conclure un accord par le G7”.

“Et bien sûr, le négociateur australien a très gentiment défini les conditions australiennes, qui ont ensuite façonné l’accord”, a-t-il déclaré – déplorant que ce soit malgré le fait que le Royaume-Uni ait entamé des négociations “tenant la main la plus forte, détenant toutes les meilleures cartes”.

M. Eustice a également appelé à la démission de Crawford Falconer, le secrétaire permanent par intérim du ministère du Commerce international, qui, selon lui, “n’est pas fait pour ce poste, d’après mon expérience”.

“Son approche a toujours été d’intérioriser les demandes australiennes, souvent lorsqu’elles étaient contre les intérêts britanniques, son conseil était invariablement de se retirer et de faire de nouvelles concessions et pendant tout ce temps, il en voulait aux gens qui comprenaient mieux les problèmes techniques que lui”, a déclaré M. Eustice aux députés.

« Il fait maintenant ce travail depuis plusieurs années. Je pense que ce serait une bonne opportunité pour lui de passer à autre chose et de mettre en place un autre type de négociateur, quelqu’un qui comprend mieux les intérêts britanniques que je ne le pense.

Mais une source proche du secrétaire au commerce international Kemi Badenoch a défendu M. Falconer comme “ayant plus de 25 ans d’expérience, étant” reconnu comme l’un des principaux experts mondiaux du libre-échange mondial “et” faisant un travail exemplaire “.

“L’accord que nous avons conclu avec l’Australie – qui a été collectivement accepté par un cabinet comprenant George Eustice lui-même – devrait débloquer plus de 10 milliards de livres sterling de commerce”, ont-ils déclaré.

La source a insisté sur le fait que M. Eustice s’était “trompé dans son attaque” et que “cet accord ne nuira pas à l’agriculture britannique”, ajoutant que “l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont d’énormes marchés en Asie et n’utilisent pas leurs allocations en franchise de droits”.

Cependant, ravissant les députés qu’en tant que député d’arrière-ban, il n’a plus “à mettre un lustre aussi positif sur ce qui a été convenu”, M. Eustice a déclaré aux Communes que “à moins que nous ne reconnaissions les échecs commis par le ministère du Commerce international lors de l’Australie négociations, nous ne pourrons pas tirer les leçons des négociations futures ».

Evoquant “des négociations cruciales en cours en ce moment, notamment sur” l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et avec le Canada, M. Eustice a déclaré qu’il était essentiel que le gouvernement “ne répète pas les erreurs qu’il a commises”.

“Et donc la première étape consiste à reconnaître que l’accord commercial avec l’Australie n’est pas vraiment une très bonne affaire pour le Royaume-Uni”, a déclaré l’ex-ministre, ajoutant que “la vérité est que le Royaume-Uni a donné beaucoup trop pour bien trop peu en retour ».

Faisant référence aux négociations du CPTPP, M. Eustice a déclaré: «La meilleure chose que le ministre puisse faire est de revenir en arrière et de dire à Crawford Falconer que je me fiche qu’il faille une décennie pour conclure cet accord, nous obtiendrons le bon accord. Nous n’allons plus jamais nous mettre dans une telle position de mettre le temps contre nous et de briser notre propre position de négociation.

Clôturant le débat, le ministre du Commerce, Andrew Bowie, a déclaré avoir écouté “avec attention ses préoccupations concernant les accords commerciaux que nous concluons en ce moment”.

Mais il a ajouté: “Je crains de devoir contester et défendre les responsables du ministère du Commerce international, qui tous, sans exception, se consacrent à l’amélioration des relations commerciales pour ce pays et qui, sans exception, ont ce les meilleurs intérêts du pays à cœur et travaillent jour et nuit pour ce pays.

«Les fournisseurs de bœuf et d’agneau australiens et néo-zélandais travaillent déjà dur pour satisfaire la demande des marchés en plein essor d’Asie et du Pacifique à leur porte et la Nouvelle-Zélande dispose déjà d’un volume important d’accès en franchise de droits pour l’agneau sur le marché britannique, mais en a utilisé moins de la moitié. de ce quota en 2020. »

Le secrétaire fantôme au Commerce international, Nick Thomas-Symonds, a déclaré qu’il était “clair” que la politique commerciale du gouvernement était “en plein désarroi”.

Rapports supplémentaires par AP