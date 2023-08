L’accident ralentit le trajet de l’après-midi sur l’autoroute. 97 près de UBC Okanagan

La circulation sur l’autoroute a été ralentie près de University Way et de l’autoroute 97 à Kelowna mardi après-midi en raison d’un accident.

Les secours ont été appelés sur les lieux vers 16h30. pour un appel au sujet d’un véhicule heurtant une barrière en béton.

La circulation a été interrompue dans les voies nord et sud.

On ignore s’il y a eu des blessés.

