L’accord australien est tarifaire et ce n’est que le début, déclare la secrétaire au Commerce Liz Truss

LIZ TRUSS en était à son cinquième café de la matinée après une nuit de négociations avec les Australiens lorsque le premier accord commercial britannique post-Brexit a été conclu.

« Tout le monde est gagnant », a-t-elle déclaré en introduisant The Sun dans son repaire de Whitehall mardi matin – quelques instants seulement après que Boris Johnson a secoué les termes de la visite du Premier ministre australien Scott Morrison dans le jardin No10.

Alors que la Grande-Bretagne scelle son premier accord commercial post-Brexit avec l’Australie, Harry Cole du Sun interroge la secrétaire au Commerce Liz Truss Crédit : Dan Jones

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le Premier ministre australien Scott Morrison Crédit : AFP

Depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’UE, les ministres se sont efforcés de « reconduire » les accords commerciaux que Bruxelles avait avec d’autres pays – mais l’accord australien d’hier était tout nouveau.

La secrétaire au Commerce hyperactive – surnommée le lapin Duracell – était restée debout toute la nuit alimentée par du vin et de l’espresso alors qu’elle élaborait les détails de l’accord historique qui permettra aux ménages britanniques d’économiser jusqu’à 34 millions de livres sterling par an, selon les statistiques du gouvernement.

« C’est notre premier accord post-Brexit que nous avons négocié à partir de zéro », a-t-elle rayonné – « le premier accord entièrement britannique ».

La Grande-Bretagne et les Australiens ont convenu de supprimer toutes les taxes à l’exportation et à l’importation, mais les tarifs sur le bœuf et l’agneau seront progressivement supprimés sur 15 ans après une réaction des agriculteurs britanniques et de certains ministres du Cabinet craignant un déluge d’exportations de viande bon marché.

Mais les termes de l’accord sont une grande victoire pour le fervent libre-échangiste Truss et s’appuieront sur les 13,9 milliards de livres sterling de commerce entre les deux pays l’année dernière.

AVANTAGE MAJEUR

Assise sous un drapeau australien géant, elle a salué « l’accord le plus avancé que l’Australie ait signé, à l’exception de son voisin le plus proche, la Nouvelle-Zélande.

« Cela reflète vraiment la proximité de nos deux pays, mais cela montre également l’approche plus tournée vers l’extérieur que le Royaume-Uni a adoptée maintenant que nous négocions nos propres accords commerciaux. »

Les opposants au Brexit ont déclaré que ce genre d’accords ne serait jamais conclu. Maintenant, ils disent que l’accord est médiocre et ne fera pas grand-chose pour compenser la perte de commerce avec Bruxelles.

Le converti au Brexit, Truss, qui a voté Remain en 2016, n’en avait rien à faire.

« Prenez le nord-est de l’Angleterre. Nous exportons actuellement 10 000 voitures du Nord-Est vers l’Australie chaque année. Et une partie de cet accord consiste à supprimer les droits de douane sur ce commerce.

Rédacteur politique Harry Cole avec Liz Truss Crédit : Dan Jones

« Il supprime les droits de douane sur tous les produits britanniques, des voitures aux machines et aux vêtements. »

Et elle a souligné les 450 entreprises du Pays de Galles qui ont exporté vers l’Australie l’année dernière, insistant sur le fait que « les entreprises des sciences de la vie et les fabricants de produits chimiques devraient en bénéficier en particulier ».

L’Australie est également le huitième marché mondial pour les exportations de whisky écossais, d’une valeur de 113 millions de livres sterling l’année dernière. Truss a insisté sur le fait que l’accord est également une aubaine majeure pour cette industrie.

Elle déclare : « Nous avons également convenu de mesures pour améliorer les ventes de whisky écossais, de sorte que chaque partie du Royaume-Uni bénéficie de cet accord, qui créera plus d’emplois. »

Les critiques disent que l’accord est du menu fretin car il n’augmente le PIB britannique que de 0,02%, mais Truss n’est pas d’accord. Elle dit que ce sont les « clés » du commerce britannique qui se dirige vers les marchés émergents d’Asie.

« CLÉ » POUR LA GRANDE-BRETAGNE

Elle ajoute : « Cet accord ouvre la porte au Partenariat transpacifique (TPP), qui est un énorme marché.

« D’ici 2030, 66 % des classes moyennes mondiales seront en Asie, et c’est là que se trouvent les opportunités pour nos agriculteurs, producteurs de scotch et constructeurs automobiles. »

La Grande-Bretagne est en pourparlers pour rejoindre le bloc TTP de 11 pays, dont l’Australie, le Canada, le Chili, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Ensemble, ils produisent 9 000 milliards de livres sterling de PIB chaque année.

La recherche d’adhésion est un élément clé de l’inclinaison de la Grande-Bretagne à s’éloigner de l’Europe pour réaliser de gros gains commerciaux à l’Est.

« C’est un partenariat pour 500 millions de consommateurs », explique-t-elle, « donc plus de consommateurs que l’UE, et ils ont une demande croissante pour des produits comme le bœuf et l’agneau.

La Grande-Bretagne et les Australiens ont convenu de supprimer toutes les taxes à l’exportation et à l’importation Crédit : Dan Jones

« Tout est question de nos opportunités futures. » Mais ces derniers mois, Truss a mené une bataille pour arriver à ces conditions tarifaires zéro.

Elle était opposée au secrétaire à l’Environnement George Eustice, qui voulait limiter la quantité de produits agricoles que les Australiens pouvaient nous vendre.

Les conservateurs sont divisés entre les libre-échangistes, comme Truss, et les protectionnistes comme Eustice, mais après des querelles flamboyantes au Cabinet, Boris s’est rangé du côté des premiers.

Les députés ont surnommé les tribus belligérantes les « Waitrose Tories » qui veulent garder les produits locaux mais plus chers, par opposition aux « Lidl Tories » qui veulent des hamburgers et des saucisses bon marché sur les étagères pour le choix du consommateur.

Toujours diplomate, Truss insiste : « Je fais mes courses chez Waitrose et Lidl ». Elle utilise aussi son boucher local.

CONTRE EUSTICE

Elle résiste également à l’envie de se réjouir de sa victoire : « Le Premier ministre est un fervent partisan du libre-échange. Bien sûr, George est aussi un gagnant », a-t-elle taquiné avec un sourire narquois, « tout le monde est un gagnant ».

Pourtant, elle a cédé du terrain sur la phase de transition et admet : « Il est naturel qu’il y ait des inquiétudes dans certains milieux, mais nous avons répondu à ces inquiétudes avec une période de transition très forte pour donner à nos agriculteurs le temps de s’adapter.

Un remaniement ministériel se profile, et avec cet accord à son actif, Truss est dans une position bien plus forte qu’elle ne l’était la dernière fois que Boris a réorganisé sa meilleure équipe.

Mais elle n’a pas hésité à rappeler à son patron : « J’adore ce travail et cet accord avec l’Australie n’est qu’un début.

Puis le Duracell Bunny est reparti : « Cette semaine, j’ai le ministre du Commerce néo-zélandais pour les négociations, le TTP est prêt à négocier.

Et juste au cas où Boris aurait raté les subtilités là-bas, elle a doublé : « Je veux continuer et conclure ces autres accords, car cet accord avec l’Australie est important en soi, mais il fait également partie d’une stratégie commerciale beaucoup plus vaste. »