L’accord “catastrophique” sur le nucléaire iranien pourrait lever les sanctions contre les tueurs de marines américains au Liban

Une fuite audio du parlement du régime iranien révèle que l’accord nucléaire controversé pourrait permettre à Téhéran de contourner partiellement l’examen de l’accord atomique par le Congrès américain. Cela, selon un rapport, pourrait signifier la levée des sanctions contre l’Iran et les hauts responsables impliqués dans le meurtre de masse de 241 militaires américains en 1983 à Beyrouth, au Liban.

La fuite audio couverte dans un briefing d’Ali Bagheri-Kani, le négociateur iranien en chef des pourparlers nucléaires à Vienne, à son parlement (Majlis) à Téhéran plus tôt la semaine dernière.

L’agence de presse Iran International, basée à Londres, a obtenu la fuite audio le mois dernier et a divulgué les grandes lignes de l’accord nucléaire, y compris l’accord ostensible de l’administration Biden d’abandonner les sanctions contre les responsables iraniens impliqués dans le meurtre de soldats américains et d’autres attaques terroristes.

Gabriel Noronha, ancien conseiller spécial pour l’Iran au département d’État américain, a analysé le briefing de Bagheri-Kani. Noronha a écrit dans un rapport que l’accord proposé avec l’Iran est “conçu pour contourner partiellement l’examen de l’accord par le Congrès en vertu de la loi sur l’examen de l’accord nucléaire iranien”.

Selon les révélations de son rapport, l’administration Biden a accepté de lever le décret exécutif américain 13876, qui vise le chef suprême de l’État théocratique Ali Khamenei et le président Ebrahim Raisi, ainsi que le brigadier général Hossein Dehghan de l’ancien Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), Nota Noronha.

Dehghan était responsable du bombardement en 1983 d’une caserne de la marine américaine à Beyrouth, a écrit Noronha, membre du Gemunder Center for Defence and Strategy du Jewish Institute for National Security of America (JINSA).

L’expert iranien a déclaré que sur la base des révélations de Téhéran, “Au total, plus de 170 individus et entités pourraient être retirés des sanctions américaines avant l’examen du Congrès”.

Le pacte nucléaire pourrait également effacer la sanction contre l’ancien commandant du CGRI Mohsen Reza’i, responsable de l’attentat à la bombe contre le centre communautaire juif AMIA en 1994 à Buenos Aires, entraînant le meurtre de masse de 85 personnes.

Raisi a été sanctionné par l’administration Trump pour son rôle dans le massacre de 5 000 prisonniers politiques iraniens en 1988 et le massacre de près de 1 500 manifestants pacifiques en 2019.

Interrogé sur le rapport de Noronha basé sur la fuite audio provenant du régime iranien, un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital “Nous n’allons pas commenter les prétendues fuites ou les affirmations à motivation idéologique, dont beaucoup sont inexactes”.

Répondant au porte-parole du département d’État sur son rapport, Noronha a déclaré à Fox News Digital “J’aimerais qu’on me prouve que j’ai tort – aucun de ces terroristes, tortionnaires ou banques iraniens ne mérite un allégement des sanctions. Cependant, des responsables américains ont confirmé en privé la véracité du Des documents du gouvernement iranien qui détaillent les concessions à couper le souffle faites par les négociateurs du département d’État. C’est pourquoi trois responsables américains impliqués dans les pourparlers ont démissionné en signe de protestation et pourquoi l’ambassadeur de Russie se vantait en mars que “l’Iran a obtenu beaucoup plus que ce qu’il attendait” des États-Unis. .”

Dans une déclaration à Fox News Digital, le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a déclaré à Fox News Digital “L’administration Biden trouve tous les moyens de faire preuve de faiblesse et d’apaisement envers nos ennemis, y compris et surtout envers l’Iran et les groupes terroristes l’ayatollah. L’accord nucléaire que Biden tente de finaliser avec l’Iran sera catastrophique. S’il est maintenu en vigueur, il conduira inévitablement l’Iran à acquérir un arsenal nucléaire.

Cruz a ajouté “Des milliers de personnes mourront à cause de l’argent que l’accord enverra à l’Iran et à ses groupes terroristes. Et des millions pourraient mourir à cause de l’arsenal nucléaire que l’Iran pourra finalement créer.”

Les administrations républicaine et démocrate ont toutes deux désigné le régime iranien comme le pire État parrain du terrorisme international au monde, et l’administration Biden a continué d’ajouter des sanctions au régime depuis son entrée en fonction.

Selon l’expert iranien de la Fondation pour la défense des démocraties, Saeed Ghasseminejad, “le nouvel accord sur le nucléaire permettrait à Téhéran d’accéder à jusqu’à 275 milliards de dollars d’avantages financiers au cours de sa première année d’application et à 1 000 milliards de dollars d’ici 2030”.

L’administration Biden et d’autres puissances mondiales (Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne) cherchent à imposer des restrictions temporaires au prétendu programme d’armes nucléaires de l’Iran dans le cadre de l’accord en échange d’une injection massive d’argent dans les coffres de Téhéran. . Le nom officiel de l’accord sur le nucléaire iranien est le Plan d’action global conjoint (JCPOA).

Pourtant, un nouvel accord est encore loin d’être certain. À la fin de la semaine dernière, un porte-parole du département d’État a fait savoir qu’il n’était pas impressionné par les réponses de l’Iran à un nouveau projet de l’Union européenne. Le porte-parole a noté dans un communiqué que : “Nous pouvons confirmer que nous avons reçu la réponse de l’Iran via l’UE. Nous l’étudions et y répondrons via l’UE, mais malheureusement ce n’est pas constructif”.

Le président Trump s’est retiré du JCPOA en 2018 parce que son administration a déclaré qu’elle n’avait pas arrêté la volonté de l’Iran de développer une arme nucléaire et a injecté de l’argent dans le régime des mollahs pour financer son terrorisme mondial.

Le général (res.) Amir Avivi, ancien commandant adjoint de la division de Gaza des Forces de défense israéliennes, a déclaré à Fox News Digital : « Lorsque nous parlons de terroristes qui ont du sang sur les mains et qui ont attaqué les forces américaines, l’Occident doit transmettre un message clair que nous ne pardonnons pas et n’oublions pas.”

Il a poursuivi en disant qu’en ce moment “l’Iran attaque les troupes américaines. Pourquoi les États-Unis se précipitent-ils vers des concessions [with Iran]. La [U.S.] l’administration dit que l’Iran mène d’innombrables attaques contre les troupes américaines en Syrie et en Irak.”

Des responsables américains ont déclaré en août que des combattants parrainés par le régime iranien en Irak avaient lancé des attaques depuis un complexe américain en Syrie.

Fox News Digital a rapporté en août que l’armée américaine avait lancé des frappes aériennes dans l’est de la Syrie pour assommer les installations utilisées par des groupes liés au CGRI iranien.

Avivi, le fondateur et PDG du Forum de défense et de sécurité d’Israël, a déclaré : « La levée des sanctions à la suite de l’accord sera dévastatrice pour le Moyen-Orient et déstabilisera complètement la région. Les fonds seront utilisés par l’Iran pour militariser ses milices et renforcer leur agression dans tout le Moyen-Orient.”

Le terrorisme signalé par le régime iranien visant le personnel militaire américain ne s’est pas limité au Liban. L’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré que Téhéran et ses milices étaient à l’origine du meurtre de plus de 600 soldats américains en Irak.

Avivi, l’ancien général israélien a noté que “l’Occident finance ses propres ennemis et son chemin vers la destruction. Il n’y a aucune raison à cela.”