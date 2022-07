L’accord céréalier ukrainien est en jeu après la frappe russe sur le port d’Odessa

Avec le port maintenant Coupé par un blocus naval russe, le produit qui représentait au moins un tiers des revenus de son entreprise est entassé dans des wagons rares et envoyé par des camions lourds pour répondre à une demande mondiale insatiable.

L’annonce vendredi d’un accord négocié par les Nations unies et la Turquie pour exporter des céréales piégées dans les ports ukrainiens de la mer Noire a offert à Podrezov un moment d’espoir.

“C’est comme si la main gauche ne savait pas ce que fait la main droite”, a déclaré Podrezov, qui dirige la société de logistique Celeste Marine. “Les Russes ont pris l’accord de l’ONU et en ont pissé dessus.”

La frappe de missiles de samedi a suscité une condamnation internationale après des semaines d’optimisme croissant qu’un accord permettrait l’exportation sûre de céréales et atténuerait une crise alimentaire mondiale croissante. Et ce fut un coup dur pour les Ukrainiens dont les moyens de subsistance dépendent de l’expédition et de la vente de céréales à l’étranger.