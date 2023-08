L’accord américano-iranien sur les prisonniers met en lumière le sort d’autres détenus étrangers

Comme première étape dans l’accord naissant, un rare point positif dans les relations américano-iraniennes, quatre Américains ont été transférés des conditions difficiles de la prison iranienne d’Evin à une assignation à résidence. L’échange final, qui reste en cours, devrait inclure la libération de cinq prisonniers iraniens aux États-Unis et la libération de 6 milliards de dollars de revenus pétroliers détenus en Corée du Sud sous les sanctions américaines, pour être utilisés à des fins humanitaires, ont indiqué des sources proches du dossier. les pourparlers ont déclaré plus tôt ce mois-ci.

Un éventuel accord d’échange de prisonniers entre les États-Unis et l’Iran – qui « reste sur la bonne voie », a déclaré cette semaine le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, aux journalistes – a renouvelé l’attention sur le sort d’autres prisonniers en Iran avec des passeports occidentaux qui, selon leurs défenseurs, sont détenus. comme monnaie d’échange.

Alors que l’accord prend forme, les familles et les partisans d’autres étrangers détenus en Iran, dont beaucoup pour des accusations que les défenseurs et les militants qualifient de fallacieuses et de stratagèmes pour exercer un effet de levier diplomatique, ont insisté pour que leurs cas restent sous les yeux du public.