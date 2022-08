L’accord avec l’Iran est extrêmement proche, mais les États-Unis font face à de nouveaux obstacles

WASHINGTON (AP) – L’attaque de la semaine dernière contre l’auteur Salman Rushdie et l’inculpation d’un ressortissant iranien pour avoir comploté en vue d’assassiner l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton ont donné de nouveaux maux de tête à l’administration Biden alors qu’elle tente de négocier un retour à l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran .

Une résolution peut être terriblement proche. Mais alors que les États-Unis et l’Europe évaluent la dernière réponse de l’Iran à une proposition de l’UE décrite comme l’offre finale de l’Occident, l’administration fait face à de nouveaux obstacles politiques intérieurs potentiellement insurmontables pour forger un accord durable.

Les critiques de l’accord au Congrès qui ont longtemps juré de faire exploser tout pacte ont renforcé leur opposition aux négociations avec un pays dont les dirigeants ont refusé d’annuler les menaces de mort contre Rushdie ou Bolton. L’Iran promet également de venger l’assassinat par l’administration Trump d’un haut général iranien en 2020 en tuant l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et l’envoyé iranien Brian Hook, qui restent tous deux sous protection de sécurité payée par les contribuables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Bien que ces menaces ne soient pas couvertes par l’accord, qui concerne uniquement le programme nucléaire iranien, elles soulignent les arguments des opposants à l’accord selon lesquels on ne peut pas faire confiance à l’Iran avec les milliards de dollars d’allègement des sanctions qu’il recevra si et quand lui et les États-Unis reviennent dans le Plan d’action global conjoint, ou JCPOA, une réalisation phare de la politique étrangère de l’administration Obama dont le président Donald Trump s’est retiré en 2018.

“C’est un accord plus difficile à vendre que l’accord de 2015 dans la mesure où cette fois-ci, il n’y a aucune illusion sur le fait qu’il servira à modérer le comportement iranien ou conduira à une plus grande coopération américano-iranienne”, a déclaré Karim Sadjadpour, un expert iranien au Carnegie Endowment. pour la paix internationale.

“Le gouvernement iranien est sur le point d’obtenir des dizaines de milliards d’allégements de sanctions, et le principe organisateur du régime continuera d’être l’opposition aux États-Unis et la violence contre ses détracteurs, tant au pays qu’à l’étranger”, a-t-il déclaré.

L’Iran a nié tout lien avec l’agresseur présumé de Rushdie, un citoyen américain qui a été inculpé de tentative de meurtre et a plaidé non coupable dans l’attaque au couteau du 12 août lors d’un événement littéraire dans l’ouest de New York. Mais les médias d’État iraniens ont célébré l’antipathie de longue date de l’Iran envers Rushdie depuis la publication en 1988 de son livre “Les versets sataniques”, que certains considèrent comme une insulte à l’islam.

Les médias liés aux dirigeants iraniens ont félicité l’attaquant pour avoir donné suite à un décret de 1989, ou fatwa, appelant à la mort de Rushdie, signé par le chef suprême iranien de l’époque, l’ayatollah Ruhollah Khomeini.

Et l’homme accusé d’avoir comploté pour assassiner Bolton est membre du Corps des gardiens de la révolution iraniens. Le ministère de la Justice allègue que le CGRI a tenté de verser 300 000 dollars à des personnes aux États-Unis pour venger la mort de Qassam Suleimani, le chef de sa force d’élite Quds qui a été tué par une frappe aérienne américaine en Irak en 2020.

“Je pense qu’il est illusoire de croire qu’un régime avec lequel vous êtes sur le point de conclure un important accord de contrôle des armements peut être dépendant du respect de ses obligations ou est même sérieux au sujet de la négociation alors qu’il complote l’assassinat d’anciens hauts responsables. des responsables gouvernementaux et des responsables gouvernementaux actuels », a déclaré Bolton aux journalistes mercredi.

“Il semble bien que l’attaque contre Salman Rushdie ait eu une composante des Gardiens de la Révolution”, a déclaré Bolton. “Nous devons mettre fin à cette division artificielle lorsque nous traitons avec le gouvernement iranien entre ses activités nucléaires d’une part et ses activités terroristes de l’autre.”

D’autres sont d’accord.

“L’octroi d’un allégement des sanctions contre le terrorisme au milieu des complots terroristes en cours sur le sol américain est quelque part entre scandaleux et folie”, a déclaré Rich Goldberg, ancien membre du Conseil de sécurité nationale de l’administration Trump et critique de longue date de l’accord, qui est maintenant chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, qui a également fait pression contre un retour au JCPOA.

Tout en reconnaissant la gravité des complots, les responsables de l’administration soutiennent qu’ils n’ont aucun lien avec la question nucléaire et ne changent rien à leur croyance de longue date selon laquelle un Iran doté de l’arme nucléaire serait plus dangereux et moins contraint qu’un Iran sans arme nucléaire.

“Le JCPOA concerne le défi unique et central auquel nous sommes confrontés avec l’Iran, le défi central, quel serait le défi le plus menaçant auquel nous pourrions être confrontés de la part de l’Iran, et c’est une arme nucléaire”, a déclaré le porte-parole du département d’État Ned Price cette semaine. “Il ne fait aucun doute qu’un Iran doté de l’arme nucléaire ressentirait un degré d’impunité encore plus grand et représenterait une menace encore plus grande, une menace bien plus grande, pour les pays de la région et potentiellement bien au-delà.”

“Chaque défi auquel nous sommes confrontés avec l’Iran, qu’il s’agisse de son soutien aux mandataires, de son soutien aux groupes terroristes, de son programme de missiles balistiques, de ses cyberactivités malveillantes – chacun d’entre eux – serait plus difficile à affronter si l’Iran avait un nucléaire programme d’armement », a-t-il dit.

Cet argument, cependant, sera contesté au Congrès par les législateurs qui se sont opposés à l’accord de 2015, affirmant qu’il a donné à l’Iran une voie pour développer des armes nucléaires en limitant dans le temps les restrictions les plus onéreuses sur ses activités nucléaires. Ils disent qu’il y a maintenant des preuves encore plus tangibles que le comportement malveillant de l’Iran rend la situation impossible à gérer.

Deux des critiques les plus virulents de l’accord, les sénateurs républicains Ted Cruz du Texas et Tom Cotton de l’Arkansas, ont pesé sur ce que l’attaque de Rushdie devrait signifier pour l’administration.

“Les ayatollahs tentent d’assassiner Salman Rushdie depuis des décennies”, a déclaré Cruz. « Leur incitation et leurs contacts avec ce terroriste ont abouti à un attentat. Cette attaque terroriste vicieuse doit être complètement condamnée. L’administration Biden doit enfin cesser d’apaiser le régime iranien.

« Les dirigeants iraniens appellent au meurtre de Salman Rushdie depuis des décennies », a déclaré Cotton. « Nous savons qu’ils essaient d’assassiner des responsables américains aujourd’hui. Biden doit immédiatement mettre fin aux négociations avec ce régime terroriste. »

En vertu de la loi sur l’examen de l’accord nucléaire iranien, ou INARA, l’administration doit soumettre tout accord avec l’Iran à l’examen du Congrès dans les cinq jours suivant sa signature. Cela commence une période d’examen de 30 jours au cours de laquelle les législateurs peuvent intervenir et aucun allégement des sanctions ne peut être proposé.

Ce calendrier signifie que même si un accord est conclu dans la semaine prochaine, l’administration ne pourra pas commencer à lever les sanctions avant la fin septembre, à un mois seulement des élections cruciales de mi-mandat au Congrès. Et, il faudra plus de temps à l’Iran pour commencer à voir les avantages d’un tel soulagement en raison de contraintes logistiques.

Bien qu’il soit peu probable que les critiques de l’accord au sein du Congrès actuel soient en mesure de tuer un accord, si les républicains reprennent le contrôle du Congrès à mi-mandat, ils pourraient être en mesure d’annuler tout allégement des sanctions.

“Même si l’Iran accepte la capitulation complète du président Biden et accepte de réintégrer l’accord sur le nucléaire iranien, le Congrès ne votera jamais pour lever les sanctions”, a déclaré mercredi la minorité du GOP au sein du House Armed Services Committee. “En fait, les républicains du Congrès travailleront pour renforcer les sanctions contre l’Iran.”

Matthew Lee, l’Associated Press