L’accident d’un bus de quarantaine en Chine suscite la fureur contre la politique “zéro covid”

L’accident de dimanche matin dans la province méridionale du Guizhou a suscité la fureur et le chagrin dans toute la Chine, beaucoup le qualifiant d’exemple tragique du bilan des contrôles sévères de la pandémie dans le pays. Les publications sur l’accident sur la plateforme de médias sociaux Weibo avaient accumulé plus d’un milliard de vues lundi à midi.

Pour beaucoup, l’accident de bus n’était pas seulement un accident de la circulation : il reflétait les risques de sécurité flagrants que les responsables locaux à travers la Chine ont acceptés à plusieurs reprises dans la poursuite de la politique « zéro covid » défendue par le président Xi Jinping. Les transports de quarantaine tard dans la nuit ont été routiniers, permettant aux responsables de vanter une réponse rapide, malgré les risques liés à une visibilité réduite et aux conducteurs aux yeux troubles.

Pendant un certain temps, le public chinois a largement accepté les mesures draconiennes. Mais ces derniers temps, beaucoup ont commencé à remettre en question les coûts économiques et humains d’une approche qui porte certaines caractéristiques des campagnes désastreuses du passé.

Le tournant de l’opinion publique est un défi pour Xi, qui est sur le point d’obtenir un troisième mandat sans précédent le mois prochain. Bien que la Chine ne soit pas une démocratie, Xi a cherché à se présenter comme un dirigeant sympathique avec pour mandat de rester à la barre. Il a mis l’accent sur les politiques populistes comme la réduction de la pauvreté, les campagnes anti-corruption et la prévention des décès par coronavirus.

Les responsables de Guiyang ont présenté des excuses publiques dimanche et se sont engagés à coopérer à une enquête. Samedi, avant l’accident, un responsable local, Wang Jie, a déclaré que les transports étaient nécessaires car il y avait trop de contacts étroits et pas assez d’installations de quarantaine dans la ville. Wang a déclaré que 19 977 des 22 696 salles de quarantaine de la ville étaient occupées.

Le Guizhou connaît actuellement la plus grande épidémie de coronavirus à l’échelle nationale, ce qui exerce une forte pression sur les responsables locaux pour qu’ils la répriment avant un congrès crucial du Parti communiste en octobre. La province de 39 millions d’habitants a signalé dimanche 103 patients symptomatiques et 2 355 patients asymptomatiques.

Les critiques en Chine concernant les mesures strictes ont augmenté à mesure que d’autres pays reviennent de plus en plus à la normale. Pékin a déclaré son intention d’assouplir les contrôles pandémiques pour améliorer la qualité de vie et inaugurer une reprise économique, mais n’est toujours pas disposé à mettre fin à sa politique de verrouillage des épidémies locales.