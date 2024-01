L’accord bipartisan sur la frontière et l’immigration se heurte à l’opposition de Trump : NPR

basculer la légende Éric Gay/AP

WASHINGTON — Une dynamique politiquement dangereuse s’installe alors que les négociateurs du Congrès s’efforcent de parvenir à un accord bipartisan sur la frontière et l’immigration, avec une opposition virulente de l’extrême droite et de l’ancien président Donald Trump menaçant de renverser le compromis soigneusement négocié.

Les sénateurs se rapprochent des détails d’un accord sur des mesures frontalières qui pourraient débloquer le soutien républicain à l’aide à l’Ukraine et espèrent le dévoiler dès la semaine prochaine. Mais l’accord vacille déjà, alors que le président de la Chambre, Mike Johnson, fait face à d’intenses pressions de la part de Trump et de ses alliés à la Chambre pour exiger des concessions plus radicales de la part des démocrates et de la Maison Blanche.

“Je ne pense pas que nous devrions conclure un accord sur les frontières, à moins que nous n’obtenions TOUT ce qu’il faut pour mettre fin à l’INVASION de millions et de millions de personnes”, a déclaré Trump sur les réseaux sociaux cette semaine.

Il s’agit d’une dynamique politique familière, qui a contrecarré à plusieurs reprises les tentatives de réforme de la loi américaine sur l’immigration, notamment en 2013 lorsque les Républicains de la Chambre ont cherché à imputer l’immigration illégale à un président démocrate et en 2018 lorsque Trump a contribué à faire échouer un autre effort bipartite. Cette fois-ci, la voie à suivre en matière de législation est encore plus brouillée par une année électorale au cours de laquelle Trump a une fois de plus placé la lutte contre l’immigration clandestine au centre de sa campagne.

Même si les termes des négociations politiques ont considérablement évolué dans le sens des Républicains, le scepticisme est élevé parmi les conservateurs, créant un moment précaire qui pourrait déterminer non seulement les contours de la loi américaine sur l’immigration et les frontières pour les années à venir, mais aussi l’avenir du pays. L’Ukraine, confrontée à la diminution des approvisionnements américains dans sa lutte contre la Russie.

Le président Joe Biden presse les législateurs de dire oui. Lors d’une réunion cette semaine à la Maison Blanche avec les dirigeants du Congrès, destinée à souligner à quel point l’Ukraine a désespérément besoin de financement, le président s’est déclaré prêt à un “gros accord sur la frontière”.

Le président a des raisons de vouloir un accord. Le nombre historique de migrants arrivés à la frontière américaine avec le Mexique pendant le mandat de Biden est considéré comme l’une des plus grandes vulnérabilités politiques de sa campagne de réélection.

Lors des caucus républicains de l’Iowa la semaine dernière, remportés par Trump, l’immigration était une question majeure. Une enquête AP VoteCast a révélé qu’environ 9 membres du caucus sur 10 étaient favorables à la construction d’un mur le long de la frontière américano-mexicaine, et environ 7 sur 10 exprimant un fort soutien à l’idée.

Alors que les demandeurs d’asile parcourent le pays, souvent par bus complets vers des villes à tendance démocrate dans le cadre du programme du gouverneur du Texas Greg Abbott, ils ont mis à rude épreuve les ressources et la tolérance politique de zones qui seront vitales pour les chances de réélection de Biden. .

“Nous en sommes arrivés au point où, d’une certaine manière, tout le monde est dos au mur”, a déclaré le sénateur Michael Bennet, démocrate du Colorado. “Je ne parle pas de politique, je veux dire, sur le fond, ce sont des défis que le pays ne peut pas ignorer.”

Bennet a été rejoint au Capitole jeudi par le maire de Denver, Mike Johnston, un démocrate qui a déclaré aux journalistes que le récent afflux de migrants avait provoqué “une crise humanitaire et une crise budgétaire sans précédent dans les 25 dernières années”.

Les démocrates du Congrès sont divisés sur les mérites du paquet sénatorial. Les législateurs progressistes et hispaniques dénoncent les changements qui durciraient le processus de demande d’asile aux États-Unis. Pourtant, de nombreux démocrates estiment que la résistance de Johnson au compromis bipartisan montre que les républicains ne souhaitent pas vraiment résoudre les problèmes à la frontière.

“Ils veulent essentiellement s’assurer que la situation soit aussi chaotique que possible afin de pouvoir remporter les élections en novembre”, a déclaré le représentant Joaquin Castro, un démocrate du Texas. “C’est leur stratégie. Il ne s’agit pas d’une tentative sincère de faire quelque chose face à ce qui se passe à la frontière.”

Le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, a quant à lui défendu avec force cet accord. Il a déclaré à ses collègues républicains que le paquet frontalier, qu’il a insisté pour qu’il soit associé à la demande de 110 milliards de dollars d’aide de guerre de Biden pour l’Ukraine, Israël et d’autres priorités de sécurité nationale, est une occasion rare d’obtenir des politiques plus fortes par le biais du Congrès.

La proposition élaborée par le Sénat durcirait la procédure d’asile dans le but de réduire le nombre de migrants qui viennent à la frontière sud pour déposer une demande d’asile.

Les négociateurs ont travaillé sur certaines politiques destinées à aider les immigrants. Le plan pourrait inclure une voie d’accès à la citoyenneté pour les Afghans arrivés pendant le retrait américain de leur pays, ainsi que des permis de travail pour les migrants qui entrent dans le système d’asile, selon deux personnes proches des pourparlers qui ont obtenu l’anonymat pour discuter des négociations privées.

Mais le paquet laissera pour l’essentiel de côté de vastes changements en matière d’immigration, comme la protection des immigrants entrés illégalement aux États-Unis lorsqu’ils étaient enfants, qui étaient fondamentaux dans les projets de loi précédents du Sénat.

“Ce sera de loin le projet de loi sur la sécurité des frontières le plus conservateur depuis quatre décennies”, a déclaré le sénateur d’Oklahoma James Lankford, principal négociateur du Parti républicain.

Lankford et d’autres républicains du Sénat ont exhorté leurs collègues de la Chambre à rester ouverts d’esprit. Ils soutiennent que les changements ouvriraient la voie à Trump pour mettre en œuvre son programme frontalier s’il remportait les élections. Lankford a également déclaré que la législation ne réduirait pas considérablement le nombre de migrants à la frontière avant des mois – un signal tacite selon lequel la sécurité des frontières pourrait rester une question majeure jusqu’aux élections.

Pourtant, Johnson a soutenu qu’un projet de loi radical de la Chambre, HR 2, qui a été adopté par la Chambre en mai sans un seul vote démocrate, est la solution aux problèmes frontaliers américains. Cela créerait un vaste système destiné à endiguer l’immigration clandestine.

Johnson a également clairement indiqué qu’il s’entretenait régulièrement avec Trump.

“Nous ne faisons pas de politique avec cela, nous exigeons un changement politique réel et transformateur”, a déclaré Johnson cette semaine.

Même au-delà de Trump, Johnson a affaire à des députés d’extrême droite qui sont furieux de sa volonté de travailler avec les démocrates pour adopter une législation. La représentante Marjorie Taylor Greene, une proche alliée de Trump, a menacé de déclencher une motion visant à évincer Johnson s’il présentait à la Chambre un projet de loi sur la frontière avec l’aide de l’Ukraine.

Greene a déclaré cette semaine que Trump soutenait le plan des conservateurs de la Chambre car “il ramène toutes ses politiques frontalières fortes”. En décembre, elle a déclaré que l’adoption d’une législation bipartite sur les frontières ne ferait que donner à Biden l’occasion de vanter la législation pendant la campagne électorale.

“J’ai dit à tout le monde que le président Trump est le chef du Parti républicain”, a déclaré Greene. “Cette victoire décisive dans l’Iowa devrait être un coup de pouce pour chaque républicain élu.”

Malgré la pression, Johnson a manifesté un certain soutien à la poussée législative après une réunion cette semaine à la Maison Blanche, qualifiant les négociations de « productives ». Mais ce qu’il fera ensuite reste à voir.

Le représentant Jim Himes, D-Conn, a quitté la réunion de la Maison Blanche inquiet qu’un plan d’action direct n’ait pas été discuté.

“Nous devons trouver un moyen de mettre les dirigeants en mesure de marcher sur du verre brisé, car quel que soit l’accord adopté, beaucoup de gens seront mécontents”, a déclaré Himes…