L’accident de la princesse Diana fait écho à la poursuite en voiture des paparazzis de Harry et Meghan

Cette histoire était initialement publié en août 2017, avec le titre « Les dernières heures de Diana : le yacht de Dodi, une suite Ritz, une bague en diamant et des photographes implacables ». Le dernier jour de la vie de la princesse Diana a commencé sur le pont supérieur du yacht de son amant, avec des croissants et des confitures fraîches. Diana et Dodi Fayed ont siroté leur café en s’émerveillant devant la magnifique Côte d’Emeraude en Sardaigne. Diana a pris le sien avec du lait. Fayed a pris son noir. Il y avait aussi des kiwis.

« Ils étaient de bonne humeur », se souviendra plus tard son majordome. « Ils riaient toujours, se tenant la main. »

Ce samedi – 30 août 1997 – promettait d’être un moment de changement. La princesse le savait. Elle a passé un coup de fil à Richard Kay, un ami qui couvrait la famille royale pour le Daily Mail, et lui a dit, comme il l’a écrit plus tard, « elle avait décidé de changer radicalement sa vie ».

« Elle allait remplir ses obligations envers ses œuvres caritatives », a poursuivi Kay, « puis, vers novembre, se retirerait complètement de sa vie publique formelle. » Diana n’avait pas dit à Kay pourquoi, mais il avait une intuition : « Ils étaient, pour utiliser un cliché ancien mais inestimable, parfaitement heureux. Je ne peux pas dire avec certitude qu’ils se seraient mariés, mais à mon avis, c’était probable.

La tragédie suivrait à la place – une tragédie qui a fait écho cette semaine lorsque le fils de Diana, le prince Harry; sa femme, Meghan, la duchesse de Sussex ; et la mère de Meghan, Doria Ragland, ont été impliquées à New York dans une « poursuite en voiture presque catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs », a déclaré mercredi une porte-parole du couple.

Fayed voulait proposer à Diana cette nuit fatidique en 1997. C’était l’été. Alors qu’ils étaient en vacances, la Grande-Bretagne a annoncé son intention d’inviter l’ armée républicaine irlandaise à des pourparlers de paix. Les théories du complot sur le suicide de Vincent Foster, l’avocat du président Bill Clinton, se répandaient. Israël et le Liban s’affrontaient.

La principale préoccupation de Fayed était la bague en diamant à six chiffres qui attendait à Paris. Des proches de Fayed ont déclaré que le couple l’avait choisi une semaine plus tôt, même s’ils sortaient ensemble depuis moins d’un mois.

Le danger de leur relation n’était pas sa brièveté. Pour les observateurs royaux, pour Buckingham Palace et sans aucun doute pour les tabloïds britanniques dont les photographes les traquaient, la menace était quelque chose que le couple n’avait apparemment pas encore envisagé, même si des rumeurs circulaient selon lesquelles Diana était déjà enceinte.

« Pour la mère du futur roi d’Angleterre, porter l’enfant d’un Arabe musulman, un enfant qui serait le demi-frère de l’héritier du trône, serait embarrassant aux yeux de la famille royale et de l’establishment au pouvoir », Thomas Sancton et Scott MacLeod, anciens journalistes du magazine Time, ont écrit dans leur livre « Death of a Princess: The Investigation ».

Le calendrier de Fayed ce jour-là n’avait qu’une seule entrée – à 18h30, il devait récupérer la bague dans un magasin près de l’hôtel de son père à Paris, le Ritz. Ils ont quitté le bateau pour l’avion de Fayed vers 11h30, emmenant le majordome et une masseuse pour le dos douloureux de Fayed.

Dès qu’ils ont atterri à Paris, Fayed a vu les paparazzis par sa fenêtre.

« Dodi ne voulait pas que cette occasion spéciale soit gâchée par un groupe de cow-boys ravis de l’obturateur essayant de les encercler sur des motos et de leur fourrer des lentilles au visage », ont écrit les anciens journalistes du Time. « Dès que la porte s’est ouverte, les caméras ont commencé à cliquer. »

L’agressivité des photographes – et leur nombre – augmentait au fur et à mesure que la journée avançait.

Diana et Fayed sont arrivés au Ritz en fin d’après-midi. Elle est allée dans un salon pour un rendez-vous chez le coiffeur. Il est allé chez le bijoutier. Le couple s’est ensuite reposé dans la suite impériale de l’hôtel avant de se rendre à l’appartement de Fayed pour s’habiller pour le dîner. Elle s’est enregistrée avec ses enfants, qui étaient en Écosse avec le prince Charles et la reine Elizabeth II.

« Ce samedi soir, Diana était aussi heureuse que je ne l’ai jamais connue », a écrit son amie Kay dans le Daily Mail. « Pour la première fois depuis des années, tout allait bien dans son monde. »

Ils sont partis vers 19 heures vers l’appartement de Fayed, suivis de photographes. D’autres attendaient à la porte d’entrée du bâtiment lorsqu’ils sont arrivés. Fayed fulminait. Il y a eu un vilain match de bousculade.

Une fois à l’intérieur, Fayed prit son majordome à part, lui racontant son projet de faire sa demande en mariage ce soir-là.

« La bague était sur la table de chevet de sa chambre », a écrit l’auteur Christopher Anderson dans « The Day Diana Died ». « Dodi avait vérifié qu’ils avaient plusieurs bouteilles de Dom Pérignon sur glace pour le grand moment. »

Le premier restaurant qu’ils ont essayé – Chez Benoit, un bistrot cosy et décontracté non loin du centre-ville – a été rapidement envahi par les photographes. Ils se séparèrent et se dirigèrent vers le Ritz, plongeant dans la salle à manger espérant être laissés seuls.

La princesse commanda une tempura de légumes. Fayed commanda du turbot grillé.

« A peine avaient-ils commandé », ont écrit les anciens journalistes du Time, « ils ont commencé à sentir les regards indiscrets des autres convives ».

Le couple est parti et a fait livrer la nourriture à la suite impériale. Le plan de Fayed était en ruine. Ils devaient regagner l’appartement. Mais comment? L’hôtel fourmillait de photographes.

Fayed a conçu un plan : le chauffeur et les gardes du corps du couple feraient un grand spectacle devant, semblant préparer leur caravane de berlines Mercedes-Benz à partir. Pendant ce temps, la princesse et Fayed sortiraient par la porte arrière, dans une voiture empruntée conduite par un agent de sécurité de l’hôtel.

Ce qui s’est passé ensuite a fait l’objet de longues enquêtes, ainsi que de théories du complot auxquelles même les fils de Diana ont cru pendant des années, a déclaré Harry à « 60 Minutes » en janvier. Le couple s’est enfui. Mais leur chauffeur, selon des enquêtes ultérieures, était ivre.

Alors que le couple accélérait, les photographes à l’avant ont été informés de l’évasion, rattrapant rapidement leurs motos. Le chauffeur, Henri Paul, dont on a découvert plus tard qu’il avait un taux d’alcoolémie plus de trois fois supérieur à la limite légale en France, s’est précipité dans la circulation, se détruisant de manière spectaculaire à l’intérieur du tunnel du Pont de l’Alma près de la Tour Eiffel.

Fayed est mort sur le coup. Diana est décédée dans un hôpital.

Sa mort a surpris le monde. Un présentateur prometteur nommé Brian Williams a fait irruption dans la couverture régulière de MSNBC pour annoncer la nouvelle aux Américains aux premières heures du matin du 31 août.