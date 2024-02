L’accord avec le gouvernement de coalition au Pakistan laisse le parti d’Imran Khan hors du pouvoir

Islamabad, Pakistan

Deux des principaux partis politiques du Pakistan – la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PMLN) et le Parti du peuple pakistanais (PPP) – ont annoncé qu’ils formeraient un gouvernement de coalition après les élections peu concluantes de la semaine dernière.

Cette décision signifie que le parti de l’ancien Premier ministre Imran Khan ne sera pas au pouvoir, même si les candidats indépendants qui lui sont affiliés ont obtenu le plus grand nombre de voix.

Lors d’une conférence de presse à Lahore mardi, l’ancien Premier ministre Shahbaz Sharif du PMLN et l’ancien président Asif Ali Zardari du PPP, ainsi que des représentants de quatre autres partis, ont annoncé qu’ils formeraient ensemble un gouvernement.

Le PMLN a également publié une déclaration selon laquelle Shahbaz Sharif serait le candidat du parti au poste de Premier ministre. Plus tôt mardi, le président du PPP, Bilawal Bhutto Zardari, avait déclaré que son parti soutiendrait le candidat du PLMN au poste de Premier ministre.

Le PPP a remporté 54 sièges lors des élections de jeudi dernier, se plaçant en troisième position derrière les candidats indépendants, dont la plupart étaient associés au parti de l’ancien Premier ministre Imran Khan, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), qui a remporté 102 sièges, et au PMLN, dirigé par l’ancien Premier ministre Nawaz Sharif, qui a remporté 73 sièges, selon la commission électorale du pays.

Aucun des trois principaux partis n’a remporté suffisamment de sièges pour disposer d’une majorité au Parlement et n’a donc pas été en mesure de former seul un gouvernement.

Khan, qui est actuellement en prison et n’a pas pu se présenter aux élections, a annoncé séparément mardi que les candidats indépendants associés à son parti rejoindraient le parti moins connu Majlis Wahdat-e-Muslimeen (MWM), qui n’a remporté qu’un seul siège. au parlement

Khan a également exclu la possibilité de créer une coalition avec le PPP ou le PMLN.

Le parti PTI de Khan a fait état de fraudes électorales à grande échelle et a également publié une déclaration de Khan disant : « Je mets en garde contre la mésaventure de former un gouvernement avec des voix volées. Un tel vol à la lumière du jour constituerait non seulement un manque de respect envers les citoyens, mais entraînerait également l’économie du pays dans une spirale descendante.»

S’exprimant lors de la conférence de presse de mardi, Asif Ali Zardari a expliqué comment la coalition avait été formée.

« En regardant tout, nous avons réfléchi et décidé de nous asseoir ensemble. Nous avons contesté les élections les uns contre les autres, mais malgré cela, il n’est pas nécessaire que [we fight] pour toujours », a déclaré Zardari.

Sharif a adopté un ton conciliant en disant : “Avançons en éliminant les différences mutuelles pour le bien de la nation.”

Bhutto Zardari avait également déclaré que le PPP formerait un comité pour délibérer sur le vote du parti sur des questions importantes telles que le budget national, l’élection du Premier ministre et des lois importantes.

Le parti présentera également ses candidats aux postes de président de l’Assemblée nationale, de président du Sénat et de président, a-t-il déclaré.

Selon la loi pakistanaise, le Parlement doit se réunir dans les 21 jours suivant les élections afin que les législateurs puissent prêter serment et élire ensuite un nouveau Premier ministre.