L’accord américain avec Bahreïn est considéré comme un modèle pour renforcer les liens dans le Golfe Persique

Les États-Unis et Bahreïn ont signé mercredi un pacte stratégique de sécurité et économique qui, espère l’administration Biden, servira de modèle pour renforcer les liens avec d’autres pays du golfe Persique. Dans le cadre de cet accord, en préparation depuis un an, les États-Unis s’engagent à élargir leur coopération en matière de défense et de technologie et à renforcer leurs capacités en matière de renseignement. Il souligne également l’implication de Bahreïn dans un nouveau corridor commercial ferroviaire et maritime entre l’Inde et l’Europe via le Moyen-Orient. Les plans de la route commerciale ont été dévoilés lors de la visite du président Biden la semaine dernière au sommet du G20 à New Delhi.

L’accord de Bahreïn intervient alors que l’administration, arrivée au pouvoir en se méfiant des enchevêtrements au Moyen-Orient, a lancé un effort plus large pour resserrer les relations là-bas, en particulier dans le golfe Persique, pour contrer les efforts similaires de la Chine et de la Russie, et renforcer les liens de défense existants pour dissuader l’Iran. et d’autres agresseurs potentiels.

Signé par le secrétaire d’État Antony Blinken et le prince héritier bahreïnien Salman bin Hamad Al Khalifa, en visite, l’accord « est un accord bilatéral », a déclaré un haut responsable de l’administration lors d’un point de presse aux journalistes. « Mais… cela peut également servir de pierre angulaire pour un groupe plus large de pays au fil du temps qui partagent notre vision commune en matière de dissuasion, de diplomatie, d’intégration économique et sécuritaire et de désescalade des conflits. »

Le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat selon les règles établies par la Maison Blanche, a également souligné que l’accord, bien que « juridiquement contraignant », n’est pas un traité et ne nécessite pas l’approbation du Congrès.

« Cela n’implique pas non plus de ventes d’armes spécifiques », a déclaré le responsable, même si Bahreïn, de par sa taille, est déjà un acheteur majeur d’équipements de défense américains et héberge la 5e flotte de la Marine. « Nous entretenons une relation militaire très étroite avec Bahreïn… Et je pense que cet accord formalise en quelque sorte cela. »

Le responsable a déclaré que les États-Unis et Bahreïn se sont engagés à « travailler ensemble pour aider à dissuader et à faire face à une agression extérieure en cas d’attaque », mais a souligné que cela ne équivalait pas à un pacte de sécurité mutuel. Plutôt, « L’assurance de sécurité standard est que nous consulterions immédiatement notre partenaire et allié et déterminerions la meilleure façon de faire face… à une agression extérieure en cours dans le pire des cas. »

« Mais l’objectif ultime de tels accords est de garantir que l’on n’arrive jamais au pire des cas », a déclaré le responsable.

Bahreïn est l’équivalent des efforts de l’administration visant à construire un réseau intégré de défense, de renseignement et de dissuasion à travers le golfe Persique, à encourager l’achat et l’utilisation d’équipements de sécurité américains interopérables et à développer une stratégie commune pour prévenir l’agression iranienne.

Ces objectifs de longue date ont largement échappé aux prédécesseurs de Biden, alors que les relations avec le pays le plus grand et le plus dominant de la région, l’Arabie saoudite, ont connu des hauts et des bas. Au cours de l’année écoulée, à travers des visites de haut niveau à Riyad, l’administration s’est efforcée de persuader les Saoudiens de rejoindre les accords d’Abraham, les accords de paix israélo-arabes conclus par l’administration Trump. Bahreïn, une petite île au large des côtes saoudiennes dans le golfe Persique, a été l’un des trois premiers signataires arabes des accords, établissant des relations diplomatiques avec Israël en 2020 aux côtés des Émirats arabes unis.

Des obstacles importants demeurent. Les Saoudiens veulent un traité de défense mutuelle avec les États-Unis et l’approbation de projets visant à construire un programme électronucléaire à cycle complet, comprenant l’enrichissement national de l’uranium – deux mesures qui vont au-delà de ce que l’administration est prête à donner et qui rencontreraient probablement une forte résistance. au Congrès.

L’Arabie saoudite et les États-Unis souhaitent tous deux des progrès substantiels d’Israël vers un État palestinien indépendant, ce qui semble aujourd’hui plus éloigné que jamais de la réalité sous le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Dans le mercredi Lors de la cérémonie de signature avec Salman au Département d’État, Blinken a souligné que « nous sommes impatients d’utiliser cet accord comme cadre pour d’autres pays qui pourraient souhaiter se joindre à nous pour renforcer la stabilité régionale, la coopération économique et l’innovation technologique ».

Alors que les grandes puissances font appel au monde en développement avec des visions concurrentes sur ce qui remplacera l’ordre international de l’après-Seconde Guerre mondiale, Salman a déclaré qu’il pensait que l’accord, officiellement connu sous le nom d’Accord global de sécurité, d’intégration et de prospérité, « sera la base d’un nouvel accord ». architecture globale… C’est un accord ouvert. Nous espérons accueillir davantage de membres – cela, je pense, est aussi important que les décisions qui ont été prises après de nombreux bouleversements mondiaux historiques.

Blinken a déclaré que lors des réunions de cette semaine et au-delà, les États-Unis « poursuivraient également notre dialogue sur toute la gamme des questions relatives aux droits de l’homme qui constituent un pilier essentiel de la politique étrangère des États-Unis ».