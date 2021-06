L’accord bipartite sur les infrastructures du Sénat coûterait environ 1 000 milliards de dollars

(LR) US Sens. Mark Warner (D-VA), Joe Manchin (D-WV), Mitt Romney (R-UT), Jeanne Shaheen (D-NH), Susan Collins (R-ME) et Kyrsten Sinema (D -AZ) font une pause lors d’une réunion sur les infrastructures pour aller voter au Capitole américain le 8 juin 2021 à Washington, DC.

Le groupe a présenté sa proposition comme un compromis visant à moderniser l’infrastructure américaine avec un soutien bipartite au Congrès. Les sénateurs doivent encore obtenir le soutien du président Joe Biden et des dirigeants du Congrès pour que leur plan gagne du terrain.

Les sénateurs n’ont pas annoncé comment ils prévoyaient de payer les investissements. La proposition « serait entièrement payée et n’inclurait pas les augmentations d’impôts », ont déclaré jeudi les 10 législateurs qui ont conclu l’accord dans un communiqué.

La proposition, qui vise à moderniser les infrastructures physiques telles que les transports et les systèmes d’approvisionnement en eau, coûterait 974 milliards de dollars sur cinq ans ou 1,2 billion de dollars sur huit ans, a déclaré à CNBC une source proche du plan. Il comprendrait 579 milliards de dollars de nouvelles dépenses au-dessus de la ligne de base déjà fixée par le Congrès. Biden a demandé environ 600 milliards de dollars d’argent frais, selon le sénateur Bill Cassidy, R-La.

Un plan d’infrastructure élaboré par un groupe de démocrates et de républicains du Sénat coûterait environ 1 000 milliards de dollars, un prix qui laisse aux sénateurs du travail pour convaincre les membres des deux partis.

Dans une déclaration répondant au plan jeudi soir, le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, a déclaré que « des questions doivent être traitées, en particulier concernant les détails de la politique et des rémunérations, entre autres ».

« Les hauts responsables de la Maison Blanche et le Cabinet Jobs travailleront avec le groupe sénatorial dans les jours à venir pour obtenir des réponses à ces questions, car nous consulterons également d’autres membres de la Chambre et du Sénat sur la voie à suivre », a-t-il déclaré.

La Maison Blanche a fait savoir aux sénateurs qu’elle n’accepterait pas de payer une facture en indexant la taxe sur l’essence à l’inflation ou en mettant en place une taxe sur le kilométrage des véhicules électriques, a rapporté NBC News jeudi. Les mesures rompraient la promesse de Biden de ne pas augmenter les impôts de toute personne gagnant moins de 400 000 $ par an.

On ne sait pas non plus si les dépenses seront suffisamment larges pour convaincre le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Calif., ou les progressistes qui se sont impatientés des efforts de Biden pour parvenir à un accord bipartite. Alors que le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., a déclaré qu’il souhaitait adopter un projet de loi bipartite sur les infrastructures, il a également signalé qu’il visait à bloquer les principaux éléments du programme économique de Biden.

Les bureaux de Schumer et Pelosi n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole de McConnell n’a pas immédiatement commenté.

Les démocrates travaillent sur plus d’un front pour adopter un projet de loi sur les infrastructures et mettre en œuvre le premier élément du programme de reprise économique de Biden. Alors que la Maison Blanche examine la proposition bipartite, les démocrates ont commencé à préparer le terrain pour faire adopter par d’autres moyens des éléments du plan présidentiel américain pour l’emploi de 2,3 billions de dollars.