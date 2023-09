L’accord Activision de Microsoft devrait franchir le dernier obstacle au Royaume-Uni

Microsoft Corp. L’acquisition d’Activision Blizzard Inc., pour un montant de 69 milliards de dollars, semble sur le point de franchir son dernier obstacle réglementaire après que les autorités britanniques de la concurrence ont annoncé qu’elles accepteraient les dernières concessions, mettant fin à une attente de plus d’un an et demi pour conclure le plus gros accord de jeu jamais réalisé.

L’Autorité de la concurrence et des marchés a déclaré vendredi que la proposition de Microsoft ouvrait la porte à l’approbation de l’accord. L’offre restructurée de vente de certains droits de jeux à l’éditeur français Ubisoft Entertainment SA. devrait maintenir ouverte la concurrence dans le cloud gaming pendant des années, a déclaré le régulateur. Il mènera des consultations sur l’offre jusqu’au 6 octobre.