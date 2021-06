L’accord commercial avec l’Australie apportera un avantage minimal à l’économie britannique et présente des risques pour les agriculteurs, selon des experts

Un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie apportera un avantage minimal à l’économie britannique tout en présentant des risques importants pour les agriculteurs britanniques, les dirigeants de l’industrie et les experts commerciaux ont averti.

Le gouvernement a annoncé mardi un accord de principe sur un pacte avec l’Australie. Boris Johnson a déclaré que le premier accord commercial majeur du Royaume-Uni après le Brexit créerait des « opportunités fantastiques » pour le Royaume-Uni.

Cependant, de nombreux détails n’ont pas encore été finalisés et les agriculteurs craignent que les termes ne signifient qu’ils seront sapés par des importations bon marché.

Les militants du bien-être animal ont également déclaré que l’accord autoriserait l’entrée au Royaume-Uni de produits à faible bien-être tels que le bœuf traité aux hormones.

L’accord permettra également aux ressortissants britanniques âgés de moins de 35 ans de voyager librement en Australie.

conseillé

Impact sur l’économie

David Henig, directeur britannique du Centre européen d’économie politique internationale, a déclaré que l’accord pourrait même ne pas apporter l’augmentation de 0,02% du PIB que le gouvernement a estimée et que l’impact réel pourrait être plus proche de zéro.

Les prévisions du gouvernement sont basées sur une « hypothèse héroïque » selon laquelle les accords commerciaux précédents ne sont pas près d’être atteints, a-t-il tweeté, ajoutant que les détails annoncés mardi ne contiennent rien que nous ne sachions déjà.

« Il devait y avoir une annonce car le Premier ministre australien était ici. Mais on n’a pas l’impression que les négociations sont en fait terminées.

Il a également suggéré que le Royaume-Uni avait peut-être mal joué son rôle dans les négociations : « L’Australie a obtenu ses principales demandes du Royaume-Uni – l’agriculture. Le Royaume-Uni n’avait pas de demande prioritaire à l’Australie, c’est pourquoi aucun n’est signalé. Si nous en trouvons un à l’avenir, trop tard, nous leur avons déjà donné ce qu’ils voulaient.

Sam Lowe, chercheur principal au Center for European Reform, a tweeté que « les accords commerciaux ne font pas grand-chose pour le PIB global, que ce soit de manière positive ou négative » car les principaux avantages proviennent de la réduction des tarifs, qui sont déjà assez bas.

« Des dommages importants »

Angus Brendan MacNeil, président du Comité du commerce international de Commons, s’est dit préoccupé par le fait que le gouvernement avait cédé trop de terrain à l’Australie.

« Dans sa précipitation pour parvenir à un accord initial, je crains que le gouvernement puisse signer quelque chose qui apporte des dommages importants ainsi que des avantages.

« Les points de vue de l’ensemble du secteur agricole en particulier ne sont plus un secret maintenant, y compris ceux des pays décentralisés, qui craignent particulièrement d’être sapés par la viande et les produits laitiers moins chers d’« en bas » ».

Agriculture

Le gouvernement a déclaré que les agriculteurs britanniques seraient protégés par un plafond sur les importations en franchise de droits pendant 15 ans, en utilisant des mesures comprenant des contingents tarifaires.

La présidente du Syndicat national des cultivateurs, Minette Batters, a demandé plus d’informations sur les dispositions relatives au bien-être des animaux et à l’environnement « afin de garantir que nos normes élevées de production ne soient pas compromises par les termes de cet accord ».

Elle a ajouté : « Le test ultime de cet accord commercial sera de savoir s’il contribue à faire évoluer l’agriculture à travers le monde sur une base plus durable, ou s’il porte plutôt atteinte à l’agriculture britannique et exporte simplement l’impact sur l’environnement et le bien-être animal des aliments que nous mangeons. «

Joe Spencer, associé du cabinet comptable MHA MacIntyre Hudson, a qualifié l’accord de « défavorable ».

« Les agriculteurs britanniques sont de plus en plus invités à protéger l’environnement, tandis que le gouvernement leur retire simultanément son soutien », a déclaré M. Spencer.

« Des accords commerciaux défavorables – comme celui-ci en date des négociations avec l’Australie – ne feront qu’ajouter plus de pression sur le secteur qui travaille dur pour aller dans une direction tout en, pourrait-on suggérer, en lui ôtant l’herbe sous le pied en même temps. .

« Les agriculteurs ont raison de se méfier. Les accords commerciaux du type de celui que le gouvernement a négocié avec l’Australie offrent peu d’avantages au secteur et peut-être seulement de petits avantages aux consommateurs (en termes de prix plus bas). Le secteur (et le grand public) portera une attention particulière à la manière dont ces accords commerciaux garantissent les normes de sécurité alimentaire et de bien-être du bétail. »

Prix ​​consommateur

Downing Street affirme que la suppression des tarifs dans le cadre de l’accord signifiera des vins, des maillots de bain et des confiseries australiens moins chers, « renforçant le choix des consommateurs britanniques et économisant jusqu’à 34 millions de livres sterling par an aux ménages ».

scotch Whisky

L’industrie du whisky écossais a été présentée comme celle qui tirerait des avantages de l’accord commercial, car elle aura désormais un accès en franchise de droits sur le marché australien.

Kate Betts, directrice générale de la Scotch Whisky Association, s’est félicitée de la suppression d’un tarif de 5 pour cent.

« Cela aidera les distillateurs de Scotch Whisky à continuer à développer leurs exportations vers l’Australie, qui ont presque doublé au cours de la dernière décennie, faisant de l’Australie notre huitième marché en valeur », a déclaré Mme Bettes.

« Il est également important pour nous que le commerce avec l’Australie soit désormais en franchise de droits pour le Scotch Whisky – notre préférence va toujours au commerce en franchise de droits, ce qui permet au Scotch Whisky d’être compétitif sur un pied d’égalité et sur la force de notre réputation de qualité. «

L’association appelle à « une plus grande protection juridique et une plus grande équité fiscale » pour le whisky écossais, ce qui, selon elle, donnerait un coup de pouce à l’industrie.

Vins et spiritueux

La Wine and Spirit Trade Association (WSTA) a déclaré que la suppression des tarifs d’importation permettrait aux entreprises viticoles britanniques d’économiser 16 millions de livres sterling et de soutenir des milliers d’emplois.

Le Royaume-Uni a exporté pour 27 millions de livres sterling de gin britannique vers l’Australie l’année dernière, qui a été l’un des rares marchés à continuer de croître au cours d’une année au cours de laquelle les exportations ont été durement touchées par la pandémie.

Les distillateurs britanniques s’attendent à ce que ces exportations continuent de croître, avec un accord susceptible de supprimer les taxes australiennes de 5% sur le spiritueux, a déclaré la WSTA.

Contrôle parlementaire

Les députés de tous les grands partis ont exigé la possibilité d’examiner correctement l’accord. Dans une lettre coordonnée par le groupe de campagne Best for Britain, les députés avertissent que « personne ne veut voir nos communautés agricoles du Pays de Galles, d’Écosse, d’Angleterre et d’Irlande du Nord minées au nom d’un accord commercial politiquement opportun ».

La lettre demande que le Parlement ait la possibilité d’examiner le texte finalisé de l’accord avant qu’il ne soit signé et ratifié, avertissant que « l’accord doit obtenir le soutien des quatre nations du Royaume-Uni ». Il exige également que des évaluations d’impact détaillées soient effectuées pour déterminer comment l’accord affectera les régions et les nations du Royaume-Uni et des secteurs tels que l’agriculture.