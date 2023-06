L’accident de train mortel en Inde renouvelle les questions de sécurité alors que le gouvernement pousse à la modernisation des chemins de fer

NEW DELHI (AP) – Le Premier ministre indien devait inaugurer un train électrique semi-rapide équipé d’un dispositif de sécurité – une autre étape dans la modernisation d’un chemin de fer désuet qui est la bouée de sauvetage de la nation la plus peuplée du monde.

Au lieu de cela, samedi, Narendra Modi s’est rendu dans l’est de l’État d’Odisha pour faire face à l’une des pires catastrophes ferroviaires du pays, qui a fait plus de 280 morts et des centaines de blessés. Le déraillement massif de vendredi soir impliquant deux trains de voyageurs est un rappel brutal des problèmes de sécurité qui continuent de défier le vaste système ferroviaire qui transporte près de 22 millions de passagers chaque jour.

L’Inde, un pays de 1,42 milliard d’habitants, possède l’un des chemins de fer les plus étendus et les plus compliqués au monde construit à l’époque coloniale britannique : plus de 40 000 miles (64 000 kilomètres) de voies, 14 000 trains de voyageurs et 8 000 gares. Réparti dans tout le pays, de l’Himalaya au nord aux plages au sud, c’est aussi un système affaibli par des décennies de mauvaise gestion et de négligence. Malgré les efforts déployés pour améliorer la sécurité, plusieurs centaines d’accidents se produisent chaque année.

De 2017 à 2021, il y a eu plus de 100 000 décès liés aux trains en Inde, selon un rapport de 2022 publié par le National Crime Records Bureau. Ce chiffre comprend les cas dans lesquels des passagers sont tombés des trains, des collisions et des personnes fauchées par des trains à grande vitesse sur les voies.

Les données officielles suggèrent également que les déraillements sont la forme la plus courante d’accidents ferroviaires en Inde, mais qu’ils ont diminué ces dernières années.

Selon le contrôleur et vérificateur général de l’Inde, les chemins de fer indiens ont enregistré 2 017 accidents de 2017 à 2021. Les déraillements ont représenté 69 % des accidents, entraînant 293 décès.

Le rapport a révélé plusieurs facteurs, notamment des défauts de voie, des problèmes d’entretien, des équipements de signalisation obsolètes et des erreurs humaines comme principales causes des déraillements. Il a également déclaré que le manque d’argent ou la non-utilisation des fonds disponibles pour la restauration des voies étaient à l’origine de 26% des accidents.

Même si la sécurité ferroviaire en Inde s’est améliorée par rapport aux années précédentes où les accidents graves et les accidents près des passages à niveau sans pilote étaient plus fréquents, des dizaines de personnes sont mortes et des centaines ont été blessées.

En 2016, un train de voyageurs a glissé hors des voies entre les villes d’Indore et de Patna, tuant 146 personnes. Un an plus tard, un déraillement dans le sud de l’Inde a tué au moins 36 passagers.

Le gouvernement Modi, au pouvoir depuis neuf ans, a investi des dizaines de milliards de dollars dans les chemins de fer. L’argent a été dépensé pour rénover ou remplacer les anciennes voies tracées par les Britanniques au XIXe siècle, introduire de nouveaux trains et supprimer des milliers de passages à niveau sans pilote.

Le train que Modi devait inaugurer samedi était le 19e Vande Bharat Express indien, reliant la ville occidentale de Mumbai et l’État méridional de Goa.

Les trains modernes sont conçus pour aider à réduire le risque d’accidents et de déraillements. Ils seront associés à un système de protection automatique contre les collisions ferroviaires à l’échelle nationale, une technologie qui rendra les voyages sûrs, selon le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw.

Mais le système n’était pas encore installé sur la piste où s’est produit le crash de vendredi. La cause du déraillement des trains n’était pas claire et une enquête a été ouverte.

Les experts suggèrent que le système ferroviaire du pays doit donner la priorité aux voies sûres et à la protection contre les collisions.

« L’Inde a réussi à rendre les voyages en train plus sûrs au fil des ans, mais il reste encore beaucoup à faire. L’ensemble du système a besoin d’un réalignement et d’un développement distribué. Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les trains modernes et avoir des voies qui ne sont pas sûres », a déclaré Swapnil Garg, un ancien officier du Service des chemins de fer indiens des ingénieurs mécaniciens.

Garg a déclaré que l’accident devrait « secouer l’ensemble du système ferroviaire » et inciter les autorités à se pencher sur la « culture de sécurité laxiste ».

« Je ne m’attends pas à ce que les autorités tournent la clé et réparent les choses rapidement. Le système ferroviaire indien est énorme et il faudra du temps pour le rendre plus sûr. Mais il faut une volonté », a-t-il dit.

Cheikh Saaliq, Associated Press