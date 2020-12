L’accord conclu au sommet européen de jeudi sur le règlement contesté de conditionnalité de l’État de droit de l’UE a mis fin au blocus hongrois-polonais de l’accord budgétaire historique de 1,8 billion d’euros de l’UE.

L’accord n’est pas seulement un cadeau de Noël pour les gouvernements – principalement d’Europe du Sud – qui attendaient désespérément un accès rapide aux fonds de récupération corona de l’UE, mais aussi pour la présidence allemande du Conseil de l’UE et la chancelière Angela Merkel elle-même.

La réputation de la diplomatie allemande de l’UE et l’héritage politique de Merkel étaient tous deux en jeu: le premier était menacé par une prolongation potentielle du droit de veto, tandis que le second par un nouvel apaisement des autocrates européens en herbe, du Premier ministre hongrois Viktor Orbán et du polonais Jarosław Kaczynski.

Depuis novembre, le blocus polonais et hongrois a manifestement changé l’humeur politique dans toute l’Europe. Le bloc de l’UE25 est resté étonnamment solide, tandis que la position déterminée des Pays-Bas, des pays nordiques et du Parlement européen a poussé Berlin à renoncer à son approche conciliante initiale envers Varsovie et Budapest.

Ce changement politique, ainsi que la menace crédible posée par un éventuel programme intergouvernemental de récupération des coronavirus excluant la Pologne et la Hongrie et les affrontements internes au sein de la coalition gouvernementale polonaise, ont abouti au retrait de facto des deux gouvernements illibéraux vaincus mardi.

Leur objectif principal était soit de se débarrasser du mécanisme de conditionnalité de l’état de droit, soit de le diluer considérablement, mais ils ont échoué de façon spectaculaire. Le récent accord du sommet européen ne fait que mettre la cerise sur le gâteau, permettant à Orbán et Morawiecki de se retirer sans perdre la face dans leur arène nationale.

La conclusion de l’EUCO s’est largement abstenue d’offrir des concessions substantielles à la Pologne ou à la Hongrie. Le projet de règlement ne sera pas renégocié. Il sera immédiatement adopté au Conseil et au Parlement européen, ainsi que les autres parties en suspens de l’accord budgétaire.

En termes pratiques, les dirigeants de l’UE ne font que retarder l’application du règlement sur la conditionnalité de l’état de droit et en ont légèrement réduit la portée. Selon le libellé, la Commission européenne élaborera et adoptera un ensemble de lignes directrices qui préciseront et clarifieront les règles du mécanisme. Cependant, tant que les lignes directrices ne seront pas publiées, la Commission s’abstiendra de proposer des mesures au titre du règlement.

En outre, si un État membre décide de déposer un recours en annulation contre la règle du mécanisme de conditionnalité devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la finalisation des lignes directrices sera reportée jusqu’à ce que la CJUE décide si le règlement est en conforme au droit européen.

La Pologne et la Hongrie vont toutes deux intenter un tel procès à coup sûr et en tenant compte des durées ordinaires des procédures de la CJUE, cela pourrait entraîner une ou deux années supplémentaires sans encombre pour Orbán et Kaczynski, couvrant également la période jusqu’aux prochaines élections générales en Hongrie en 2022.

C’est à moins que l’un des défendeurs dans l’affaire – le colégislateur du Parlement européen ou une Commission européenne potentiellement intervenante – décide de demander une procédure accélérée. Si la CJUE approuve la demande, les préoccupations liées à la suspension du mécanisme peuvent être largement dissipées.

Bien que le libellé de la conclusion soit largement restrictif, il n’implique rien qui n’aurait pas déjà été indiqué dans le texte du règlement. De toute évidence, les dirigeants de l’UE exercent une forte pression politique sur la Commission européenne pour qu’elle suive cette approche restrictive si le gardien des traités souhaite convoquer la majorité qualifiée au Conseil nécessaire pour sanctionner les États membres en désaccord.

Selon l’interprétation des dirigeants, les violations de l’État de droit ne peuvent être sanctionnées que si l’impact sur les intérêts financiers de l’UE est suffisamment direct et dûment établi, ce qui est largement conforme au texte du règlement.

Les médias polonais et hongrois ont divulgué que des références présumées à la non-application du mécanisme en cas de minorités sexuelles et de problèmes liés à la migration peuvent également faire partie de la conclusion, mais ce scénario ne s’est finalement pas concrétisé. Cela aurait été un énorme cadeau politique pour les gouvernements polonais et hongrois en effet, qui aurait pu être exploité dans leur communication intérieure, mais cet embarras a été bêtement évité.

Dans l’ensemble, il est juste de dire que la menace posée par le programme intergouvernemental de récupération du coronavirus a fonctionné de manière spectaculaire, faisant plier la volonté des gouvernements polonais et hongrois beaucoup plus tôt que quiconque ne l’aurait vraisemblablement prévu.

Inévitablement, c’est une leçon pour tous les États membres de l’UE et les institutions dont ils ont besoin pour construire un levier politique et économique solide et approprié face au défi posé par les États membres autocratiques, comme la Hongrie et la Pologne contemporaines.

Compte tenu du compromis entre le temps, le besoin urgent d’accéder aux fonds et à la substance de récupération du coronavirus, l’accord représente un compromis assez bien équilibré et réaliste qui rend beaucoup plus probable que tout le monde puisse vivre avec. Bien qu’il y ait des voix critiques du Parlement européen, personne ne peut vraiment envisager de bloquer davantage le paquet budgétaire. L’accord est tout simplement trop beau pour cela.

Bien que l’accord soit bien plus le résultat des positions inébranlables des Pays-Bas et du Parlement européen que des compétences de négociation de la présidence allemande, le succès est une mesure extrêmement importante pour sauver la face de Berlin.

Le début de la présidence a été largement éclipsé par la proposition inexplicablement souple de la présidence du Conseil sur le mécanisme de conditionnalité de l’état de droit qui a largement favorisé la Pologne et la Hongrie. Ce fut un échec stratégique d’Orbán et de Morawiecki qu’ils refusèrent cette langue. Aujourd’hui, ils ont quitté le terrain de jeu avec des gains beaucoup plus modestes.

Cependant, la proposition de la présidence a fait naître le soupçon que Merkel est prête à plaire pratiquement à tout prix aux Européens d’Europe centrale et orientale dans le débat sur l’état de droit.

L’accord EUCO n’annulera pas le soutien de Merkel à Orbán depuis une décennie. En raison de sa faveur envers la Hongrie, elle partage une responsabilité considérable dans la récente crise institutionnelle de l’UE. Cependant, son héritage politique ne sera pas terni par un dernier grand acte d’apaisement des autocrates de l’UE.

Ironiquement, il est arrivé sous la présidence allemande du Conseil que les États membres de l’UE se sont pour la première fois levés ensemble et ont tracé la ligne dans le sable pour l’autocrate chouchou de Merkel.

Daniel Hegedüs est Fellow pour l’Europe centrale au German Marshall Fund of the United States

