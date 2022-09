L’accident d’un bus de quarantaine en Chine suscite un tollé contre le “zéro COVID”

TAIPEI, Taiwan (AP) – Un accident de bus nocturne qui a tué 27 personnes dans le sud-ouest de la Chine cette semaine a déclenché une tempête de colère en ligne face à la dureté des politiques strictes du pays en matière de COVID-19.

Le rapport de police initial ne précisait pas qui étaient les passagers ni où ils allaient, mais il est apparu plus tard qu’ils se dirigeaient vers un lieu de quarantaine à l’extérieur de leur ville de Guiyang, la capitale de la province du Guizhou.

Le bus avec 47 personnes à bord s’est écrasé vers 02h40 dimanche. Les responsables de la ville ont annoncé plusieurs heures plus tard que les passagers étaient sous « observation médicale », confirmant les informations selon lesquelles ils étaient emmenés en quarantaine.

Suite à la colère du public, Guiyang a limogé trois responsables du district de Yunyan, où les habitants avaient été arrêtés, a annoncé lundi le gouvernement provincial. L’adjoint au maire de Guiyang s’est excusé lors d’une conférence de presse, s’inclinant et observant une minute de silence.

En ligne, beaucoup se sont interrogés sur la logique derrière le transport des personnes en dehors de Guiyang, accusant le gouvernement de les déplacer pour que la ville ne signale plus de nouveaux cas.

« Cela finira-t-il un jour ? Dans les recherches les plus fréquentes (sur les réseaux sociaux), il y a chaque jour toutes sortes de situations de prévention de la pandémie, créant une panique inutile et rendant les gens nerveux », a écrit une personne. “Y a-t-il une validité scientifique à transporter les gens en quarantaine, une voiture après l’autre?”

Les responsables de Guiyang avaient annoncé que la ville atteindrait le “zéro COVID sociétal” d’ici lundi, un jour après l’accident.

L’expression signifie que de nouvelles infections ne se trouvent que parmi les personnes déjà sous surveillance – comme celles qui se trouvent dans une installation de quarantaine centralisée ou qui sont des contacts étroits avec des patients existants – de sorte que le virus ne se propage plus dans la communauté.

La Chine a géré la pandémie grâce à une série de mesures connues sous le nom de « compensation à zéro » ou « zéro COVID », maintenues par des verrouillages stricts et des tests de masse.

L’approche a sauvé des vies avant que les vaccins ne soient largement disponibles, car les gens s’abstenaient de se rassembler en public et portaient régulièrement des masques. Cependant, alors que d’autres pays ont ouvert et assoupli certaines des restrictions les plus onéreuses, la Chine est restée fidèle à sa stratégie zéro COVID.

Alors que la Chine a réduit son temps de quarantaine pour les arrivées à l’étranger et a déclaré qu’elle commencerait à délivrer des visas étudiants, la politique reste stricte chez elle. Les responsables s’inquiètent du nombre potentiel de morts et de l’impact que tout assouplissement aurait sur le système médical tendu du pays.

Zero COVID est également devenu un problème politique, et à un moment donné, de nombreux Chinois ont célébré comme signifiant la supériorité de leur pays sur les États-Unis, qui ont enregistré plus d’un million de décès par COVID.

Le président chinois Xi Jinping a qualifié l’approche de la Chine de “succès stratégique majeur” et de preuve des “avantages significatifs” de son système politique par rapport aux démocraties libérales occidentales.

Pourtant, alors même que d’autres pays s’ouvrent, les coûts humanitaires de l’approche pandémique de la Chine ont augmenté.

Plus tôt cette année à Shanghai, des habitants désespérés se sont plaints de ne pas pouvoir obtenir de médicaments ou même de produits d’épicerie pendant les deux mois de fermeture de la ville, tandis que certains sont morts dans les hôpitaux par manque de soins médicaux alors que la ville restreignait les déplacements. La semaine dernière, des habitants de la région ouest du Xinjiang ont déclaré avoir eu faim après un confinement de plus de 40 jours.

Selon FreeWeibo, un site Web qui suit les publications censurées sur la plate-forme de médias sociaux populaire, trois des 10 principales recherches sur Weibo étaient liées à l’accident de bus.

Beaucoup se sont focalisés sur les images du bus partagées par les utilisateurs des réseaux sociaux. Une photo montrait le bus après qu’il ait été récupéré sur le lieu de l’accident. Son toit a été écrasé et des parties manquantes. Une autre photo aurait montré le conducteur vêtu d’une combinaison de protection blanche intégrale.

Les utilisateurs en ligne se sont demandé comment un conducteur pouvait voir correctement lorsque son visage était couvert et pourquoi il conduisait si tard dans la nuit. De nombreux commentaires ont été censurés, mais certains qui ont exprimé leur mécontentement face à l’approche actuelle de la pandémie sont restés en place.

“J’espère que le prix de cette douleur pourra pousser au changement plus rapidement, mais si c’est possible, je ne veux pas payer un prix aussi élevé pour un tel changement”, a déclaré le commentaire le plus aimé sur un rapport en ligne sur le accident par la chaîne de télévision publique CCTV. “Condoléances.”

L’un des passagers du bus a déclaré que tout son immeuble avait été placé en quarantaine centrale, selon un rapport de Caixin, un journal économique. Pourtant, son immeuble n’avait signalé aucun cas, selon un ami qui a partagé leur conversation par SMS avec Caixin.

Un autre commentaire populaire citait un proverbe : « Ces vies humaines sont comme de la paille.

Mardi, le Guizhou a signalé 41 nouveaux cas de COVID-19 dans toute la province. La province a été en état d’alerte élevée au cours des dernières semaines après avoir découvert un cas à la fin du mois d’août. Il a verrouillé sa capitale, en utilisant l’euphémisme “période calme” pour décrire le déménagement, ce qui signifie que les gens ne sont pas autorisés à quitter leur domicile.

L’assistante de presse d’Associated Press Caroline Chen à Pékin a contribué à ce rapport.

Huizhong Wu, Associated Press