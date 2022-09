L’accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis après le Brexit est encore dans des années, admet Liz Truss

Un accord commercial BUMPER entre les États-Unis et le Royaume-Uni est encore dans des années, a admis Liz Truss hier soir.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que l’obtention d’un accord post-Brexit avec l’Inde, les pays du Golfe et transpacifique comme l’Australie, le Canada et le Japon était toujours à son ordre du jour.

Hier soir, Liz Truss a admis qu’un accord commercial américano-britannique était loin d’être proche Crédit : AP

Joe Biden se concentre sur les problèmes nationaux et non sur les négociations commerciales Crédit : Reuters

Mais elle n’a pas vu les discussions avec les États-Unis – qui ont à peine démarré – reprendre de si tôt alors que le président américain continue de les bloquer.

Cette sombre admission précède sa première rencontre avec le président Biden demain en marge du sommet de l’Assemblée générale des Nations Unies.

L’ancienne secrétaire au commerce a souligné que la sécurité mondiale et aider l’Ukraine à gagner – et non des accords commerciaux – étaient sa priorité numéro un en ce moment.

Cela survient alors que la Russie poursuit son invasion agressive en Europe de l’Est, mais que l’Ukraine continue d’obtenir des avancées majeures.

Le Premier ministre a déclaré aux journalistes en route vers New York : « Le problème numéro un est la sécurité mondiale et s’assurer que nous sommes capables de faire face collectivement à l’agression russe.

“En termes de commerce, j’ai mentionné l’adhésion à la CPPT, la conclusion d’un accord commercial avec l’Inde, un accord avec le CCG – ce sont nos priorités commerciales.”

Lors de discussions avec les États-Unis, elle a admis: «Il y a [aren’t] actuellement, aucune négociation n’est en cours avec les États-Unis et je ne m’attends pas à ce qu’elle commence à court ou moyen terme.

Les initiés ont admis que cela pourrait signifier que les négociations commerciales prendraient des années à redémarrer, sans accord sur les cartes avant les prochaines élections – qui devraient avoir lieu en 2024.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il souhaitait se concentrer sur les problèmes nationaux et a mis en veilleuse l’accord exceptionnel que le président Trump voulait.

Au lieu de cela, le Royaume-Uni a conclu des mini-accords avec des États individuels – comme l’Indiana et la Caroline du Nord – avec plusieurs autres sur les cartes cette année, ce qui stimulera le commerce et réduira les prix.