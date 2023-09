L’accord Activision de Microsoft est probablement un succès au Royaume-Uni

Au milieu d’un massif Accord de 69 milliards de dollars conclu par Microsoft pour l’achat d’Activision—le plus gros contrat de l’histoire du jeu vidéo—le géant de la technologie a fait face à un bon moment turbulence. Après Les régulateurs britanniques ont initialement bloqué l’acquisition au printemps dernier.Microsoft je me suis empressé de modifier l’accord et c’ests a maintenant reçu une approbation préliminaire.

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés dit aujourd’hui, dans un communiqué de presse, une nouvelle proposition de Microsoft a autorisé l’approbation du groupe de réglementation. Le régulateur a déclaré que Microsoft a soumis une « transaction restructurée » en août pour l’accord. En vertu de la révision, Microsoft renoncera à l’achat des droits de jeux en nuage détenus par Activision, qui seront plutôt achetés par Ubisoft. Même si les autorités britanniques déclarent avoir encore des « inquiétudes résiduelles limitées » concernant les petits caractères, cela devrait amener le une saga d’un an et demi entre Microsoft et l’Autorité de la concurrence et des marchés.

« Il s’agit d’un accord nouveau et sensiblement différent, qui maintient la distribution cloud de ces jeux importants entre les mains d’un fournisseur indépendant puissant, Ubisoft, plutôt que sous le contrôle de Microsoft », a déclaré Colin Raftery, directeur principal des fusions chez Competition. et l’Autorité des marchés, a indiqué dans le communiqué de l’organisation.

En avril, la CMA s’est tendue à l’idée que Microsoft rachète l’éditeur de jeux vidéo Activision dans le cadre d’une acquisition géante. Le régulateur avait initialement estimé que l’accord détournerait trop de concurrence de l’industrie du jeu vidéo du pays, en particulier dans le secteur du cloud gaming. À peu près à la même époque, le L’UE nous a surpris en approuvant l’accord sans frictionmais avec l’avertissement que Microsoft doit adopter un comportement optimal et permettre à d’autres sociétés de rivaliser dans les services de jeux en nuage.

De l’autre côté de l’étang, les choses ont été chaotiques. La FTC examinait auparavant la fusion Microsoft/Activision pour des raisons antitrust. La commission a souligné Acquisition précédente de ZeniMax Media par Microsoft— la société mère du studio de jeux Bethesda Softworks — en 2021 pour 7,5 milliards de dollars, ce qui a permis à Bethesda de créer plusieurs titres de jeux de grande envergure, notamment Champ d’étoiles et Chute rougeen exclusivité Xbox. La FTC a initialement intenté une action en justice pour bloquer la vente d’Activision au cours de l’été. Alors que la bureaucratie faisait rage, un groupe de surveillance connu sous le nom de The Revolving Door Project a exigé que le juge chargé de déterminer le résultat de la vente se récuser après avoir découvert que son fils travaillait pour Microsoft. Néanmoins, l’accord a finalement été conclu aux États-Unis malgré les inquiétudes de la FTC aux États-Unis