L’accord Arabie Saoudite-Israël pourrait remodeler radicalement le Moyen-Orient

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane assiste à une réunion à Athènes, Grèce, le 26 juillet 2022. Louiza Vradi | Reuters

Les attentes et les rumeurs se multiplient quant à une éventuelle normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël – deux des alliés les plus importants des États-Unis au Moyen-Orient, dont les liens n’ont jamais formellement existé. L’Arabie saoudite ne reconnaît pas Israël en tant qu’État et refuse de le faire depuis l’indépendance de ce dernier en 1948. Mais après des décennies de tensions, ces dernières années ont vu une coopération discrète mais croissante entre les deux. La perception commune de la menace de l’Iran, un adversaire commun de longue date, a rapproché les deux pays en termes de coordination et de partage de renseignements, selon de nombreux rapports et aveux de responsables israéliens. L’Arabie saoudite a également autorisé les compagnies aériennes israéliennes à survoler son territoire ces dernières années, et les responsables israéliens ont indiqué que l’Arabie saoudite avait reçu l’aide d’entreprises israéliennes de cybersécurité pour repousser certaines cyberattaques. La montée des acteurs non étatiques et la menace perçue des islamistes politiques, en particulier à la suite du Printemps arabe, ont également contribué à un sentiment d’intérêts partagés entre les États du Golfe et Israël. Et mardi seulement, le Wall Street Journal signalé que Riyad propose de relancer son financement de l’Autorité palestinienne afin d’obtenir le soutien de son leader Mahmoud Abbas pour des relations ouvertes avec Israël. Un accord entre Israël et l’Arabie Saoudite pourrait remodeler radicalement la géopolitique du Moyen-Orient. Mais des obstacles majeurs subsistent sur la voie d’une normalisation officielle, qui est un objectif majeur de la politique étrangère de l’administration Biden et que son équipe tente d’atteindre au cours du mandat actuel du président.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait une déclaration à la base aérienne de Palmachim, près de la ville de Rishon Lezion, en Israël, le 5 juillet 2023. Amir Cohen | Reuters

L’une est la question de la création d’un État palestinien, et une autre est la série d’exigences que l’Arabie saoudite a envers les États-Unis, notamment des exigences de garanties de sécurité et de soutien de la part des États-Unis à son propre programme nucléaire civil. Et il est très peu probable qu’Israël, actuellement dirigé par le gouvernement le plus à droite de son histoire, veuille répondre aux demandes de concessions saoudiennes envers les Palestiniens.

Momentum – et divisions

« Je pense qu’il y a enfin beaucoup d’élan de la part de l’administration Biden pour faire avancer la normalisation, mais il y a des défis très clairs qui ne seront pas facilement surmontés », Sanam Vakil, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House. a déclaré à CNBC. « Si quelque chose devait se développer, cela nécessiterait très probablement des discussions plus larges sur la Palestine, et dans le climat actuel en Israël, je pense que cela est impossible à réaliser », a-t-elle déclaré. L’Arabie Saoudite abrite les sites les plus saints de l’Islam, La Mecque et Médine, ce qui lui confère un rôle crucial dans le monde musulman où la création d’un État palestinien est profondément importante. Le gouvernement israélien actuel, dirigé par Benjamin Netanyahu, n’a pas l’intention de faire des concessions majeures aux Palestiniens ; Netanyahu début août a déclaré à Bloomberg TV que tout geste mineur de sa part envers les Palestiniens serait essentiellement « juste une case que vous devez cocher pour dire que vous le faites ».

Les Palestiniens se rassemblent à la frontière israélienne à l’est de la ville de Gaza, pour protester contre le meurtre de 10 Palestiniens lors du raid mené par l’armée israélienne dans la ville de Naplouse en Cisjordanie, le 22 février 2023, dans la ville de Gaza, à Gaza. Mustafa Hassona | Agence Anadolu | Getty Images

« Il est douteux qu’il existe une coalition gouvernementale potentielle à la Knesset qui serait prête, capable et désireuse de le faire, même pour obtenir l’une des réalisations diplomatiques les plus importantes de l’histoire du pays », a déclaré Hussein Ibish, chercheur principal à l’Institut arabe des États du Golfe à Washington, a écrit dans un article pour le groupe de réflexion. Les Nations Unies classent Israël comme État occupant les territoires palestiniens, dont les occupations et les annexions après la guerre des Six Jours de 1967 restent en violation du droit international. Que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ressente ou non la conviction personnelle de continuer à formuler des exigences envers Israël au nom des Palestiniens, la perception de ses efforts dans la rue arabe est importante pour son leadership, a déclaré Vakil.

Des gens se rassemblent autour des décombres d’un bâtiment détruit lors d’une frappe aérienne israélienne à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, le 13 mai 2023. Nuphoto | Nuphoto | Getty Images

« Les concessions sur la Palestine seront également importantes pour Mohammed ben Salmane, dont le leadership ne repose pas seulement sur la transformation de l’Arabie saoudite, mais sur une influence régionale et internationale plus large », a-t-elle déclaré. « Abandonner complètement la cause palestinienne ne serait pas une bonne chose dans la région, et il doit réfléchir à un public plus large. »

L’Arabie Saoudite veut des promesses militaires

Un autre grand défi concerne ce que l’Arabie Saoudite exige de Washington. Riyad souhaite une garantie de sécurité de la part des États-Unis face à des menaces ou des attaques potentielles, et souhaite également un meilleur accès aux armes américaines avancées ainsi qu’une aide pour un programme nucléaire civil. De telles demandes se heurteront probablement à la résistance de nombreux membres du Congrès, en particulier des démocrates progressistes de gauche et des républicains d’extrême droite, qui souhaitent tous deux moins d’implication américaine dans les affaires étrangères. Mais même si une garantie de sécurité et des exigences plus avancées en matière d’accès aux armes sont satisfaites, le soutien américain au programme nucléaire saoudien sera probablement plus difficile.

Des militaires américains se tiennent près d’un système de fusées d’artillerie à haute mobilité M142 (HIMARS) lors du premier salon mondial de la défense en Arabie saoudite, au nord de la capitale Riyad, le 6 mars 2022. Fayez Nureldine | Afp | Getty Images

Les Saoudiens ne veulent pas être obligés de respecter l’accord de l’article 123 du gouvernement américain, souvent surnommé « l’étalon-or » des partenariats nucléaires civils. Washington a déjà un accord de ce type avec les Émirats arabes unis, qui a lancé le premier programme d’énergie nucléaire du monde arabe en 2020. L’accord 123 empêche les pays de développer des technologies à double usage en interdisant l’enrichissement de l’uranium et le retraitement du combustible. Les Saoudiens ont clairement indiqué que ce n’était pas l’accord qu’ils souhaitaient. Et cela inquiète de nombreux législateurs et experts en matière de non-prolifération, en particulier compte tenu du rôle de l’Arabie saoudite dans la guerre au Yémen, qui en dure maintenant huit ans. Tout accord sur ce sujet est également compliqué par le fait que l’Arabie saoudite possède ses propres réserves naturelles d’uranium et a l’intention de les exploiter elle-même. « Si nous voyons Riyad abandonner ces exigences, alors je pense qu’une normalisation devient beaucoup plus probable », a déclaré Ryan Bohl, analyste principal du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord chez Rane.

Une question de timing ?