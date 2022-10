L’accord anticipé du Black Friday fait tomber ce Chromebook HP à seulement 210 $

Il existe une gamme assez large de Chromebooks sur le marché en ce moment, avec des modèles plus chers qui peuvent même rivaliser avec les ordinateurs portables pleine grandeur. Mais le principal attrait de ces appareils simples a toujours été leur prix abordable et leur facilité d’utilisation. Et si c’est ce que vous recherchez, nous avons une offre à ne pas manquer. À l’heure actuelle, HP propose d’excellentes , dont 120 $ de réduction sur le Chromebook 14a économique, ramenant le prix à seulement 210 $. Cette vente ne dure que jusqu’au 5 novembre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

À seulement 210 $, ce HP Chromebook ne sera pas idéal pour les tâches exigeantes comme le codage et le montage vidéo, mais c’est une valeur sûre si vous voulez l’utiliser pour un travail léger sur le Web, faire défiler les médias sociaux ou diffuser vos émissions préférées et films. Il est équipé d’un écran HD antireflet de 14 pouces, de 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage intégré. Bien que cela puisse être étendu grâce au lecteur de carte microSD. De plus, il dispose même d’une webcam HD intégrée pour que vous puissiez l’utiliser pour les réunions Zoom et les chats vidéo. Et avec seulement 1,8 cm d’épaisseur, il est assez fin pour se glisser dans votre sac et facilement emporter avec vous lors de vos déplacements.

Si vous aimez l’idée d’un Chromebook mais que ce n’est pas le modèle pour vous, vous pouvez trouver plus de bonnes affaires dans notre tour d’horizon des meilleures offres Chromebook vous pouvez magasiner dès maintenant.