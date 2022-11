L’accord Apple Watch Series 8 baisse le prix de plus de 100 $ avant le Black Friday

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

La Apple Watch Série 8 vient peut-être d’arriver sur le marché en septembre, mais avec les premières offres du Black Friday déjà en cours de déploiement chez un tas de détaillants différents, vous pouvez trouver des réductions de prix sur une tonne de technologies de pointe, y compris certaines offres sur l’Apple Watch Series 8. En ce moment sur Amazon, vous pouvez accrocher un avec GPS et connectivité cellulaire pour seulement 389 $, vous permettant d’économiser 110 $ sur le prix courant.

L’Apple Watch Series 8 n’a peut-être pas la construction la plus robuste de la Apple Watch Ultra, mais c’est certainement une option solide dans la gamme. Ils ont la même fréquence cardiaque, capteur d’oxygène sanguin, application d’électrocardiogramme (ECG ou EKG), affichage permanent et fonction de détection de collision, et tous deux exécutent Watch OS 9. Cela signifie que le principale les différences se résument à la taille, à la luminosité et à la durée de vie de la batterie, ainsi qu’à l’absence de bouton d’action.

Cependant, la nouvelle Apple Watch Series 8 présente certaines améliorations par rapport à la série 7, comme un capteur de température et un suivi de l’ovulation, et est certainement une excellente montre intelligente, en particulier si vous obtenez une montre intelligente pour la première fois ou si vous passez d’une à quelques générations anciennes. Il suit la forme physique et le sommeil, dispose de fonctions de sécurité telles que la détection des chutes et vous permet de recevoir des appels, des notifications et des rappels directement sur votre poignet. De plus, vous pouvez utiliser Apple Pay à la caisse. Il est également résistant aux fissures, à la poussière et à la natation avec une résistance à l’eau WR50.

Lire la suite: Apple Watch Ultra vs Series 8 : comment choisir la meilleure montre pour vous