L’accord chinois pour la construction d’un port de pêche en Sierra Leone rencontre une résistance

La Sierra Leone a accepté de vendre 250 acres de plage immaculée et de forêt tropicale à la Chine dans le cadre d’un accord de 55 millions de dollars qui verrait un port de pêche industriel construit sur le site.

Cette décision a suscité l’indignation des défenseurs de l’environnement, des groupes de défense des droits de l’homme et de protection des animaux et propriétaires fonciers locaux, qui a déclaré que le projet « détruirait la forêt tropicale vierge, pillerait les stocks de poissons, polluerait l’environnement marin et cinq écosystèmes individuels qui sont des zones de reproduction des poissons et soutiennent des espèces d’oiseaux et d’animaux sauvages en voie de disparition ».

Les détails de l’accord, rapporté pour la première fois par le journal britannique The Guardian, restez brumeux. Les organisations locales de recherche sur les politiques publiques, l’Institut de recherche juridique et de plaidoyer pour la justice (ILRAJ) et Namati Sierra Leone ont écrit au gouvernement pour lui demander des informations sur «les projets de création d’un port de pêche et de gestion des déchets à Black Johnson, dans la péninsule de la région occidentale. , un projet financé par le gouvernement chinois. «

Les groupes demandent des copies des études d’impact environnemental et social légalement mandatées, ainsi que l’accord de subvention entre la Chine et le gouvernement sierra-léonais.

Les ambassades de Chine et de Sierra Leone à Londres et la maison d’État de la Sierra Leone n’étaient pas disponibles pour commenter lorsqu’elles ont été contactées par CNBC.

Les eaux de Black Johnson sont riches en poissons et les pêcheurs locaux fournissent une part substantielle du marché intérieur. Pendant ce temps, le parc national de la péninsule de la zone ouest abrite de nombreuses espèces en voie de disparition.

UNE communiqué de presse de la ministre des Pêches et des Ressources marines, Emma Kowa-Jalloh, affirme lundi que « l’installation à construire est un port de pêche et non un moulin à poisson tel que décrit par les rédacteurs des médias sociaux ».

«L’objectif du Fish Harbour est de centraliser toutes les activités de pêche. Le gouvernement de la Sierra Leone aspire à un Fish Harbour depuis le début des années 1970, mais n’a pas pu le réaliser en raison de l’énorme somme d’argent nécessaire,» Kowa- Dit Jalloh.

« Avec le nouveau changement de politique gouvernementale pour le développement du secteur de la pêche, le gouvernement chinois a accordé une subvention de 55 millions de dollars américains pour construire cette plate-forme. »

Le communiqué affirme également que Black Johnson était « l’endroit le plus approprié pour la construction de l’installation en termes de bathymétrie, de garanties sociales (coût minimum de réinstallation) et de questions environnementales ».

Kowa-Jalloh a déclaré que le ministère des Finances avait mis de côté une compensation de 13,76 milliards de leones (environ 1,34 million de dollars) pour les propriétaires fonciers, et a insisté sur le fait que la vente des terres visait à « assurer l’approvisionnement régulier en poisson » sur le marché local.

Dans un tweet mardi, Greenpeace Afrique a condamné cette décision, arguant que «les communautés de pêcheurs d’Afrique de l’Ouest subissent déjà les effets de la dégradation de l’environnement et de la crise climatique».

« Autoriser davantage d’activités extractives dans cette région ne fera qu’aggraver la situation », a ajouté l’organisation.

Financement de subventions chinoises

La croissance de la présence de la Chine à l’étranger dans les projets d’infrastructure et de développement économique en Afrique et au-delà a été bien documentée ces dernières années, mais souvent de telles initiatives sont financées par des accords de prêt.

Le professeur Katharine Adeney de l’Institut de recherche asiatique de l’Université de Nottingham a noté certaines similitudes apparentes entre l’accord avec la Sierra Leone, compte tenu des détails actuellement disponibles, et une partie du corridor économique sino-pakistanais.

« La majorité des projets du CPEC au Pakistan ont été financés par des prêts. Cependant, le développement du port de Gwadar, de l’aéroport international de Gwadar et de nombreux projets de » cœur et d’esprit « dans la région devraient être financés par des subventions chinoises », a-t-elle déclaré. CNBC mardi.

« Cela reflète l’importance du succès du projet pour l’intérêt stratégique de la Chine (le seul autre projet financé par une subvention a été le développement du câble à fibre optique de la Chine au Pakistan, essentiel pour le développement du système satellitaire Beidou). »