18 août — Une société d’énergie renouvelable a signé un accord avec un service public de Homer qui ouvre la porte à la construction de ce qui deviendra de loin la plus grande ferme solaire d’Alaska, selon les personnes impliquées dans le projet.

La ferme solaire, une fois opérationnelle, constituera également un petit pas vers la réduction des besoins en gaz naturel du centre-sud de l’Alaska dans la région de Cook Inlet, qui pourrait commencer à manquer dès l’année prochaine, disent-ils.

Jenn Miller, de Renewable IPP, affirme que la nouvelle ferme solaire sera construite près du lac Puppy Dog à Nikiski, sur la péninsule de Kenai.

Avec une capacité de 45 mégawatts, cela triplera presque la production d’énergie solaire en Alaska, en comptant à la fois l’énergie solaire sur les toits et les fermes solaires existantes, a-t-elle déclaré.

Ce parc solaire, qui fournira de l’électricité à environ 9 000 foyers de la péninsule, sera cinq fois plus grand que le projet de Renewable IPP à Houston. Ce parc solaire a été lancé l’année dernière, avec une capacité de 8,5 mégawatts, ce qui en fait pour l’instant le plus grand de l’État.

« Il y aura plus de 60 000 panneaux solaires et le projet s’étendra sur 300 acres », a-t-elle déclaré.

Le conseil d’administration de l’association Homer Electric a décidé à l’unanimité cette semaine d’acheter l’électricité produite par la ferme solaire, a annoncé l’entreprise dans un communiqué. Cela ouvre la voie à une demande d’approbation prochaine du projet par la Commission de réglementation de l’Alaska, a déclaré Miller.

La ferme solaire pourrait commencer à fonctionner fin 2027, a déclaré Miller.

Cela doublera la puissance renouvelable produite par l’entreprise, à 24 % de sa production globale, a déclaré Keriann Baker, directrice de la stratégie de l’entreprise.

En plus des nouveaux projets de l’entreprise visant à remplacer une unité de production de gaz par une turbine plus efficace, le parc solaire réduira la consommation de gaz naturel d’Homer Electric de plus de 15 %, a déclaré Baker. La nouvelle turbine à gaz pourrait également être opérationnelle dès la fin de 2027.

La dépendance réduite de l’entreprise au gaz naturel contribuera à conserver le gaz naturel de Cook Inlet, nécessaire dans tout le centre-sud de l’Alaska, a-t-elle déclaré.

Enstar, l’entreprise de distribution de gaz de la région, a prévenu que les réserves locales de gaz provenant du bassin vieillissant de Cook Inlet pourraient commencer à diminuer l’année prochaine. Cette pénurie imminente a poussé les entreprises de distribution à soutenir de nouveaux projets d’énergie renouvelable. Elles envisagent également d’importer du gaz naturel en Alaska, une mesure qui devrait faire grimper considérablement les prix de l’électricité et du chauffage.

« Tout gaz que nous pouvons laisser dans l’approvisionnement existant… est du gaz supplémentaire que d’autres pourront utiliser », a déclaré Baker.

Baker a déclaré que l’accord permettrait à Homer Electric d’acheter l’énergie solaire du projet à un prix inférieur au prix actuel du gaz naturel. Le prix sera fixe pendant des décennies, ce qui profitera aux contribuables en réduisant leur dépendance au gaz dont le prix peut fluctuer, a-t-elle déclaré.

« Pour nous, c’est une évidence », a-t-elle déclaré à propos de l’entreprise.

Renewable IPP et Homer Electric travaillent sur le projet depuis environ trois ans, a déclaré Miller.

Elle a déclaré que le projet sera situé sur un terrain appartenant à l’Alaska Mental Health Trust Authority, dans le cadre d’un bail à long terme.

Miller a refusé de fournir une estimation du coût du projet, mais il s’élèvera à plusieurs dizaines de millions de dollars, a-t-elle déclaré.

Le projet sera financé par des fonds privés avec le soutien de CleanCapital, une société basée à New York qui possède des projets solaires à travers les États-Unis, y compris la ferme solaire de Houston, en Alaska, a-t-elle déclaré.

Une subvention de 2 millions de dollars pour les énergies renouvelables accordée par l’Alaska Energy Authority, une agence d’État, contribuera à réduire les coûts du projet, a-t-elle déclaré.

« Notre mission est de diversifier le mix de production d’électricité de l’Alaska, et nous voulons le faire de manière à faire baisser les prix », a déclaré Miller. « Ces projets de plus en plus importants sont le moyen qui nous permettra d’y parvenir. »