L’accord commercial avec l’Inde “ouvrirait le Royaume-Uni aux biens produits par le travail des enfants et l’esclavage moderne”

Les syndicats représentant des dizaines de millions de travailleurs en Inde demandent à la Grande-Bretagne de suspendre les pourparlers sur un accord commercial avec le pays, avertissant qu’il ouvrirait les marchés britanniques aux biens produits par le travail des enfants et l’esclavage moderne.

Un accord avec le géant sud-asiatique est l’un des objectifs les plus convoités de la politique commerciale britannique post-Brexit, après que les espoirs d’un accord similaire avec les États-Unis se soient effondrés.

Mais les syndicats indiens ont affirmé que les conditions de travail dans le pays pourraient se détériorer davantage à la suite de tout accord, le TUC britannique s’inquiétant de l’utilisation «généralisée» du travail forcé.

Le recensement indien de 2011 évalue le nombre d’enfants travailleurs dans le pays à 10,1 millions, avec 5,6 millions de garçons et 4,5 millions de filles.

“Les bas salaires et les conditions d’exploitation sont répandus en Inde, avec le travail forcé et le travail des enfants dans un certain nombre d’industries, notamment le textile, la soie, la fabrication de briques, la démolition de navires, la broderie, l’hôtellerie et le tabac”, ont déclaré les syndicats dans un communiqué conjoint avec le TUC.

“Au lieu d’ouvrir une nouvelle voie de développement, cela pourrait encore détériorer la condition des travailleurs en Inde”, a ajouté Shoya Yoshida de la CSI. “Le respect des droits syndicaux et humains devrait être une condition préalable à la signature d’accords commerciaux.”

Les syndicats représentant 47 millions de travailleurs dans le pays exhortent désormais le Royaume-Uni à suspendre les négociations avec le gouvernement de Narendra Modi jusqu’à ce qu’il respecte les normes internationales du travail fondamentales.

Liz Truss avait déclaré qu’elle souhaitait conclure les pourparlers à temps pour Diwali la semaine prochaine, mais cela a été remis en question après avoir annoncé sa démission jeudi.

C’est le dernier d’une série de coups portés à l’accord potentiel, après que l’ancienne ministre de l’Intérieur Suella Braverman a déclaré que la libéralisation des visas pour les voyageurs indiens au Royaume-Uni n’était “pas ce pour quoi les gens ont voté avec le Brexit” et pourrait stimuler l’immigration illégale.

Des appels ont été lancés pour suspendre les pourparlers avec le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés)

Ses commentaires ont exaspéré la partie indienne, les ministres du pays étant apparemment restés « choqués et déçus ».

Parmi les signataires demandant l’arrêt des pourparlers figurent la plus grande confédération syndicale du pays, le Congrès national des syndicats indiens – et d’autres syndicats représentant les travailleurs de pratiquement tous les secteurs de l’économie.

“En 2020, l’Inde a adopté des lois du travail qui limitent sévèrement le droit de grève et le droit des travailleurs de négocier collectivement avec les employeurs, indique le communiqué du syndicat.

“L’Inde n’a pas ratifié toutes les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), y compris celles sur la liberté d’association, la négociation collective et la santé et la sécurité au travail.

« En novembre 2020, le gouvernement indien a violemment réprimé les grèves pour protester contre ces lois du travail et l’adoption de réformes agricoles qui menaceraient les moyens de subsistance de millions d’agriculteurs.

“En outre, des lois antiterroristes, telles que la loi sur la prévention des pratiques illégales, sont utilisées pour emprisonner des milliers de syndicalistes.”

L’ancienne ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, avait remis en question l’accord avant de démissionner (Getty Images)

Les syndicats viennent de différents coins du vaste et puissant mouvement ouvrier organisé de l’Inde et comprennent des fédérations comptant des millions de membres telles que la HMS, la CFTUI et la SEWA.

Ils disent craindre que l’accord ne déplace les travailleurs occupant de bons emplois en sapant les industries nationales du pays, tandis que les syndicats britanniques ont également averti qu’il pourrait être plus facile pour les entreprises d’envoyer des travailleurs indiens au Royaume-Uni sans respecter les accords sur les salaires et les conditions.

On craint également que l’Inde supprimant les droits de douane sur l’agriculture ne compromette sa capacité à produire sa propre nourriture.

Les organisations affirment qu’aucun accord ne devrait être signé tant que l’Inde n’aura pas signé les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) des Nations Unies sur les droits des travailleurs.

Shoya Yoshida, secrétaire général de la Confédération syndicale internationale (CSI-AP) a déclaré L’indépendant: “Lorsque le gouvernement indien ne montre aucun respect pour les normes fondamentales du travail dans la situation actuelle, y compris le droit de s’organiser et de négocier collectivement, l’accord commercial entre l’Inde et le Royaume-Uni ne servira pas son objectif d’apporter véritablement la prospérité à la population de son des pays.”

Frances O’Grady, secrétaire générale du TUC britannique, a déclaré que le Royaume-Uni devrait “utiliser son influence sur la scène mondiale pour promouvoir le travail décent” et a exhorté les ministres à “écouter les syndicats au Royaume-Uni et en Inde et à agir pour arrêter les atteintes aux droits ».

“Un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Inde pourrait encourager les entreprises à externaliser davantage d’emplois du Royaume-Uni vers l’Inde, entraînant une course vers le bas”, a-t-elle déclaré. “Et un tel accord pourrait aggraver les inégalités entre les sexes et menacer la sécurité alimentaire en Inde en encourageant les importations bon marché.”

Frances O’Grady du TUC a également remis en question l’impact potentiel de l’accord sur les droits des travailleurs (PENNSYLVANIE)

Le Bureau des affaires internationales du travail du gouvernement américain déclare que “les enfants en Inde sont soumis aux pires formes de travail des enfants”, les enfants effectuant “des tâches dangereuses dans la production de vêtements, l’extraction de pierres et la fabrication de briques”.

L’ONG Amnesty International note que le gouvernement indien a réprimé les ONG qui font campagne contre le travail des enfants sans donner de raisons.

Le ministère indien du Travail et de l’Emploi déclare que “le problème du travail des enfants continue de poser un défi” mais que le gouvernement “a pris diverses mesures proactives pour s’attaquer à ce problème”.

Il note cependant que “compte tenu de l’ampleur et de l’étendue du problème et qu’il s’agit essentiellement d’un problème socio-économique inextricablement lié à la pauvreté et à l’analphabétisme, il nécessite des efforts concertés de toutes les couches de la société” pour le résoudre.

Un porte-parole du ministère britannique du Commerce international a déclaré que le gouvernement n’avait fait aucun commentaire sur les négociations commerciales en cours, mais a ajouté : « Nous maintenons un niveau élevé de protection de nos normes de travail et ne les compromettrons dans aucun de nos accords commerciaux.

“Le Royaume-Uni continue de plaider en faveur des normes de travail et des conditions de travail les plus élevées à l’échelle mondiale, notamment en s’efforçant d’éradiquer l’esclavage moderne dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.”