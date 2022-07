L’accord américain sur le climat devrait convaincre Ottawa d’intensifier son jeu, selon les experts

L’accord massif sur le climat et la fiscalité annoncé cette semaine par les démocrates au Sénat américain devrait inspirer Ottawa à adopter une approche plus audacieuse pour lutter contre les changements climatiques, selon certains experts.

L’accord de 369 milliards de dollars, dévoilé mercredi, a été quelque peu surprenant après que les versions précédentes de la proposition du président Joe Biden n’aient pas obtenu l’approbation du sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale.

Manchin dit maintenant qu’il peut soutenir une version réduite du plan – qui serait toujours, de loin, la suite de programmes la plus ambitieuse pour lutter contre le changement climatique dans l’histoire des États-Unis si elle est adoptée.

Le paquet comprend des investissements massifs pour aider à créer de nouvelles sources d’énergie propre, à augmenter la production et les ventes de véhicules électriques et à indemniser les communautés à faible revenu les plus accablées par les effets du réchauffement de la planète.

“Cela fait monter les enchères pour le Canada”, a déclaré Lisa Gue, directrice nationale des politiques de la Fondation David Suzuki.

“J’espère que cela incitera le gouvernement canadien à revoir nos politiques climatiques et peut-être à chercher des opportunités d’augmenter les investissements.”

Comment le Canada pourrait s’appuyer sur une approche « timide »

Les États-Unis et le Canada cherchent tous deux à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Mais les deux pays empruntent des voies différentes pour atteindre cet objectif.

La pierre angulaire de l’approche d’Ottawa est un système fédéral de tarification du carbone qui passera de son niveau actuel de 50 $ par tonne d’émissions à 170 $ d’ici 2030 afin de pousser les consommateurs vers des sources d’énergie plus propres.

Aux États-Unis – où une taxe fédérale sur le carbone n’a jamais été considérée comme viable, pour des raisons politiques – l’administration Biden tente plutôt de nettoyer les émissions en dépensant son chemin dans le changement grâce à d’énormes investissements dans les technologies vertes.

Le plan de l’administration comprend de nouveaux crédits d’impôt pour les centrales électriques à zéro émission et pour les entreprises qui produisent des technologies vertes comme les panneaux solaires, les éoliennes et les batteries.

C’est une tactique agressive qui devrait jouer un rôle plus important dans la stratégie d’Ottawa, a déclaré Eddy Pérez, responsable du climat international et de la diplomatie au Climate Action Network Canada.

“En ce qui concerne les investissements majeurs de décarbonation, nous avons une approche très timide”, a déclaré Pérez.

Les sénateurs démocrates américains Chuck Schumer, à gauche, et Joe Manchin ont annoncé mercredi leur intention d’approuver un accord climatique et fiscal de 369 milliards de dollars. (J. Scott Applewhite/Associated Press)

En augmentant les investissements directs dans les technologies qui réduisent les émissions, a déclaré Pérez, le gouvernement américain pourrait présenter la lutte contre le changement climatique comme un “service public” – ce qui pourrait également créer une attente de responsabilité publique au fur et à mesure que les initiatives sont déployées.

“Ici, ce que les États-Unis disent, c’est que… Le Congrès et le public, nous avons un rôle à jouer pour débloquer l’ensemble des investissements climatiques qui nous permettront d’atteindre l’objectif de 40%”, a-t-il déclaré.

Les investissements liés au climat dans le plan américain proposé sont environ trois fois plus importants par habitant que les investissements climatiques dans le budget fédéral canadien de 2022, a déclaré Gue.

Remises sur les véhicules électriques, aide aux communautés marginalisées

L’approche américaine offre également de nouveaux crédits d’impôt destinés à stimuler l’adoption de véhicules électriques fabriqués en Amérique du Nord.

Les clients américains qui gagnent moins de 150 000 $ par année seraient admissibles à 7 500 $ par véhicule neuf.

Au Canada, les clients peuvent recevoir des incitatifs à l’achat allant jusqu’à 5 000 $ pour l’achat d’un nouveau véhicule électrique.

Le plan de Washington prévoit également des incitations fiscales pour une large gamme de prix de véhicules. Les voitures de tourisme électriques dont le prix est inférieur à 55 000 $ et les camionnettes, VUS et fourgonnettes dont le prix peut atteindre 80 000 $ seraient tous admissibles.

Au Canada, les véhicules de tourisme sont assujettis à la même limite de 55 000 $, mais les véhicules plus gros doivent avoir un prix de modèle de base inférieur à 60 000 $ pour être admissibles.

Cependant, l’incitatif américain ne s’applique qu’aux véhicules produits en Amérique du Nord, tandis que le programme canadien ne tient pas compte du lieu de fabrication d’un véhicule.

Les clients américains auront accès à des remises sur les véhicules électriques plus généreuses que les Canadiens si le plan de l’administration Biden est approuvé. (Gavin Simms/CBC)

Ottawa devrait considérer les incitations américaines plus généreuses comme le début d’une saine compétition pour voir quel pays peut obtenir plus de véhicules électriques sur les routes nord-américaines, ont déclaré les experts.

“Je pense que c’est une course vers le haut, pas une course vers le bas”, a déclaré Guo.

L’accord américain sur le climat comprend également environ 60 milliards de dollars pour des programmes de justice environnementale destinés à soutenir les communautés à faible revenu et les communautés de couleur.

Les chercheurs ont déclaré que ces communautés sont touchées de manière disproportionnée par le changement climatique pour diverses raisons, notamment pollution près des ports (qui ont tendance à être plus proches de ces communautés) et un manque d’accès à un logement sûr et à de la nourriture .

“Cela a été un angle mort pour le Canada et quelque chose sur lequel nous pouvons certainement nous tourner vers les États-Unis et nous appuyer”, a déclaré Guo.

L’action américaine est un “développement bienvenu”, déclare le ministre

Dans une déclaration publiée à CBC News, le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a applaudi la nouvelle de l’accord américain, mais n’a décrit aucune mesure supplémentaire qu’Ottawa envisagerait si le plan était finalisé.

“La nouvelle de la facture historique sur le climat et l’énergie aux États-Unis est un développement très bienvenu pour le Canada”, a déclaré Guilbeault dans le communiqué.

« Cet accord montre que lorsque le Canada et les États-Unis travaillent ensemble, notre climat et nos économies ne peuvent qu’en bénéficier », a déclaré le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

“Cela renforce l’approche de notre gouvernement en matière de transition vers des formes d’énergie plus propres, qui génère déjà de nouvelles opportunités économiques.”

Les critiques disent que ni le Canada ni les États-Unis ne devraient se contenter de leurs approches actuelles et soutiennent que les plans climatiques des deux pays sont trop indulgents avec les industries des combustibles fossiles très polluantes.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a également appelé les nations à “ au moins réduire de moitié les émissions d’ici 2030 ” pour éviter les effets catastrophiques d’un réchauffement climatique – un objectif qui dépasse les plans officiels à Ottawa et à Washington.

« Des deux côtés, les États-Unis et le Canada, c’est le strict minimum », a déclaré Pérez.