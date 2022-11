L’accord céréalier russo-ukrainien prolongé en faveur des prix alimentaires

Un accord de guerre qui a débloqué les expéditions de céréales en provenance d’Ukraine et contribué à tempérer la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires sera prolongé de quatre mois, ont annoncé jeudi les Nations Unies.

L’extension de l’accord vise à empêcher un choc des prix dans certains des pays les plus vulnérables du monde où beaucoup luttent contre la faim.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a qualifié la prolongation de 120 jours de “décision clé dans la lutte mondiale contre la crise alimentaire”.

L’accord, conclu pendant la guerre de la Russie en Ukraine, établit un couloir de navigation sûr dans la mer Noire et des procédures d’inspection pour répondre aux préoccupations selon lesquelles les cargos pourraient transporter des armes ou lancer des attaques.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le ministre ukrainien des Infrastructures Oleksandr Kubrakov ont signé des accords séparés avec le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et le ministre turc de la Défense Hulusi Akar. La cérémonie s’est déroulée en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan.

“Aujourd’hui, il y a un phare sur la mer Noire”, a déclaré António Guterres. “Une lueur d’espoir, une lueur de possibilités, une lueur de soulagement dans un monde qui en a plus que jamais besoin.”

Bien que les sanctions occidentales contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine ne visaient pas les exportations alimentaires, de nombreuses compagnies maritimes et d’assurance étaient réticentes à traiter avec Moscou, refusant de le faire ou augmentant considérablement le prix.

L’ONU s’est efforcée de résoudre les problèmes liés à l’assurance, à l’accès aux ports, aux transactions financières et à la navigation pour les navires russes, selon un responsable de l’ONU qui n’était pas autorisé à parler publiquement et a parlé sous couvert d’anonymat. Le responsable a déclaré que le problème de l’assurance a été principalement résolu ces derniers jours.

L’Ukraine et la Russie sont les principaux fournisseurs mondiaux de blé, d’orge, d’huile de tournesol et d’autres aliments pour les pays d’Afrique, du Moyen-Orient et de certaines régions d’Asie où des millions de personnes pauvres manquent de nourriture.

La Russie était aussi le premier exportateur mondial d’engrais avant la guerre. La perte de ces approvisionnements à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février avait fait grimper les prix mondiaux des denrées alimentaires et alimenté les craintes d’une crise de la faim dans les pays les plus pauvres.

Alors que l’extension empêche un choc des prix dans les pays en développement qui dépensent beaucoup plus en nourriture et en énergie que les pays plus riches, les menaces de sécheresse persistent dans des endroits comme la Somalie et l’affaiblissement des devises dans le monde, ce qui rend l’achat de céréales importées plus cher.

“Je salue l’accord de toutes les parties pour poursuivre l’initiative céréalière de la mer Noire afin de faciliter la sécurité de la navigation des exportations de céréales, de denrées alimentaires et d’engrais depuis l’Ukraine”, a déclaré António Guterres dans un communiqué.

Le ministère turc de la Défense a déclaré que la décision de prolonger l’accord est intervenue après deux jours de pourparlers à Istanbul entre des délégations de Turquie, de Russie, d’Ukraine et de l’ONU qui se sont déroulées dans une atmosphère “positive et constructive”.

La Russie avait exprimé son mécontentement face à l’accord facilitant les exportations de céréales et d’engrais russes, laissant entendre qu’elle pourrait ne pas approuver une prolongation et même suspendre brièvement sa part de l’accord à la fin du mois dernier. Il a cité des risques pour ses navires à la suite de ce qu’il a prétendu être une attaque de drone ukrainien contre la flotte russe de la mer Noire.

Guterres a également déclaré que l’ONU était “pleinement déterminée à éliminer les obstacles restants à l’exportation de nourriture et d’engrais depuis (la Russie)” – une partie de l’accord que Moscou considère comme critique.

La Russie a proposé de faire don de 260 000 tonnes métriques d’engrais stockés dans les ports européens aux agriculteurs des pays en développement qui ont été exclus du marché des engrais en raison de pénuries, et le responsable a déclaré que le premier navire devrait quitter les Pays-Bas lundi pour le Mozambique. , où l’engrais ira par voie terrestre au Malawi. D’autres livraisons sont attendues de Belgique et d’Estonie, a indiqué le responsable.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou avait autorisé l’extension à prendre effet “sans aucun changement dans les termes et la portée”. Il a déclaré que la Russie avait noté “l’intensification” des efforts de l’ONU pour accélérer les exportations russes.

“Tous ces problèmes doivent être résolus dans les 120 jours pour lesquels le” forfait “est prolongé”, a déclaré le ministère.

Au cours des pourparlers sur l’extension, les parties ont discuté d’éventuelles mesures supplémentaires pour “livrer plus de céréales à ceux qui en ont vraiment besoin”, a ajouté le ministère, apparemment pour répondre aux plaintes russes selon lesquelles la plupart des céréales se sont retrouvées dans des pays plus riches.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a suggéré jeudi que le blé de Russie pourrait être transformé en farine en Turquie et expédié vers les pays africains dans le besoin.

Le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré le mois dernier que 23 % des exportations ukrainiennes dans le cadre de l’accord sur les céréales étaient destinées à des pays à revenu inférieur ou intermédiaire inférieur et que 49 % de toutes les expéditions de blé étaient destinées à ces pays.

Les marchés ont été agréablement surpris par l’extension, a déclaré Ian Mitchell, codirecteur du programme Europe au Center for Global Development, spécialisé dans l’agriculture et la sécurité alimentaire. Suite à l’annonce, les prix à terme du blé ont chuté de 2,6 % à Chicago.

“L’Ukraine et la Russie sont des exportateurs de céréales si importants que le reste du marché ne peut pas totalement remplacer l’absence totale de céréales ukrainiennes”, a-t-il déclaré. “Ainsi, cet accord aura une incidence significative sur les prix des denrées alimentaires, même si les volumes ne sont plus ce qu’ils étaient avant l’invasion.”

Cependant, il a déclaré que l’incertitude était “inutile dans cet accord”. Vers la fin de la prolongation de quatre mois, les marchés “tiendront compte du risque qu’elle ne soit pas prolongée, et les prix augmenteront à nouveau un peu”.

Arnaud Petit, directeur exécutif du Conseil international des céréales, a déclaré que la région de la mer Noire produit certains des blés les moins chers au monde et que la sécurisation de ces approvisionnements empêche un choc des prix pour les pays en développement.

Il y a eu de bonnes récoltes dans la région, contribuant à 10 millions de tonnes de blé supplémentaires dans le monde par rapport à l’année dernière, a-t-il déclaré. L’extension signifie que les agriculteurs ukrainiens peuvent planifier de planter.

Petit a qualifié l’extension de bloc de construction dans “une région instable où les choses peuvent changer au quotidien”.

Cependant, en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires, le mouvement commercial n’est pas aussi important que les devises du monde entier qui s’affaiblissent face à un dollar américain fort, dans lequel les prix des produits de base comme le blé et d’autres céréales sont évalués, a déclaré Petit.

Le conseil a calculé que pour le Ghana, qui importe principalement son blé du Canada, le prix du blé en dollars du Canada est en grande partie stable depuis deux ans. Mais changer en monnaie locale s’est traduit par une hausse des prix de 70 %.

Les prix alimentaires mondiaux ont baissé d’environ 15 % par rapport à leur sommet de mars après l’adoption de l’initiative céréalière en juillet.

“Avec la livraison de plus de 11 millions de tonnes de céréales et de denrées alimentaires à ceux qui en ont besoin via environ 500 navires au cours des quatre derniers mois, l’importance et les avantages de cet accord pour l’approvisionnement alimentaire et la sécurité du monde sont devenus évidents”, a déclaré la Turquie. a déclaré Erdogan.

L’Associated Press a contribué à cet article.