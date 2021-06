L’accord bipartite sur les infrastructures omettra probablement des mesures majeures contre le changement climatique

Les négociateurs de la Maison Blanche et un groupe de sénateurs ont conclu jeudi un accord sur les infrastructures bipartite qui réduira probablement les mesures de lutte contre le changement climatique et aidera la transition des États-Unis vers une économie à énergie propre.

L’accord étroit sur les infrastructures laisserait les propositions du président Joe Biden sur le changement climatique à un projet de loi distinct que les démocrates pourraient tenter de faire adopter par le Congrès en utilisant la réconciliation, un processus qui ne nécessite pas le soutien des républicains.

Le deuxième paquet pourrait également inclure des programmes liés aux soins aux enfants et aux personnes âgées, à l’éducation et aux soins de santé, en plus des mesures contre le changement climatique, des problèmes que les responsables de l’administration ont appelés « infrastructure humaine ».

L’élimination attendue des mesures climatiques dans le plan intervient alors que le monde est aux prises avec les effets du changement climatique – y compris l’aggravation des catastrophes comme les ouragans, les incendies de forêt et les sécheresses – et les scientifiques demandent instamment qu’une action immédiate pour réduire les émissions de gaz à effet de serre soit essentielle pour éviter les pires conséquences de la crise mondiale. échauffement. Les détails du plan devraient être révélés plus tard jeudi.

« Nous avons fait de sérieux compromis des deux côtés … Nous verrons ce qui se passe dans le projet de loi de réconciliation et le processus budgétaire », a déclaré jeudi le président à la Maison Blanche.

La perspective de masser une législation climatique majeure par le biais du Congrès était loin depuis le début, mais les démocrates s’étaient battus pour maintenir les mesures climatiques du président dans un projet de loi bipartite. La dernière poussée majeure pour adopter une législation sur le climat a eu lieu en 2009, lorsque les démocrates du Congrès n’ont pas réussi à adopter un système de tarification du carbone sous l’ancien président Barack Obama.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a déclaré lors d’un point de presse jeudi matin que la Chambre n’adopterait pas le projet de loi bipartite sur les infrastructures à moins qu’un projet de loi de réconciliation ne soit également adopté par le Sénat.

« Les démocrates de la Chambre et du Sénat sont unis en ce sens que nous – à la Chambre – n’apportons pas [it] au sol à moins que les deux projets de loi ne soient adoptés au Sénat », a déclaré Pelosi.

Le sénateur Ed Markey, D-Mass., et Jeff Merkley, D-Ore., se sont engagés à lutter contre un accord bipartite sans politique sur le changement climatique, à moins qu’il n’y ait un autre futur projet de loi qui l’inclue. Markey, dans une déclaration à CNBC plus tôt ce mois-ci, a déclaré que toute proposition qui ne traite pas et n’investit pas dans l’atténuation du changement climatique « est un refus ».

« Si nous ne saisissons pas ce moment pour remettre nos émissions et notre économie propre sur la bonne voie, nous devons rejeter cet accord et travailler de bonne foi sur un véritable paquet d’infrastructures climatiques », a déclaré Markey.