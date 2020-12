Getty

L’accord historique sur le Brexit semblait avoir résolu jeudi le différend amer sur la pêche, mais les chefs d’entreprise ne sont pas aussi satisfaits que les négociateurs.

Un maire d’un grand port de pêche français a déclaré à Europe Radio 1 que cela laisse de nombreuses questions sans réponse.

Les services britanniques étaient toujours laissés dans les limbes sans accord sur ce que le chef de l’opposition britannique, Keir Starmer, a appelé un « accord mince ».

Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

L’accord commercial historique sur le Brexit conclu jeudi entre le Royaume-Uni et l’UE laisse toujours le secteur de la pêche avec de nombreuses questions clés sans réponse, a averti le maire d’un grand port de pêche français.

Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne-sur-Mer, a averti vendredi que l’accord laisse les pêcheurs français se demander comment il les affectera réellement une fois les fêtes terminées.

L’accord durement disputé entre les deux parties a été résolu, convenant d’une période de transition de cinq ans pour la pêche, après quoi les prises de l’UE devraient réduire de 25%, selon l’annonce de jeudi.

C’était une concession de la part du Royaume-Uni, qui avait exigé une baisse de 60% en début de semaine.

Mais avec peu de détails à la disposition des chefs d’entreprise – et encore moins de la plupart des politiciens -, les pêcheurs français ont été laissés pour compte, essayant de déterminer comment leur métier fonctionnera au cours de la nouvelle année.

« Un soulagement pour nos pêcheurs, mais quel sera l’impact sur les stocks? Qui, par exemple, s’occupera des contrôles? Et pendant combien de temps? » Cuvillier a déclaré dans une interview à la radio Europe 1, comme rapporté par Reuters.

Il a ajouté: « La seule certitude aujourd’hui est que nous devons trouver, pendant la période de transition, plus d’offres dans le cadre de l’accord. »

Bien que Johnson ait qualifié l’accord de « raisonnable » pour l’industrie de la pêche lors de la conférence de presse de jeudi, il n’y a pas que la partie européenne qui reste insatisfaite.

« L’industrie sera amèrement déçue qu’il n’y ait plus de rupture définitive », a déclaré Barrie Deas, directeur général de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs, dans une interview à Reuters.

L’histoire continue

« C’est un peu un fudge. »

Pour Deas, Johnson a cédé aux demandes de l’UE afin d’obtenir un accord global, faisant des «concessions importantes» dans le processus.

« Il était clair que Boris Johnson voulait un accord commercial global et était prêt à sacrifier la pêche », a-t-il déclaré à la Press Association.

Avec ce qui semble être un accord «simple», le secteur de la pêche n’est pas seul dans son incertitude. Des accords doivent encore être conclus sur le secteur des services – le plus grand secteur de l’économie britannique.

« Bien qu’un accord soit le bienvenu, les services financiers et professionnels connexes sont conscients de la nécessité pour les deux parties de continuer à développer la relation dans les services dans les années à venir », a déclaré Miles Celic, directeur général du groupe de pression sur les services financiers TheCityUK. Nouvelles financières.

« La tâche doit maintenant être de faire avancer rapidement l’accord par le biais de la ratification, permettant aux deux parties d’utiliser cet accord comme une base sur laquelle bâtir, et non comme un plafond à l’ambition future », at-il ajouté. Même avec un accord conclu, certaines parties du secteur des services financiers du Royaume-Uni ne sont toujours pas convaincues.

«À plus long terme, je suis sincèrement préoccupé par le Royaume-Uni. Le Brexit signifie que le Royaume-Uni perdra probablement une partie de son éclat. Être exclu de la plus grande zone de marché unique du monde verra les emplois, les personnes et les flux de capitaux s’échapper du Royaume-Uni. , à la recherche de destinations qui embrassent plutôt la mondialisation », a déclaré jeudi Seema Shah, stratège en chef chez Principal Global Investors.

L’accord doit encore être approuvé à la fois par le parlement britannique et les États souverains d’Europe, mais la plupart des commentateurs pensent qu’il obtiendra le feu vert.

Surtout après que Sir Keir Starmer, chef du parti d’opposition britannique, ait déclaré que les travaillistes soutiendraient «l’accord mince».

Lire l’article original sur Business Insider