L’accident de voiture de Grayson Chrisley était «vraiment mauvais» mais il va bien – Hollywood Life

Grayson Chrisleyle fils de 16 ans de Todd et Julie Chrisley, a été hospitalisé à la mi-novembre après que son Ford F-15 a heurté un autre camion par l’arrière. Un mois plus tard, Grayson s’assit avec sa sœur, Savane Chrisleypour elle Débloqué podcast et laissez tous les Chrisley sait mieux les fans savent comment il allait. “Je vais bien, les camions pas bien, mais je vais bien”, a-t-il dit, par Page 6, avant d’ajouter que l’accident “était grave. C’était vraiment mauvais.

Bien que l’accident ait laissé le camion en ruine, Grayson a clarifié les rumeurs selon lesquelles il avait subi une blessure grave (Savannah, 25 ans, a même déclaré que son frère avait été “battu” dans l’accident, mais “ça aurait pu être pire”.) Grayson a déclaré que les rapports sur l’accident « donnaient l’impression que je suis mort. C’était comme ‘Grayson Chrisley grièvement blessé dans un accident de voiture’ et j’étais comme ‘Bro, je vais bien.’… J’ai posté une photo de moi dans le gymnase. Savez-vous combien de DM j’ai eu qui étaient du genre “Surpris que tu ne sois pas encore à l’hôpital”. Je me dis: ‘J’étais là-bas pendant environ quatre heures.’ “

L’arrière du camion Dodge Grayson était “à l’arrêt complet dans la voie de circulation”, a déclaré le PIO du département de police métropolitaine de Nashville. HollywoodLa Vie. “Le conducteur du véhicule 1 a déclaré alors qu’il était arrêté dans la voie de circulation, il a senti l’impact du véhicule 2 le heurtant par derrière. Le conducteur du véhicule 1 a été blessé lors du choc mais a refusé d’être transporté en ambulance au moment de l’accident.

“Le véhicule 2, conduit par Grayson Chrisley, roulait sur la I-65N et a percuté l’arrière du véhicule 1”, a poursuivi l’officier. «Lorsque la police a demandé au conducteur du véhicule 2 ce qui s’était passé, il n’a pu se souvenir de rien de l’accident, peut-être en raison d’une blessure à la tête. Le conducteur du véhicule 2 a été transporté à l’hôpital en ambulance en raison de ses blessures.

En donnant la mise à jour à ses abonnés sur Débloqué En novembre, Savannah a déclaré que lorsque son frère m’a parlé de l’accident, “il était comme, ‘J’ai frappé le dos de quelqu’un. [He] fait sonner comme un fender bender. Elle a dit que Grayson a percuté l’arrière du camion, ce qui a entraîné « chaque airbag [being] déployé… « C’était mauvais. Quand je suis arrivé et que je l’ai vu, littéralement, mon cœur a coulé.

“Avec tous les trucs juridiques que vous avez tous passés, Grayson, la première chose qu’il a dite a été:” C’était la dernière chose dont tout le monde avait besoin “”, a déclaré Savannah, faisant référence à la façon dont leurs parents – Todd, 53 ans, et Julie, 49 ans – ont été reconnus coupables de fraude fiscale et, à l’époque, attendaient leur condamnation. Le 21 novembre, Todd a été condamné à douze ans de prison, tandis que Julie a été condamnée à sept ans.

