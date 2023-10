L’accident de Swan River fait 5 morts, selon la GRC

La GRC de Swan River enquête sur une collision impliquant un seul véhicule qui a tué cinq personnes samedi après-midi.

La gendarmerie a déclaré que cela s’était produit le 30 septembre vers 17 heures, lorsque les équipes d’urgence ont répondu à un rapport de renversement sur l’autoroute 83, à environ 19 kilomètres au sud de Swan River, près de la frontière de la Saskatchewan.

Les agents ont trouvé un SUV avec cinq occupants qui était entré dans le fossé et avait roulé dans un champ.

Les enquêteurs croient que le véhicule roulait vers le nord lorsqu’il a quitté la route, et que la vitesse a été un facteur dans l’accident.

Deux femmes, âgées de 42 et 26 ans, et trois hommes, âgés de 37, 36 et 25 ans, ont tous été déclarés morts sur les lieux. La police a déclaré qu’aucun des cinq occupants ne portait sa ceinture de sécurité et qu’ils ont tous été éjectés du véhicule.

« Il s’agit d’une tragédie absolue, une autre collision qui a fait de nombreux morts sur nos routes », a déclaré le sergent d’état-major. Joe Duncan, commandant du détachement de la GRC de Swan River. « Nos pensées vont à ces communautés et à tous ceux qui ont perdu un être cher. »

Un spécialiste de la reconstruction judiciaire des collisions de la GRC a été chargé de l’enquête.



C’est une histoire en développement, d’autres à venir.