L’accord commercial entre l’Inde et le Royaume-Uni est retardé par des questions « délicates » alors que le secrétaire au Commerce se rend à Delhi | Actualités politiques

Kemi Badenoch se rend en Inde cette semaine dans l’espoir de progresser sur un accord commercial, mais des sources gouvernementales ont minimisé la perspective d’une percée imminente.

Une source a déclaré à Sky News que les questions « délicates » n’avaient pas encore été résolues alors que les négociations entamaient leur douzième cycle, près d’un an après la date limite annoncée par Boris Johnson.

Des initiés du gouvernement affirment qu’un accord commercial complet a été conclu à temps pour la première visite officielle de Rishi Sunak au pays. Inde en septembre, le sommet du G20 est peu probable, malgré « la passion des deux côtés ».

« Il s’agit de l’accord et non de la date. Il y a plusieurs questions en suspens, et vous laissez les choses vraiment délicates jusqu’à la fin », a déclaré une source gouvernementale britannique.

Une avancée dans les négociations n’est pas impossible, ont déclaré des initiés, mais après les critiques des ministres concernant l’accord entre le Royaume-Uni et l’Australie, ils affirment que les responsables ne respectent pas les délais.

Ces questions difficiles incluent l’assouplissement des règles en matière de visa pour les travailleurs indiens – ainsi que la poursuite des querelles sur les normes commerciales.

Mme Badenoch Il assistera à une réunion des ministres du Commerce du G20 à Jaipur, puis se rendra à Delhi pour rencontrer le ministre de l’Industrie, Piyush Goyal.

À Delhi, elle rencontrera également le président du groupe Tata, Natarajan Chandrasekaran, pour discuter des investissements du groupe au Royaume-Uni, notamment dans l’aciérie de Port Talbot, dans le sud du Pays de Galles.

Un accord avec l’Inde, qui serait le plus grand accord commercial bilatéral post-Brexit conclu par le Royaume-Uni, était l’une des principales priorités de Mme Badenoch en tant que secrétaire au Commerce. Des progrès auraient été réalisés en matière d’accords visant à réduire les droits d’importation prohibitifs sur les voitures et le whisky – afin d’ouvrir des opportunités aux entreprises britanniques.

L’Inde devrait devenir la troisième économie mondiale d’ici 2050, et le gouvernement britannique a estimé en 2019 qu’un accord commercial pourrait augmenter le PIB du Royaume-Uni d’environ 3,3 milliards de livres sterling d’ici 2035.

Les députés ont critiqué l’annonce de Boris Johnson, qui avait promis en avril dernier qu’un accord serait signé « d’ici Diwali », une fête d’automne indienne qui avait lieu l’année dernière en octobre. La date limite est dépassée depuis longtemps.

Mme Badenoch a déclaré en décembre, alors qu’elle entamait un précédent cycle de négociations, qu’un accord « incroyable » était possible, mais elle n’avait pas l’intention de discuter de la question de savoir si les visas étudiants en faisaient partie. Des visas à durée limitée pour les travailleurs hautement qualifiés sont en discussion, a-t-elle déclaré à un journal.

Son voyage l’année dernière a été présenté comme une réinitialisation des négociations. La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, aurait retardé les négociations lorsqu’elle aurait déclaré dans une interview l’année dernière qu’elle était « préoccupée par une politique migratoire d’ouverture des frontières avec l’Inde » et souligné que « le plus grand groupe de personnes qui séjournent trop longtemps » [their visas] sont des migrants indiens ».

S’adressant à Sky News, le secrétaire en chef fantôme du parti travailliste au Trésor, Pat McFadden, a déclaré que son parti n’exclurait rien lorsqu’on lui demanderait s’il s’opposait à l’octroi d’un plus grand nombre de visas pour l’Inde.

Le secrétaire fantôme au Commerce, Nick Thomas-Symonds, a déclaré : « Le bilan des conservateurs en matière de négociations commerciales a été de conclure de mauvais accords, voire de ne pas en conclure du tout.

« Ils se sont engagés à conclure des accords avec l’Inde et les États-Unis d’ici la fin de 2022, mais n’ont pas réussi à respecter leur propre délai. Ainsi, le fait qu’ils vantent le dernier cycle de négociations commerciales est bien loin des mesures concrètes nécessaires pour faire passer un accord. .

« L’Inde est un partenaire clé du Royaume-Uni, nous avons des liens historiques profonds et c’est une économie à croissance rapide, c’est pourquoi les travaillistes sont déterminés à approfondir nos liens commerciaux. »

Monsieur SunakLa nomination de au poste de Premier ministre l’année dernière a suscité un grand intérêt en Inde, la chaîne de télévision NDTV l’ayant salué comme un « fils indien s’élevant au-dessus de l’Empire ».

Alors que lui et Narendra Modi s’attendent à des élections l’année prochaine, une source gouvernementale a déclaré qu’il y avait « une véritable passion des deux côtés » pour qu’un accord soit conclu.

Des rapports récents en Inde suggèrent qu’un accord est plus proche que ce que prétendent les responsables britanniques. Le secrétaire indien au Commerce, Sunil Barthwal, a affirmé cet été que l’accord pourrait être signé « bien avant » la fin de l’année.

Il s’agirait du premier accord de libre-échange entre l’Inde et un pays développé, après un accord intérimaire avec l’Australie l’année dernière. Des négociations commerciales de longue date ont eu lieu avec l’UE et les États-Unis.

Un porte-parole du ministère du Commerce et des Affaires a déclaré : « Le Royaume-Uni et l’Inde sont déterminés à œuvrer pour parvenir au meilleur accord possible pour les deux parties. Nous avons fait de bons progrès dans la clôture des chapitres et nous nous concentrons désormais sur les biens, les services et les investissements. .

« Bien que nous ne puissions pas commenter les négociations en cours, nous sommes clairs sur le fait que nous ne signerons que lorsque nous aurons un accord juste, équilibré et, en fin de compte, dans le meilleur intérêt du peuple britannique et de l’économie.